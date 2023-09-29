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«Я хотел стать летчиком»: сыновья Рабита Батуллы осуществили юношескую мечту отца
Народный писатель Татарстана Рабит Батулла в 85-летнем возрасте сел за штурвал самолета. В юности писатель мечтал стать летчиком, однако из-за зрения был вынужден отказаться от этой мечты. Спустя годы его сыновья Нурбек и Байбулат осуществили мечту отца, организовав ему полет на малогабаритном самолете. Момент полета ребята сняли на видео.
О нереализованной мечте Рабит Батулла рассказал во время Ютуб-шоу журнала «Ялкын». В этой передаче гости задают друг другу вопросы. Байбулат спросил отца: «Реализовалась ли самая большая мечта твоей жизни?». Писатель ответил: «Я мечтал стать летчиком. Но зрение было слабое. Мечту “забраковали”».
«Хотел бы сейчас попробовать полетать?» – спрашивает Байбулат. «Я бы попробовал», – говорит отец. В следующем видео можно увидеть, как Рабит Батулла с сыновьями идут к самолету, и поднимаются на небо над Казанью. «Пусть всего на одно мгновенье - мечта сбывается. Никогда не поздно осуществить мечты», – подписали авторы видео.
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