«Я воевал с НАТО, Запад рушит всё»: доброволец-четник из Сербии – о СВО, России и Украине

Ветеран войны в Косово, глава организации «Четнички покрет» Братислав Живкович

«Принимал участие в войне с НАТО»

Братислав, вы один из самых известных сербов среди военного сообщества в России. Для более широкой аудитории расскажите о себе.

Я серб по национальности. Принимал участие во многих военных конфликтах на территории бывшей Югославии, в том числе в войне с НАТО. Службу начинал в одном из самых элитных подразделений – в диверсионно-разведывательном батальоне 63-й парашютной бригады. Я родился в тех местах, где шли бои во времена сербско-турецкой войны 1876-1878 годов. В этой войне принимало участие большое количество русских добровольцев, в том числе полковник Раевский, который стал прототипом графа Вронского из «Анны Карениной» Льва Толстого. Поэтому с раннего детства был воспитан в атмосфере благодарности к России и нашей совместной истории. Для нас, сербов, Россия – это матушка.

«Я служил в самом элитном подразделении Сербии. Это 63-я парашютно-десантная бригада» (крайний справа в первом ряду)

Почему вы приехали в Крым весной 2014 года и как потом оказались на Донбассе?

Когда начались события в Крыму в 2014 году, я, как лидер движения сербских четников (прототип казачьих пеших отрядов, – прим. Т-и), собрал свою группу и приехал в Крым. Мы стояли на блокпостах, обеспечивали безопасность референдума. А затем, когда началась «Русская весна», я со своим отрядом прибыл на Донбасс в город Луганск. Для сербов эта земля также является важной с точки зрения истории. Ведь в середине XVIII века здесь находились две сербские республики, одна из которых – Славяносербия с административным центром в городе Бахмут. Местные жители рассказывали нам о своих бабушках и дедушках, которые называли себя сербами.

Отряд сербских четников. Крым, 2014 г.

Расскажите о движении четников. Что представляют собой эти отряды и как начиналась их история?

Четники – это историческое сербское военное движение, официально созданное в 1903 году. Отряды представляли собой группы диверсантов, которые защищали своих сограждан повсюду, где это требовалось, – в Турции, в Боснии и Герцеговине, принимали участие в Первой мировой войне. Один из политических лидеров Югославии Мустафа Голубич, близкий друг Сталина, также был членом отряда четников. Об этом движении я написал книгу, она называется «История движения четников». Уже в ближайшее время, примерно через месяц, она выйдет в печать на русском языке.

Фотография из Косово и Метохии. Война с террористическими албанскими формированиями в 1998 году. На фото – с русским оружием (российский АК47 и российский АГС) ​​​​​

«Был убежден, что сначала Донбасс должен стать частью России, а потом и я стану ее гражданином»

Братислав, по сути, вы воюете всю свою сознательную жизнь. В каких конфликтах принимали участие?

Донбасс – это уже шестая моя война. В 16 лет я убежал из дома. Тогда был конфликт в Боснии. Потом служил в парашютной бригаде. В ее составе участвовал в зачистке от албанских террористов территории Косово и Метохии. В 1999 году началась война с НАТО. Собственно, после этого конфликта я ушел из вооруженных сил и возглавил движение четников. А с 2014 года начались события, в которых я принимаю участие и по сей день. В 2017 году я получил паспорт гражданина Луганской Народной Республики. Еще тогда мне предлагали подать документы на гражданство РФ. Но я отказался, так как был убежден, что сначала Донбасс должен стать частью России, а потом и я стану ее гражданином. Так все и получилось. В 2022 году я получил свой паспорт.

Фото из Приштины (Косово и Метохия), война с НАТО, 1999 г.

Расскажите о своем отношении к СВО. Правильным ли было решение начать ее?

Да, конечно, это правильное решение. Но я считаю, что начать нужно было раньше. Мы в Сербии очень хорошо знаем, что такое НАТО, США и Запад. С ними невозможно договориться. В конце концов, они всегда сделают все по-своему, действуя только в собственных интересах. В Сербии были разочарованы подписанными в 2013 году Минскими соглашениями. Еще тогда мы говорили, что коллективный Запад обманет Россию.

