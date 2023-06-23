«Я умру, и все будут говорить, каким я был хорошим»: психиатр о детских самоубийствах

В 2022 году жизнь самоубийством покончили 22 ребенка, самому младшему из них было всего 11 лет

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Никто не мог подумать, что она на такое способна»

Страшные цифры – на сто процентов выросло количество детских суицидов. Статистику привела Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец еще в прошлом году. Об этом детским омбудсмен заявила на заседании Госсовета республики.

В 2022 году жизнь самоубийством покончили 22 ребенка, в 2021 году – 11 детей, самому младшему из них было всего 11 лет. Данных о количестве случаев за этот год пока нет.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии КГМУ Лейла Шайдукова рассказала «Татар-информу», что распознать суицидальные наклонности не просто, но под силу чутким и внимательным родителям.

«Ко мне обратились бабушка и мама девочки, которая свела счеты с жизнью. Девочка была из хорошей семьи, семья очень финансово состоятельная, девочка училась прекрасно. Когда случилось это горе, никто не мог подумать, что она на такое способна, потому что окружающим она ничего не рассказывала. Но оказывается, каждую ночь в течение двух месяцев она звонила на телефон доверия, и там ей давали советы, но все было анонимно. На том конце провода был психолог, который не уполномочен лечить подростка с помощью препаратов, у него нет такой возможности, и все это велось анонимно. В конечном итоге, девочка все-таки покончила с собой», – рассказывает Лейла Шайдукова.

В настоящее время тема суицидов как никогда актуальна, отмечает профессор. Проблем, которые этому способствуют, очень много. Но первая и основная – воздействие внешней среды, рассказывает Шайдукова.

«Школа порой оказывает репрессивное действие – и со стороны учителей, и одноклассников. Нередки такие явления, как буллинг, моббинг, то есть, либо целое групповое преследование, либо индивидуальное преследование. Иногда травлю устраивают даже сами учителя, натравливая на какого-нибудь им неугодного подростка других учеников, но чаще это делают сами ученики», – объясняет психиатр.

Кроме этого, существенную роль оказывает воздействие атмосферы внутри семьи. Татарстан, согласно официальной статистике, занимает третье место по разводам в ПФО – 70 процентов семей разводятся. Соответственное, такое же количество детей живут в деструктивных и дисфункциональных семьях. То есть там, где регулярно происходят конфликты, отсутствуют традиции и, вероятно, имеются различные зависимости.

В подростковом возрасте распад семьи является одним из наиболее выраженных психотравматических событий, которые вообще возможны для подростка, отмечает Лейла Шайдукова.

«Не меньшее значение имеет интернет, где культивируется мода на суицид. В последнее время подростки стали совершать аутодиструктивные действия как селфхарм – режут себя лезвиями, ножечками, различными острыми предметами. Режут и предплечья, и бедра и даже тело. И психиатры сейчас бьют тревогу. Таких подростков, которые упиваются тем, что испытывают боль, становится все больше», – рассказывает он.

Лейла Шайдукова считает, что главной задачей общества является профилактика суицида Фото: стоп-кадр видео

«Аниме, где воспевается культ смерти, культивируется в наших подростках»

Лейла Шайдукова считает, что мода на саморазрушения пришла из Японии, Южной Кореи и Китая.

«Эта культура не наша, не российская. Вспоминаем, это мода на харакири, это различные мультфильмы, совершенно не характерные для России тематикой. Аниме, где воспевается культ смерти и любовь к смерти, культивируется в наших подростках в том числе. Вот, например, есть японские, южнокорейские и китайские айдолы или по-другому идолы. У молодежи они имеют большее значение, они буквально владеют умами и воображением наших подростков», – рассказывает профессор.

Шайдукова отмечает, что среди этих артистов очень популярна суицидальная тенденция. Только за последние три года четыре айдола покончили жизнь самоубийством, тем самым подавая пример своим юным поклонникам, которые от них без ума.

