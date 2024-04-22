«Я – вечный студент»: в СИБУР-РТ прошла встреча с российским космонавтом Сергеем Ревиным

«Космонавт – это студент в бесконечном процессе постижения космоса»

На встречу со зрителями Сергей Ревин прибыл в фирменном синем комбинезоне космонавта. По его мнению, космонавт – это вечный студент, который постоянно учится чему-то новому.

«Область знаний в космонавтике безгранична. Чем дальше мы летим, тем больше перед нами открывается неизведанного. Это бесконечный процесс познания космоса и образ жизни вечного студента. Мы тоже сдаем экзамены перед полетом, я сдал порядка 150. Готовимся, правда, не за одну ночь – на это уходит до нескольких лет», – пошутил Сергей Ревин.

Герой России рассказал, что среди прочих тестов, включая медицинские и психологические, участники международной космической миссии изучают и сдают так называемый «кодекс поведения космонавта», который запрещает обсуждать вопросы национального характера и расовые, а также политику и взаимоотношения между мужчинами и женщинами.

Сергей Ревин показал слайд. На нем его экипаж пожимает руку Алексею Леонову – человеку-легенде, первому землянину, который в марте 1965 года вышел в открытый космос.

«Перед нашим полетом Алексей Архипович лично пожелал нам с ребятами удачи. Этот человек – настоящий талисман космонавтов, удивительный был человек, очень творческий», – рассказал космонавт.

Демонстрируя кадры с «Байконура», где космонавты две недели проводили последнюю подготовку перед полетом, Ревин рассказал собравшимся, почему именно там в 1955 году был построен космодром.

«Чем дальше мы летим, тем больше перед нами открывается неизведанного»

«Местность там негостеприимная. Летом жара до +40 градусов, зимой холод до -30, и очень сильные ветра. Однако обратите внимание на пейзаж – сплошная ровная степь, куда хватает взгляда. Если возникает нештатная ситуация и нужно приземляться, или когда мы садимся в капсуле, очень важно, чтобы площадка оказалась ровной, не было ни гор, ни лесов. Это стало одним из основных критериев во время выбора территории для постройки космодрома», – рассказал Ревин.

«Композитные и полимерные материалы – неотъемлемый элемент космической программы»

Особое внимание на лекции Сергей Ревин уделил полимерным и композитным материалам, которые с самого начала космических программ применяются человечеством для освоения безвоздушных просторов. Например, вспомнил про скафандр Юрия Гагарина, который содержал полимер лавсан. Сегодня из него, в частности, изготавливают пластиковые бутылки.

«Композитные материалы используются в первую очередь потому, что они очень легкие, что позволяет без избыточных затрат отправлять такие массивные летательные аппараты на орбиту планеты. Есть некоторые идеи, как при помощи композитов можно облегчить ракеты еще сильнее. Исследования в этой области сейчас активно ведутся», – рассказал Ревин.

На слайде он продемонстрировал современные скафандры, которые сегодня используют космонавты МКС, акцентировав внимание слушателей на материалах, которые применялись для их изготовления. В частности, на трубках, через которые подается воздух, на полимерных нитях.

«Множество полимерных материалов используются и внутри корабля, а также на борту МКС – от внутренней обшивки до мусорных контейнеров»

«Наш космический корабль состоит из трех частей – отсеков, и для его конструкции использовались полимерные, металлизированные пленки, которые обеспечивают эффективный теплообмен между летательным аппаратом и внешней средой. Температуры могут быть очень высокими, свыше +100 градусов. Чтобы защитить экипаж применяются полимерные материалы с металлическим напылением. Это чрезвычайно важно», – объяснил космонавт.

Множество полимерных материалов используются и внутри корабля, а также на борту МКС – от внутренней обшивки до мусорных контейнеров, которые впоследствии передаются на специальные грузовые суда и сгорают вместе с ними в атмосфере планеты.

Среди наиболее важных для космической программы полимеров Ревин отметил каптон. Он способен выдерживать температуры до +400 градусов и применяется для изготовления гибких печатных плат, внешних слоев скафандров и устранения мелких повреждений обшивки космических судов.

Сергей Ревин отметил полиэфиркетокетон, или РЕКК, обладающий высокой устойчивостью к космической радиации, исключительной прочностью и гибкостью. Этот материал находит применение в различных компонентах космических аппаратов, включая изоляцию, теплоизоляцию, конструкционные элементы.

Полипропилен способен обеспечить длительные сроки для хранения космического продовольствия, из прочного поликарбоната изготавливают детали, визоры шлемов и стекла космических кораблей, а вышеупомянутый лавсан пригоден для производства термозащитных слоев скафандра, экранно-вакуумной теплоизоляции и защиты от статических разрядов.

«Вообще в космосе очень много вариантов, где полимеры и композиты необходимы. И в будущем будут нужны тоже. Например, когда мы наконец начнем осваивать Луну, по одной из версий нам придется делать пещеры, которые необходимо будет укреплять каркасами и защищать пленками. И нам понадобятся легкие в транспортировке, но прочные материалы, которые мы могли бы использовать», – подытожил космонавт.

