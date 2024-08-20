«Я верю в нашу Победу. Мы искореним нацизм на Украине»: история контрактника из Казани

Георгий, будучи мальчишкой, мечтал пойти по стопам деда, но оказался слишком высоким для танкиста

Фото: из личного архива героя публикации

«Прадед ушел на фронт совсем юным, ему не было и 18 лет. Он погиб в Курской битве»

Георгию, младшему сержанту-пулеметчику, всего 24 года. Родом он из Марий Эл, а сейчас служит по контракту в Казани. Его путь в зону СВО начался в конце 2022 года с полугодовой командировки в Херсонскую область, где каждый день был наполнен новыми испытаниями.

Мечта о военной карьере зародилась у Георгия задолго до призыва.

«Повестка пришла в 2018-м. Меня отправили в Уссурийск, что в Приморском крае. Семь месяцев срочной службы пролетели как один миг, и я, не колеблясь, решил остаться, подписав контракт. Выбрал часть во Владивостоке, где и служил до 2022 года», – рассказал военнослужащий.

Глаза Георгия загораются, когда он рассказывает о своих корнях: «Военная служба – это у нас семейное, словно передающееся по наследству призвание. Дед и прадед носили погоны, передав мне не просто чувство патриотизма, а настоящую любовь к Родине. О прадеде знаю немного, лишь по рассказам прабабушки. Он ушел на фронт совсем юным, ему не было и 18 лет. Прадед погиб в Курской битве. Его подвиг всегда был для меня примером мужества».

«Я понимал, что мой опыт и навыки могут пригодиться там, где решается судьба страны» Фото: из личного архива героя публикации

«Чувство долга перед Родиной не позволило остаться в стороне»

Дедушка Георгия, как и внук, влюбился в армейскую жизнь после срочной службы. Он был танкистом, и Георгий, будучи мальчишкой, мечтал пойти по его стопам, представляя себя за рычагами мощной боевой машины.

«Но судьба распорядилась иначе, – смеется молодой человек, вспоминая свой визит в военкомат. – Мне сказали, что я слишком высок для танкиста. Признаюсь, в тот момент я даже расстроился, но быстро нашел новую цель».

Не растерявшись, Георгий выбрал морскую пехоту и отправился служить на Тихоокеанский флот.

«Но сердце все равно тянуло в Казань. Там ждала любимая девушка, которая не могла переехать ко мне. Пришлось менять и часть, и город, но я ни секунды не жалел об этом решении», – рассказал Георгий.

Когда началась СВО, Георгий, не колеблясь ни минуты, подал рапорт.

«Чувство долга перед Родиной не позволило остаться в стороне. Я понимал, что мой опыт и навыки могут пригодиться там, где решается судьба страны», – рассказал военнослужащий.

С декабря 2022-го по май 2023 года Георгий работал во временном управлении Херсонской области, каждый день сталкиваясь с новыми вызовами.

«Каждый разрушенный дом, каждая разбитая улица – это напоминание о том, за что мы боремся» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Разрушенные города, особенно Мариуполь, поразили до глубины души»

«Первые впечатления были шокирующими. Разрушенные города, особенно Мариуполь, поразили до глубины души. Обрушенные дома, дымящийся троллейбус на дороге – картина апокалипсиса. Со временем привыкаешь к виду разрухи, но забыть это невозможно. Каждый разрушенный дом, каждая разбитая улица – это напоминание о том, за что мы боремся», – подчеркнул младший сержант.

О своем первом обстреле Георгий рассказывает с удивительным спокойствием, словно это было обычное событие.

«Это случилось на второй день нашего прибытия. Мы только заселились в старое общежитие местного ПТУ, как вдруг завыла сирена. Все бросились в подвал, где провели ночь под грохот бомбежки. Странно, но мне больше всего хотелось спать. Первый час прислушивался к взрывам, а потом просто уснул, убаюканный усталостью», – рассказал Георгий.

Георгий поделился с нами воспоминаниями о повседневной работе.

«Мы изымали оружие у гражданских, тщательно переписывали данные владельцев легального оружия для будущей выдачи российских документов. Эта работа требовала внимательности и такта. Однажды попали в дом к бывшему полковнику украинской милиции. Он вел себя удивительно спокойно, даже позволил обыскать дом без лишних вопросов. В подвале мы нашли незарегистрированное оружие и флаги запрещенной организации. Оказалось, перед нами убежденный националист. Его задержали без сопротивления», – рассказал боец.

Военнослужащие объехали огромные территории, от небольших деревень до крупных городов, и нигде не встретили открытой враждебности Фото: из личного архива героя публикации

«Система ПВО работала как часы, сбивая вражеские дроны с впечатляющей точностью»

В целом местные жители относились к бойцам доброжелательно, часто делились своими проблемами и надеждами. Военнослужащие объехали огромные территории, от небольших деревень до крупных городов, и нигде не встретили открытой враждебности. По его словам, люди устали от конфликта и хотели лишь мирной жизни.

В воздухе периодически слышался гул беспилотников, но Георгий отметил эффективность нашей противовоздушной обороны.

«Система ПВО работала как часы, сбивая вражеские дроны с впечатляющей точностью. В нас это вселяло уверенность и спокойствие», – рассказал военнослужащий.

Сейчас Георгий готовится к новой командировке, продолжая службу в Казани. Его дни наполнены тренировками и подготовкой, но в свободное время он любит гулять по городу, наслаждаясь мирной жизнью.

«Я верю в нашу Победу. Мы искореним нацизм на Украине и вернем людям мирную жизнь. Каждый день приближает нас к этой цели, и я горд быть частью этого исторического процесса», – подытожил солдат с непоколебимой уверенностью.