«Я вернулся домой»: Домингес прилетел в Казань и встретится с болельщиками «Рубина»

Бывший форвард «Рубина» Алехандро Домингес прилетел в Казань. Об этом сообщает пресс-служба клуба из столицы Татарстана.

«Привет болельщикам "Рубина". Я вернулся домой, в Казань. Сегодня матч "Рубин" – "Алания", где я жду вас всех. Мы "Рубин", нас не остановить», – заявил Домингес.

Напомним, накануне казанский клуб анонсировал приезд легендарного аргентинского форварда на игру против «Алании». Перед матчем с командой из Владикавказа Домингес нанесет символический удар по мячу и раздаст автографы болельщикам.

Напомним, на счету Алехандро 107 матчей за казанский клуб и 43 гола. Вместе с «Рубином» аргентинец стал чемпионом России в 2009 году. Завершил свою игровую карьеру аргентинский нападающий в Испании в 2018 году в возрасте 37 лет.

Стоит отметить, что игра «Рубин» – «Алания» состоится в 18.00 по московскому времени на стадионе «Ак Барс Арена».