В конце лекции Сергей Ревин охотно ответил на вопросы аудитории

«С пришельцами пока не встречались, но все еще впереди»

В конце лекции Сергей Ревин охотно ответил на вопросы собравшихся. Один из слушателей поинтересовался, действительно ли каждый из космонавтов имеет уникальную специализацию, как это нам показывают в кинолентах.

«В основном мы все – универсалы, но какое-то техническое образование должно быть обязательно. В трудовой книжке у нас писали «космонавт-испытатель». Наверное, пишут так и сегодня. Я по образованию инженер-физик, иногда в космос летают профессиональные медики, но в целом мы все проводим какие-то исследования под руководством Центра управления полетами. Там сидят специалисты, которые объясняют, как проводить те или иные процедуры», – ответил Ревин.

Как оказалось, у космонавтов нет как такового графика дежурства, за это также отвечают специалисты из ЦУПа.

«Мы спим и работаем по собственным графикам. Это в центре дежурят, вся информация с систем корабля и датчиков поступает прямиком на Землю. Они все контролируют, а мы в свою очередь делаем все от нас зависящее, чтобы не возникало нештатных ситуаций. Приходится быть максимально собранными», – объяснил космонавт, отвечая на другой вопрос слушателя.

На борту космической станции космонавтам приходится поддерживать себя в хорошей физической форме, поскольку тела людей, привыкшие к земному притяжению, не приспособлены для длительного пребывания в невесомости. Чтобы оставаться в тонусе, космонавты регулярно занимаются спортом, но вот душ принять в невесомости возможности у них нет.

«Увы, приходится обходиться без душа. Мы используем специальные влажные полотенца и гигиенические растворы, которыми тщательно протираемся после занятий спортом. У нас физкультура – два раза в день – утром и вечером. А вы как часто занимаетесь спортом?», – ответил Ревин одному из самых юных слушателей – ученику первого класса, который вместе с мамой посетил лекторий СИБУРа, чтобы увидеть настоящего космонавта.

Детей в этот день, к слову, было много, они вместе с мамами заняли первые два ряда скамей и буквально засыпали космонавта вопросами: «А космонавты всегда ходят в скафандрах?», «А как вы общаетесь с родителями?», «А вы встречали инопланетян?».

Одну из девочек больше всего впечатлило, что космонавт может звонить домой по сотовой связи и что из иллюминатора космической станции видно Венеру

«Увы, с пришельцами мы пока не виделись. Думаю, это все потому, что цивилизация у нас такая. Мы себя плохо ведем, постоянно ссоримся и деремся вместо того, чтобы летать друг к другу и исследовать новые миры. Но, думаю, рано или поздно мы установим контакт», – улыбнулся ребенку космонавт.

На последний вопрос о том, готов ли Сергей Ревин, если понадобится, отправиться в миссию, не предполагающую возвращения домой, космонавт ответил не раздумывая.

«Да, конечно, я бы отправился. Если бы это была колониальная программа – запросто. Хотелось бы, конечно, вернуться домой потом или иметь возможность летать туда и обратно, но вообще скорее всего полетел бы, почему нет? Надеюсь, человечество вскоре начнет осваивать другие планеты. Даст Бог, полетим», – сказал Ревин.

Харизматичного космонавта слушатели отпускать без совместного фото никак не хотели. Одна из участниц лекции по имени Камилла не могла подобрать слов, чтобы выразить впечатления от услышанного.

«Это просто невероятная лекция, было очень интересно и познавательно. Очень необычно – иметь возможность пообщаться, лично послушать космонавта. Сергей Ревин – потрясающий человек», – поделилась Камилла.

Одну из девочек, ученицу первого класса, больше всего впечатлил тот факт, что космонавт может звонить домой по сотовой связи и что из иллюминатора космической станции видно Венеру.

«Я говорила с настоящим космонавтом! Очень понравились фотографии, как на них Земля светится. Жалко, что ему из космоса не видно Сатурн и Юпитер, они очень красивые тоже», – рассказала первоклассница.

Одна из женщин – слушателей лекции, рассказала, что для них это не просто обычная экскурсия.

«У нас есть группа мамочек, с которыми мы ходим на разные мероприятия. Лекция мне очень понравилась. Много нового, необычного рассказал космонавт. Детям – так вообще самое то, ведь в этом возрасте мы как раз и начинаем грезить о космосе», – поделилась впечатлениями женщина.

Еще один слушатель, Алексей, посещает просветительскую лекцию СИБУРа уже не в первый раз. Он признался, что с раннего детства космос – его страсть, и пропустить лекцию с космонавтом, который несколько месяцев провел на станции МКС, никак не мог, хоть и ехать пришлось издалека.

«Много нового, необычного рассказал космонавт. Детям – так вообще самое то»

Напомним, что в рамках лектория «Казаньоргсинтеза» в течение года пройдет ряд лекций на различные темы. Двери лектория открыты не только для сотрудников – каждый житель Казани при желании может бесплатно побывать на любой из лекций, если предварительно зарегистрируется в качестве слушателя и возьмет с собой паспорт.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»