«Следующая причина подростковых суицидов – сам период несбалансированности психики, когда подросток как гадкий утенок: уже не ребенок, но еще и не взрослый человек. Это происходит где-то с 11 до 15 лет, а сейчас и чаще до 18 лет, подростковый период сильно сдвинулся в силу инфантилизации наших детей. Это удлиненный подростковый период – аж до 18 лет организм все еще растет, наполняется гормонами, появляются различные вспышки нейрохимические. У мальчиков растет тестостерон, усиливается адреналин, в том числе и у девочек. Это гормон, отвечающий за агрессию. Иногда эта агрессия может быть направлена во вне. Агрессия, направленная на себя, проявляется в виде суицида», – объясняет психиатр.

Главной задачей общества является профилактика суицида, подчеркивает Лейла Шайдукова.

«Предсказать, совершит ребенок этот поступок или нет, очень сложно. Потому что не существует единого пресуицидального портрета. Это может быть подросток из неблагополучной семьи, а может быть из очень богатой, финансово обеспеченной семьи. Не существует портрета характерологического. Это может быть и девочка-отличница, которая недовольна своим баллом, а может быть и подросток, чьи родители чуть ли не бомжуют и пьют. Не существует в обществе каких-либо увлечений, стремлений, хобби. Все разное. А суицид един. Причин суицида очень много и у каждого она своя», – подчеркнула психиатр.

Прогнозировать, уверена психиатр, можно только те случаи, когда подросток на протяжении долгого времени готовится к суициду, добавляет она.

«В таких случаях появляется суицидальное поведение. Он уединяется, читает литературу с мрачным содержанием, часто просиходит нарушение сна. Вечерами он выходит в интернет на сайты с соответствующим содержанием, общается в чатах для сиуцидентов. В этих чатах он делится своими ощущениями, впечатлениями и может кому-то проговориться о своих суицидальных намерениях. Однако часть суицидов абсолютно импульсивны. Они вызваны оскорблениями в школе, страхом перед ЕГЭ или ОГЭ, это какие-либо конфликты с родителями», – объясняет профессор.

Часть суицидов абсолютно импульсивны и вызваны оскорблениями в школе, страхом перед ЕГЭ или ОГЭ, конфликтами с родителями Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Подросток не понимает, что смерть – это явление непоправимое»

Третий вариант – это суициды, которые происходят, как реакция протеста на что-то. Желание наказать окружающих, чтобы им было стыдно, рассказывает Шайдукова.

«Существует так называемый феномен Тома Сойера. Помните, Том Сойер думал так: “Вот я умру, и тетя Полли, и все другие будут говорить, каким хорошим я был”. И в данном случае происходит тоже самое, потому что подросток не понимает, что смерть – это явление непоправимое. И поэтому у него могут возникнуть какие-то мысли о смерти не как о явлении, которое прекратит жизнь, а как об орудии наказания окружающих. У подростка, к сожалению, отношение к смерти может быть даже вот таким потребительским. Смерть, как инструмент наказания окружающих или доказательство своей правоты», – рассказывает Лейла Шайдукова.

Ну и отдельная категория подростков это те, кто имеет психические заболевания, такие как шизофрения и биполярные расстройства, объясняет она.

«При шизофрении возникают голоса, которые приказывают совершить какие-либо действия, а при биполярном аффективном расстройстве возникает депрессивная фаза и меланхолическая депрессия. Она является базой, причиной суицидов. А суицидальные мысли – это критерий для депрессивных расстройств», – говорит психиатр.

Суицидальная склонность подростка часто бывает завуалированной и законспирированной, причем настолько, что никто из окружающих даже не может подумать, что ребенок пойдет на такой крайний шаг.

«На поиски этого пресуицида, на выявление этой суицидальной готовности и должна быть направлена деятельность родителей. Все остальное, в том числе воспитание, это когда есть жизнь. А когда жизни нет, то нет и воспитания», – заключила профессор.