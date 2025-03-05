«Я всегда любил ее»: секретами семейного счастья поделились «железные» юбиляры из Казани

5 марта в уютных стенах Центра семьи «Казан» прошел важный урок семьеведения для учащихся 11 класса лицея №159. Этот образовательный проект стал возможным благодаря приглашению «железных юбиляров» - супругов Каримуллиных: Абдуллы Каримулловича и Рабиги Каюмовны, которые раскрыли главный секрет семейного счастья.

Детство супругов пришлось на суровые годы Великой Отечественной войны. Их совместный путь длиной в 65 лет стал живым примером того, как можно сохранить любовь и гармонию в семье даже в самых непростых условиях.

«Для меня очень важно, трепетно и гордо присутствовать сегодня здесь, и разделить вместе с вами эту торжественную дату. Большое спасибо Управлению ЗАГСа за то, что привлекают депутатский корпус в такие мероприятия. Очень важно для нас всех показать добрый, уникальный и положительный пример того, как создаются семьи и насколько крепкий ваш союз. У вас прекрасные дети и внуки, ваша семья – огромный пример для нас всех!», – обратилась к семье Каримуллиных директор Комитета по развитию туризма Казани, депутат Казгордумы Дарья Санникова.

Абдулла Каримуллович, вспоминая свое детство, сказал, что семья всегда была его опорой.

«В трудные времена мы находили поддержку друг в друге. Секрет счастья очевиден — это любовь, уважение и доверие», – рассказал он.

Рабига Каюмовна добавила, без общения и готовности слушать друг друга счастья не построить. Если не будет понимания, любое счастье будет мимолетным, считает она.

Их удивительная история совместной жизни тронула сердца школьников, которые внимательно слушали и задавали разные вопросы.

«Сегодня мы пригласили учеников для того, чтобы еще раз обозначить тему семейных ценностей и показать им, как это возможно – прожить в счастливом браке 65 лет. А вам, юбиляры, я желаю здоровья еще на долгие годы, радуйте своих близких и продолжайте жить счастливо в мире и согласии!», - обратилась к гостям торжества начальник МКУ «Управление записи актов гражданского состояния исполкома Казани» Елена Студеникина.

Также на встрече подписали документ, удостоверяющий железный брак. Это свидетельство стало символом долгих и крепких отношений супругов. Свидетелями подписей стали самые близкие родственники пары: дети, внуки и правнуки.

Абдулле Каримулловичу – 90 лет, Рабиге Каюмовне – 86. Оба родились в деревне Атабаево Лаишевского района. В деревне, где они жили, не было собственной школы, поэтому получать образование они ходили в школу за 2 км от дома в соседнюю деревню.

После школы оба будущих супруга начали работу в колхозе, где и познакомились. Абдулле Каримулловичу на тот момент было 23 года, а Рабиге Каюмовне 19 лет. Спустя два года молодые люди решили пожениться и уехать жить в Казань. В столице РТ они устроились работать на предприятие газосварщиком и трепальщицей. Их фотографии всегда висели на доске почета, они работали с большой отдачей более 30 лет, поддерживая друг друга во всем.

Через год после переезда в Казань у супругов родился сыр Ринат, а еще через три года сын Айрат. На данный момент у супругов Каримуллиных три внучки, один внук, три правнучки и два правнука. Несмотря на свой возраст, прадедушка и прабабушка очень любят проводить время с правнуками и всегда ждут их в гости. В их семье есть добрая традиция: на день рождения у дедушки или бабушки собираться вместе всей семьей, где Рабига Каюмовна печет вкусные треугольники, а дети дарят родителям приятные подарки.

У Абдуллы Каримулловича и Рабиги Каюмовной есть место, куда они ездят каждое лето вместе – это их сад, там у них растут ягоды, фрукты и овощи, они заботятся о них, как о детях. Вечерами Абдулла Каримуллович любит играть на гармошке и петь татарские песни, а Рабига Каюмовна в это время сидит рядом и вяжет теплые носки для своих правнуков.

После того, как супруги поставили свои подписи, им подарили от ЗАГСа общую фотографию Абдуллы Каримулловича и Рабиги Каюмовной на фоне Центра семьи «Казан».

В конце мероприятия сотрудники ЗАГСа провели небольшой урок семьеведения для учеников, в котором рассказали, чем занимается учреждение ЗАГСа, какие действия можно в нем зарегистрировать и как правильно это сделать. Урок семьеведения стал важным шагом в формировании будущего поколений, обучая их ценить и сохранять семейные узы, что, безусловно, является актуальной задачей нашего времени.