«Я вяжу с первого дня СВО»: как в Нижнекамске уже четвертый год согревают фронт

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В октябре волонтерской группе «Нижнекамск для фронта» исполнилось три года. Она была создана 5 октября 2022 года – практически с самого начала мобилизации. Сегодня в группе около 600 человек, и вот уже четвертый год они помогают военнослужащим – теплыми вязаными изделиями, продуктами, окопными свечами, сбором средств на необходимое оборудование.

Каждый помогает по-своему: кто-то вяжет носки и жилеты, кто-то сушит травы и яблоки, делает сухарики, кто-то собирает и отвозит гуманитарную помощь, другие помогают финансово. Все – ради одной общей цели.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Одной из самых преданных и возрастных мастериц группы стала 80-летняя Анна Павловна Колесникова.

«Я вяжу с первого дня войны, как объявили. У меня было три мешка пряжи – все связала, 40 пар носков. У меня потом пальцы стали болеть, я перешла на безрукавки. Вяжу 93-ю безрукавку. Дай Бог нашим солдатам вернуться живыми с победой», – говорит Анна Колесникова.

Вязанием теплых изделий в группе занимаются около 30 человек. У волонтеров нет отдельного помещения, поэтому каждый работает в основном из дома. Кто-то вяжет, кто-то заготавливает продукты, другие занимаются закупкой и комплектованием необходимых для бойцов вещей.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Руководитель группы волонтеров «Нижнекамск для фронта» Лариса Серебрякова рассказывает, что помощь стараются оказывать адресно – по заявкам самих военнослужащих.

«Гуманитарную помощь собираем, заявки ребят отрабатываем. В данный момент вот на квадрокоптер собираем деньги. Ну, потихонечку, потому что у нас хоть и 600 человек, но все в основном пенсионеры, спонсоров у нас нет. Сухарики девочки делают, сушеные травки, яблоки сушеные – все, что есть, собирают, увожу на склад, у нас есть, отвозим», – рассказывает она.

По субботам у волонтеров проходит так называемый «день стольника» – каждый по желанию переводит небольшую сумму.

«По субботам у нас бывает день стольника – кто-то 100, кто-то 200 рублей. Любая сумма нам в помощь. Потому что мы на эти деньги и заявки отрабатываем, и пряжу закупаем, и парафин для свечей покупаем. От любой помощи – финансовой, физической – не откажемся. Кто-то хочет вязать – приходите, нитки мы даем», – добавляет Лариса Серебрякова.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Среди мастериц есть и те, чьи близкие были или остаются в зоне спецоперации. Татьяна Баглаева – мама участника СВО.

«Два года и три месяца он был на передовой. Я, конечно, в это время не жила, а существовала. И вот в феврале этого года он инвалидом второй группы пришел домой. Мне стало немного полегче. Поглядела, что люди вяжут носки, и подумала: а почему я не вяжу носки, я же умею. Обратилась в чат. Мы, правда, еще связали не очень много – 21 штуку сдали, я сама связала 13 пар. Ну, правда, это немного», – говорит Татьяна.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

За три с лишним года волонтеры группы «Нижнекамск для фронта» изготовили почти 4 тысячи окопных свечей, передали бойцам около тысячи вязаных жилетов и более 2 тысяч пар носков.

«Я думаю, что каждая из нас, когда вяжет эти носочки, она молится. Пусть эти носочки согревают наших защитников, берегут их. И наше желание, чтобы все наши ребята вернулись домой к своим родным, близким, женам, детям, к матерям», – говорит волонтер Ляля Васылова.

Так в Нижнекамске вот уже четвертый год существует свой тихий, невидимый фронт – фронт заботы, труда и человеческого участия, который день за днем помогает тем, кто сегодня защищает страну.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.