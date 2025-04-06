«Я в шоке от того, что он сотворил»: как Овечкин оценивал игру Минниханова

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выложил совместное фото с Овечкиным. «Нормально играет парень. Проверял лично! Афәрин!» – написал Минниханов в своем телеграм-канале.

Напомним, что руководитель Татарстана играл на одном льду с Овечкиным в сентябре 2010 года. Тогда состоялся благотворительный матч, в котором между собой встретились команды Овечкина и Ильи Ковальчука. После того матча Овечкин в интервью «Чемпионату» признался, что был в шоке от того, как играет Минниханов.

«Человек любит хоккей, человек умеет играть. Я находился в небольшом шоке от того, что он сегодня сотворил. В такой компании забросить три шайбы и отдать голевую передачу не каждый сможет. Поэтому только поаплодировать можно таким людям», – сказал тогда Овечкин.