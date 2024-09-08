«Я уверен в каждом из них»: как курсанты Казанского танкового училища готовятся к выпуску

На полигоне Казанского танкового училища было жарко: содрогая землю, выехал стальной исполин Т-72Б3

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Опыт, который передал нам Расим Баксиков, сильно повлиял на нас»

На полигоне Казанского танкового училища было жарко: содрогая землю, выехал стальной исполин Т-72Б3. На уроке, за которым могли наблюдать журналисты, выпускники-танкисты готовились к экзамену по вождению.

«Т-72Б3 – это простой ремонтопригодный танк. Преимущественно мы ездим на них, хотя есть и другие машины. Моя личная любимая машина, которую я знал идеально, тоже танк модели 72. На нем я участвовал в танковом биатлоне и знал его настолько, что он, казалось бы, выдавал больше, чем мог», – рассказал курсант четвертого курса Казанского высшего танкового командного Краснознаменного ордена Жукова училища, младший сержант Владимир Пивоваров.

Владимир Пивоваров: «Тот опыт, который передал нам Расим Баксиков, сильно повлиял на нас. Его идеи, переданные нам знания, безусловно, мотивируют и очень помогают» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Курсант Пивоваров приехал в Казань из Владимира, решил пойти по стопам отца, окончившего Челябинское танковое училище. Сегодня он профессионал, участник соревнований, образцовый курсант. По словам Владимира Пивоварова, его успехи в том числе заслуга Героя России Расима Баксикова, который какое-то время был у него воспитателем, командиром взвода.

«Тот опыт, который передал нам Расим Баксиков, сильно повлиял на нас. Его идеи, переданные нам знания, безусловно, мотивируют и очень помогают», – рассказал Владимир Пивоваров.

Журналисты увидели, как на полигоне проходило зачетное занятие по вождению в сложных условиях местности. Молодым танкистам предстояло выполнить несколько элементов – это часть подготовки к предстоящему экзамену.

На полигоне проходило зачетное занятие по вождению в сложных условиях местности. Молодым танкистам предстояло выполнить несколько элементов – это часть подготовки к предстоящему экзамену Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Элементы, которые выполнили курсанты сегодня: преодоление препятствия, остановка в обозначенном месте, преодоление другого препятствия, проход минно-взрывного заграждения. Все это крайне важно для ребят и необходимо для сдачи экзамена на вождение, после которого они получат класс квалификации водителя-механика», – рассказал преподаватель кафедры эксплуатации и ремонта вооружения и военной техники, дисциплины вождения боевых машин, майор запаса Андрей Тенянко.

С каждым из элементов молодой экипаж танка справился на ура. Глядя на то, с какой легкостью двигалась огромная боевая машина угловатых форм, казалось, что она просто не способна так плавно двигаться.

Андрей Тенянко: «Элементы, которые выполнили курсанты сегодня: преодоление препятствия, остановка в обозначенном месте, преодоление другого препятствия, проход минно-взрывного заграждения» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Настоящая кузница героев»

Оно и понятно, молодым танкистам есть у кого учиться и на кого равняться: 25 Героев России – воспитанники Казанского танкового училища. Бок о бок с неопытными курсантами в училище работают участники СВО, имеющие вполне серьезный боевой опыт. Каждый из курсантов подчеркивает высокую степень квалификации преподавателей, многие из которых также обладают богатым боевым опытом.

«Участники СВО – наши товарищи, сослуживцы. Многие из них сейчас обучаются у нас на первом курсе», – поделился Владимир Пивоваров.

Танковое училище – настоящая кузница героев. И с каждым годом интерес к Казанскому танковому училищу растет.

«Я полагаю, что престиж нашей профессии повышается в целом. Мы выпустили 25 Героев России, курсанты нашего училища при выполнении задач СВО показали себя соответствующим образом. Все, чему мы их научили, они применяют на практике», – рассказал старший преподаватель кафедры эксплуатации, полковник Сергей Самодуров.

Сергей Самодуров: «Мы выпустили 25 Героев России, курсанты нашего училища при выполнении задач СВО показали себя соответствующим образом» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Все мои офицеры – из этого училища, не хочу отставать»

Комплекс Танкового училища впечатляет: чистые, просторные лекционные залы, целый зал с тренажерами, имитирующими езду на танке, выставочные экспонаты: дроны, беспилотники, разные виды оружия.

Курсанты признаются, что новые виды вооружения, такие как БПЛА и дроны, они изучали еще на втором курсе. Методы борьбы, ухода от дронов-камикадзе – все это для курсантов добросовестно изученный материал. Благодаря современным тренажерам они могут получить практические навыки, даже не выезжая на полигон. Здесь под одной крышей находятся и привычный Т-72Б3, и сложный в освоении для новичка Т-80, и даже «Армата».

Комплекс Танкового училища впечатляет: чистые, просторные лекционные залы, целый зал с тренажерами, имитирующими езду на танке, выставочные экспонаты: дроны, беспилотники, разные виды оружия Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я сразу отправился служить по контракту. Сначала проходил службу во флоте на подводных лодках, оттуда попал в противодиверсионные силы, воевал в Мариуполе. Теперь – танки, уже сдал экзамены и поступил на первый курс. Танки – удивительные машины, которые при правильных действиях и слаженной команде могут привести к ошеломительному успеху», – рассказал курсант Рустам Абдуллин.

Рустам не единственный боец среди первокурсников. Некоторые буквально увешаны медалями, как, например, курсант Олег Яруллин. На его груди орден Мужества, медаль «За отвагу», медаль «За храбрость» второй степени, две за боевое отличие и медаль за участие в специальной военной операции.

Курсанты признаются, что новые виды вооружения, такие как БПЛА и дроны, они изучали еще на втором курсе Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В 22-м году зашли через “Трех сестер” на Чернигов, после был отправлен в Луганскую Народную Республику. Получил ранение. Я командир танка, все мои офицеры – выпускники Казанского танкового училища, не хочу от них отставать. Как закончу обучение, сразу вернусь в свою бригаду и продолжу свой боевой путь», – рассказал курсант Олег Яруллин.

На этом «кузница героев» закрыла свои двери для журналистов, оно и понятно – высокая степень секретности, однако они всегда открыты для новых курсантов – новых Героев.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я уверен в каждом из сегодняшних выпускников. Это достойная помощь и даже замена Героям прошлого. Мы гордимся ими! Это люди, которые с честью будут защищать Родину», – поделился Сергей Самодуров.