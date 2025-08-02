Музыкант Леонардо «Флако» Хименес, который был участником группы The Rolling Stones, умер в четверг, 31 июля, в возрасте 86 лет. Его смерть наступила всего через несколько месяцев после госпитализации из-за «медицинского препятствия», сообщает National World.

«Скончался (Хименес – прим. Т-и) в окружении своей семьи через несколько месяцев после того, как его госпитализировали из-за ухудшения состояния», - говорится в материале.

В семье музыканта отметили, что с огромной грустью разделяют горечь утраты своего отца. По словам сына Хименеса Артуро, последними словами его отца были «я устал».

Будущая звезда музыки родилась в Сан-Антонио. Он играл музыку в стиле текс-мекс и техано. Также Хменес шесть раз становился обладателем премии «Грэмми».