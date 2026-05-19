«Я хочу вырастить форум, куда приедет Путин»: Минуллина – об итогах «КазаньФорума» в этом году

«КазаньФорум» в этом году собрал 10 тыс. участников из 99 стран, установил рекорд России мэппинг-шоу на стенах Казанского Кремля и раздал гостям почти тонну мороженого. О том, как форум вырос из площадки на 300 человек в «Корстоне» до события федерального масштаба, на брифинге в Кабмине РТ рассказала глава АИР Татарстана Талия Минуллина.





«КазаньФорум» состоялся в 17-й раз

Минуллина: «В 2014 году KazanSummit собирал 300 человек в «Корстоне», международность тогда создавали студенты»

«КазаньФорум» состоялся в 17-й раз. Среди итогов: 10 тыс. участников из 99 стран и 75 субъектов России. Форум принял более 250 почетных гостей, событие освещали 529 представителей СМИ из 20 стран.

Но когда-то организаторы республиканского форума, который вырос до статуса федерального мероприятия, могли только мечтать о таких цифрах. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Она вспомнила, что когда приступила к должности в 2014 году, форум уже существовал под названием KazanSummit и проходил в «Корстоне». Это было 300 участников из 16 стран мира. Международная представленность достигалась в основном иностранными студентами, которые учились в Казани.

«Пришла к Рустаму Нургалиевичу [Минниханову] [...] и сказала ему: «Я бы хотела вырастить такой форум, на который бы каждый год приезжал Владимир Владимирович Путин». А Рустам Нургалиевич говорит: «Это хорошая цель, попробуй», – рассказала Минуллина.

К Минниханову она пришла с идеей инвестиционного форума, но тот посоветовал развивать уже существующую площадку, где сделан упор на исламские страны. Мотивация руководства Татарстана была такая, пояснила Минуллина: инвестиционных форумов миллион, а у этого форума свое лицо.

В этом году на полях форума заключили более 160 соглашений и меморандумов о сотрудничестве, в том числе 86 международных и 70 от Республики Татарстан.

Мэппинг-шоу в Казанском Кремле – удовольствие не из дешевых

Пожалуй, самым зрелищным общественным событием «КазаньФорума» можно назвать мэппинг-шоу в Казанском Кремле. Три вечера подряд, с 14 по 16 мая, на стенах Казанского Кремля транслировали новостную бегущую строку протяженностью 481 метр – от Безымянной до Спасской башни.

Представитель Книги рекордов России официально зафиксировал достижение в номинации «Самая большая протяженность проекции (мэппинга) в формате новостной строки».

Впервые видеомэппинг показали на мечети «Кул Шариф». Проекционное шоу объединило визуальные образы, вдохновленные национальной культурой и историческим наследием республики.

«По нашей оценке, порядка 50 тыс. зрителей смогли посмотреть», – ответила Минуллина «Татар-информу».

Наш корреспондент уточнил, нет ли возможности сделать такое шоу не три вечера подряд, а дольше.

«Это удовольствие не очень дешевое, делать такое круглый год мы бы очень хотели, но нет пока такой возможности. Для нас было очень важно сделать мероприятие для населения в эту «исламскую неделю», как мы ее называем», – ответила глава АИРа.

Проект реализовали при участии новостной платформы «Дзен», международной мультимедийной компании Dreamlaser и Министерства культуры Татарстана.

Звезда «Рабыни Изауры» искупалась в Голубом озере и вернется в июле снимать документалку о женщинах из глубинки

Бразильская актриса Луселия Сантос, известная по главной роли в телесериале «Рабыня Изаура», выступила как спикер на форуме. Как рассказала Минуллина, гостья смогла найти время, чтобы побывать на Голубых озерах и искупаться.

«[Луселия Сантос] посетила балет «Шурале». Очень ей понравился балет. Она осталась в восторге. Накануне я ей рассказывала, она была очень удивлена: лесное чудовище, щекочет», – сказала глава агентства.

Уже в июле этого года Сантос планирует вернуться в Татарстан, чтобы начать работу над документальным проектом.

«Она хочет снять фильм, который был бы посвящен женщинам в разных частях света, особенно в глубинках. На сельских территориях, в провинциях, в регионах», – пояснила Минуллина.

«Провели без сучка и задоринки»

«Несмотря на шероховатости, все прошло успешно», – такую оценку дал прошедшему форуму гендиректор Дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов.

Из эксцессов, на которые не могли повлиять организаторы, – закрывалось небо то над Казанью, то над Москвой, поэтому ряд гостей отправили в воскресенье до российской столицы на автомобилях, добавил Денисов.

Для перевозки участников использовали более 385 единиц транспорта, приезжих разместили в 20 отелях.

Часть гостей уезжают только завтра – видимо, как сказали спикеры брифинга, не хотят покидать Казань.

«Коллега российский мне вчера звонил, говорит – хотел съесть билет в аэропорту, чтобы не улетать из Казани. Такая огромная работа по гостеприимству проделана большой командой – и федеральной командой, и татарстанской! Ведь в таком большом событии нет мелочей: каждый водитель, повар, переводчик, человек, который встречает в гостинице, экскурсовод, модератор, спикер – все важны», – добавила Минуллина.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес сотрудников служб безопасности. С первых дней форума в Татарстане круглосуточно работали свыше 1,2 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии вместе с другими правоохранительными структурами республики.

«Сейчас такая обстановка сложная, враг не спит. У нас такое событие международное. Провели, как говорится, без сучка и задоринки», – прокомментировала Минуллина.

Участниками деловой программы стали более 9 тыс. человек, а события были сконцентрированы в трех днях на площадке «Казань Экспо».

Традиционно там всех угощали бесплатным мороженым и чак-чаком. И если до события Денисов не смог ответить «Татар-информу», сколько лакомств заготовили, то на брифинг по итогам «КазаньФорума» пришел с готовыми цифрами.

«Недотянули мы до тонны: на площадке «Казань Экспо» 920 кг мороженого продегустировано. И 480 кг чак-чака – это то, что просто предоставлялось участникам во время форума на «Казань Экспо», – сказал Денисов.

Минуллина: «Я не устала, мы не устаем»

Минуллина сказала, что гости остались довольны, и председатель оргкомитета форума Марат Хуснуллин дал высокую оценку организационной работе.

Она также отметила роль Раиса Татарстана Рустама Минниханова: дают результат его личные визиты в исламские страны и приглашения к участию в «КазаньФоруме». Так, после апрельского визита Минниханова в Египет на форум приехали сразу четыре министра этой страны.

«Участники, которые участвуют во всех международных событиях в России, дают крайне позитивную обратную связь по «КазаньФоруму», что не может нас не радовать», – сказала глава АИРа.

Журналисты поинтересовались, не планирует ли Раис Татарстана отпустить сотрудников агентства и Дирекции спортивных и социальных проектов в отпуск, чтобы восстановиться после проведения «КазаньФорума».

«Отпуск не даст, а почему не даст? Потому что я не прошу. Я не устала, мы не устаем», – отшутилась Минуллина.

Она добавила, что Агентство активно готовится к Петербургскому международному экономическому форуму, где Татарстан традиционно выстроит двухэтажный стенд. Событие пройдет в Северной столице с 3 по 6 июня 2026 года.

В этом же месяце Казань примет пятый саммит Россия – АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Мероприятие приурочено к 35-летию установления отношений между Россией и АСЕАН и состоится с 17 по 19 июня.