Как оказалось, мы были правы. Даже лидеры Германии и Франции, выступавшие гарантами этих соглашений, впоследствии признали, что намеренно обманули РФ. Я считаю, что после этого все иллюзии окончательно развеялись и руководство российского государства сделало соответствующие выводы. В Европе у русских нет и никогда не было братьев, кроме сербов. СВО – это работа над историческими ошибками. Понимаете, какой парадокс получается? Ленин создал Украину в современных ее границах, самый большой постамент в его честь, казалось бы, должен стоять в Киеве, а украинцы сносят его памятники по всей стране.

Отряд сербских четников. Луганск, 2014 г.

«У Украины как у государства нет будущего, в лучшем случае она станет колонией западных стран»

Как вы считаете, есть ли будущее у современной Украины?

Я, как историк, могу сказать, что нет будущего у страны, которая отказывается от своей истории. Именно это сейчас происходит с Украиной. Многие века этот народ был частью великой державы, они защищали ее, находясь на западных границах этого государства, находясь на «окраине».

После развала СССР Украина могла развиваться как многонациональное суверенное государство, не забывая о своих исторических корнях. Но она выбрала иной путь, стала переписывать свою историю, стала подыгрывать Западу, пролила кровь братского народа. Сейчас мне кажется, что обратного пути уже нет. Потеряна историческая память. Вот пример: отец – десантник-афганец стоит на защите Донбасса, а его сын в Киеве обрывает все контакты с ним и называет его предателем. У Украины как у государства нет будущего, в лучшем случае она станет колонией западных стран, откуда будут выкачивать природные, экономические, а самое главное, человеческие ресурсы.

«Сейчас мы активно формируем одно русско-сербское добровольческое подразделение на Донбассе»

Какие еще, на ваш взгляд, угрозы несет коллективный Запад, НАТО и США?

Любая организация развивается циклически. Есть периоды подъема, есть неизбежные спады. НАТО, как «частная военная компания» США, а именно так я к ней отношусь, прошла свой пик в 90-е годы. Сейчас эта организация, а в ее лице США и страны Запада, находится в упадке. Ни один конфликт, начатый ими в последние десятилетия, не принес каких-либо успехов. Они пытаются ухватиться за все, что постепенно ускользает из их власти. Там, куда приходит «коллективный Запад», все рушится, страны теряют свой суверенитет, они лишаются своей экономической независимости. Мы видим это сейчас на примере Украины. Такое положение дел выгодно только Вашингтону, ведь ни для кого не секрет, что пока по всему миру полыхают конфликты и разжигаются прокси-войны, американская экономика растет. Вот и недавно вспыхнувший с новой силой палестино-израильский конфликт подтверждает этот факт. Дивиденды получат только США.

«Там, куда приходит «коллективный Запад», все рушится, страны теряют свой суверенитет, они лишаются своей экономической независимости»

Чем сейчас занимаетесь?

Сейчас мы активно формируем одно русско-сербское добровольческое подразделение на Донбассе. Все силы и средства направлены на это. Существует множество бюрократических вопросов, проблем, связанных с обеспечением. Но мы пытаемся решать все возникающие задачи. Очень много желающих вступить в ряды этого подразделения. Символичен и тот факт, что к нам приходят люди, которые принимали участие в легендарном марш-броске в 1999 году на аэродром Слатина в городе Приштина. Посмотрим, что из этого получится, попробуем.

Как народ Сербии относится к специальной военной операции?

Я скажу, что поддержка сербского народа абсолютная. Знаете, нас в Крыму иностранные журналисты спрашивали, почему сербы говорят, что Косово – это Сербия, а здесь поддерживают действия России. Мы отвечали, что сегодня Крым вернулся в состав России, а завтра Косово и Метохия станут частью единой Сербии.

Братислав Живкович – ветеран войны в Косово, служивший в легендарной 63-й парашютной бригаде, глава организации «Четнички покрет».



В марте 2014 года вместе с несколькими соратниками он отправился поддержать Россию в событиях «Русской весны» в Крыму.



Позже создал отряд сербских четников «Йован Шевич», который воевал в боях под Луганском, принимал участие в освобождении Славяносербска.

Фотографии предоставлены Братиславом Живковичем