«Я устал реагировать на бредни и сказки». Глушенков о конфликте с Семаком

Фото: fc-zenit.ru

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков опроверг слухи о конфликте с главным тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

«Я уже устал как-то реагировать на бредни и сказки. До смешного доходит. Все слушают, но не слышат. После игры со «Спартаком» все были сильно расстроены. Сейчас все перезагрузились, поговорили. У нас осталось девять игр. Будем стараться побеждать, двигаться в этом направлении», – передает слова Глушенкова «Чемпионат».

Напомним, ранее СМИ сообщали, что после поражения «Зенита» от «Спартака» (1:2) Глушенков сказал Семаку: «Учись тренировать». На днях также была информация, что Максим покинул клубную тренировку со словами «что-то холодно стало».

В данный момент «Зенит» идет на третьем месте в таблице РПЛ с 43 очками. В следующем матче «сине-бело-голубые» сыграют с «Рубином». Встреча состоится 30 марта в 19:30 по мск.