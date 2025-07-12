«Я хочу поблагодарить Николича за Суперкубок». Челестини - о победе над «Краснодаром»

Фото: pfc-cska.com

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (1:0) в Суперкубке России.

По словам наставника, у «армейцев» в первом тайме были проблемы с мячом. Но за хороший второй тайм ЦСКА заслужил победу.

«В первом тайме у нас были небольшие проблемы с мячом. Мне кажется, что команда должна была чуть-чуть лучше держать мяч, контролировать его, создавать голевые эпизоды. Но мы очень целостно и плотно сыграли в обороне. И помимо этого отношение игроков было просто фантастическое. На самом деле в последние 10 минут первого тайма мы уже создали три хороших голевых эпизода. Во втором тайме, мне кажется, мы уже наладили и контролировали игру. И с учетом того, как мы сыграли эти последние 7-8 минут и весь второй тайм, мы заслужили победу. Я уверен, что команда может максимально чего прибавить во многих аспектах и, в принципе, ей есть, куда расти», – сказал Челестини.

Также швейцарец рассказал, работал бы его план на игру.

«На оборонительном уровне да. Мы знали потенциал «Краснодара». Было великолепное отношение к делу. Они в обороте сыграли блестяще. Мы были компактны, мы допускали игру один в один», – объяснил Челестини.

Фабио подытожил, поблагодарив экс-тренера ЦСКА Марко Николича за прочный фундамент в команде.

«Я сказал, что я очень горд ими. Я работаю с командой две недели. Я хочу сказать спасибо тренеру Николичу, потому что этот Суперкубок - плод его труда. Он готовил команду целый год. И ребята сейчас здесь благодаря этому году усердной работы. Я всего лишь сыграл одну игру, а ребята играли ее на основании этого прошлого года. Поэтому поздравляю Николича с тщательно проделанной работой, которая позволила нам сегодня сыграть ее», – сказал Челестини.

Напомним, Суперкубок России-2025 состоялся в Казани. Это уже второй раз за три года, когда турнир принимает столица Татарстана. Ранее в Казани под эгидой Суперкубка играли ЦСКА и «Зенит» (0:0, 5:4 по пен.) в 2023 году.