«Я умерла, организуй мои похороны»: врачи РТ об ошибках в приеме антидепрессантов

Вызывают ли антидепрессанты эйфорию, почему отказ от них может привести к просьбам «похоронить» живого человека, зачем подростки назначают препараты сами себе, а также пять мифов о приеме «таблеток счастья» – в материале «Татар-информа».

Врач-психиатр, психотерапевт Ольга Башмакова рассказала о пяти мифах приема «таблеток счастья» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №1: «Антидепрессанты сделают меня “овощем”»

Первая ассоциация, которая приходит на ум, когда мы слышим об антидепрессантах, – это зависимость. Однако, как уверяет заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева врач-психиатр, психотерапевт Ольга Башмакова, это один из самых распространенных мифов.

«Антидепрессанты – это большая группа препаратов, разных по химической структуре и механизму действия. Их все роднит выравнивание болезненно сниженного настроения. Антидепрессанты не обладают эйфоризирующим действием. В связи с этим мы исключаем формирование патологического пристрастия», – подчеркнула она.

Врач психиатр-нарколог Второго женского стационарного отделения Республиканского клинического наркологического диспансера Джавид Сайфуддинов рассказал, что впервые об антидепрессантах услышали в 50-х годах прошлого века. История появления «таблеток счастья» такова: изначально была цель вывести препарат от туберкулеза. Когда его начали тестировать на пациентах, специалисты заметили, что после их приема у людей улучшалось настроение и появлялся вкус к жизни.

Сегодня антидепрессанты, как правило, назначают пациентам психиатрической больницы, а также тем, кто страдает наркологической зависимостью.

«Есть такой термин "синдром отмены", его часто путают с привыканием и зависимостью. Когда человек принимает антидепрессанты, его организм адаптируется и все становится хорошо. В какой-то момент, когда он резко прекращает их прием, все симптомы возвращаются и даже могут усугубиться – это называют синдромом рикошета. Именно из-за этого люди думают, что есть привыкание», – объяснил врач.

По мнению Джавида Сайфуддинова, миф, что антидепрессанты могут вызвать привыкание, может быть связан с транквилизаторами, которыми раньше лечили панические атаки. Это сильнодействующие препараты, которые могли довести человека до состояния «овоща». Однако нарколог заверил, что антидепрессанты к такому эффекту не приводят.

Страх, что антидепрессанты могут вызвать привыкание, заставляет многих пациентов отказываться от их приема. При этом они не подозревают, что это может навредить их здоровью еще больше Фото: ru.freepik.com

«Я мертва, организуй мои похороны»

Страх, что антидепрессанты могут вызвать привыкание, заставляет многих пациентов отказываться от их приема. При этом они не подозревают, что это может навредить их здоровью еще больше. Ольга Башмакова поделилась историей из своей практики. Пациентка – 62-летняя пенсионерка с гипертонией. Женщине были выписаны таблетки от давления, которые она должна была принимать на регулярной основе. Однако на деле она прибегала к их помощи только в крайних случаях. Болезнь начала прогрессировать, у пациентки появилась так называемая тревожная депрессия.

Пенсионерка заметила, что стала быстро утомляться, у нее пропал аппетит и нарушился сон. Дело дошло до того, что женщина попросту не могла заниматься привычными домашними делами. Только после этого она обратилась к специалистам.

Доктор назначил пенсионерке антидепрессант. Однако принимать препарат женщина отказалась. Депрессия стала прогрессировать, пенсионерка уже полностью отказалась от еды, перестала выходить из дома, практически не спала. Родственникам пришлось забрать пожилую женщину к себе.

«Пациентка начала высказывать идеи о том, что ей ничего в этой жизни уже не нужно. Говорила, что она умерла. Даже просила организовать ее похороны, вызвать ритуальную службу. Ее дочь не раз настаивала на том, чтобы обратиться к врачу, но мама отвечала: "Врачи мертвых не осматривают"», – рассказала врач.

В конце концов, пенсионерку положили в больницу. Лечение оказалось довольно долгим – помимо антидепрессантов медикам пришлось применять и другие сильнодействующие препараты. По словам Башмаковой, тяжелых последствий можно было бы избежать, если бы женщина сразу согласилась на прием антидепрессантов.

«Врачу приходится проделывать большую работу с пациентом, чтобы преодолеть предрассудки и объяснить, что антидепрессантов не нужно бояться», – объяснила Ольга Башмакова Фото: © ru.freepik.com

Миф №2: Принимать антидепрессанты стыдно

Осуждение и непонимание общества не самое страшное, что может обрушиться на человека, страдающего депрессией, уверяют специалисты. Из-за этого пациенты начинают отказываться от приема антидепрессантов, а это большая ошибка.

«Многие считают, что если человеку поставят психический диагноз, то общество будет его клеймить. А если он принимает психотропное средство, то у него есть психическая патология. И пациенты опасаются этого и отказываются от антидепрессантов. Врачу приходится проделывать большую работу с пациентом, чтобы преодолеть предрассудки и объяснить, что антидепрессантов не нужно бояться», – объяснила Ольга Башмакова.

В таких случаях специалисты дают простой совет – никому не говорить о приеме препарата, постараться объяснить своим родным и близким проблему и попросить их поддержки.

Но есть и другая сторона медали, признается нарколог Джавид Сайфуддинов. По его словам, в последнее время антидепрессанты набирают популярность среди молодежи. Некоторые ребята могут заказать лекарства через интернет по совету друзей или знакомых, не получив консультацию специалиста. Это чревато последствиями.

Спасала других от депрессии, но себя спасти не смогла

Столкнуться с депрессией может абсолютно любой человек, рассказывает психиатр Ольга Башмакова. Однажды к ней за помощью обратилась 40-летняя женщина. На приеме выяснилось, что она работала военным психологом и оказывала психологическую помощь служащим в горячих точках.

«В детстве пациентка получила психологическую травму, а это, как правило, накладывает отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Все это привело к комплексной психотравме. Кроме того, работа пациентки была непосредственно связана с постоянным стрессом», – рассказала Ольга Башмакова.

В данном случае сработала психосоматика – у женщины начала развиваться депрессия, она стала часто болеть, казалось, что у нее снизился иммунитет. Затем появились проблемы со сном, ее постоянно мучили кошмары, пропало настроение.

Медикам стоило большого труда убедить женщину в том, что причиной ее постоянных болезней стал не ослабленный иммунитет, а депрессия. Пациентке назначили антидепрессант, курс лечения длился почти полгода. За это время она практически перестала болеть, препарат помог улучшить работоспособность и сон. К тому же вместе с психологами ей удалось проработать и отпустить детскую травму, и женщина наконец-то начала радоваться жизни.

Джавид Сайфуддинов: «Антидепрессанты помогают не только при депрессии, они используются для лечения последствий употребления алкоголя или наркотиков. Также эти препараты применяются для лечения тревоги и панических атак Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Миф №3: Антидепрессанты только от депрессии

«Считать, что антидепрессанты помогают только от депрессии, неправильно. У нас в психиатрии и наркологии они используются для лечения последствий употребления алкоголя или наркотиков. Также эти препараты применяются для лечения тревоги и панических атак», – отметил нарколог Джавид Сайфуддинов.

Назначить антидепрессанты врач может даже тогда, когда у пациента подавленное настроение, добавила психиатр Ольга Башмакова.

«Показания для назначения антидепрессантов достаточно широки. Данные препараты могут выписать при панических атаках, посттравматическом стрессовом расстройстве, обсессивно-компульсивном расстройстве, бессоннице, различных невралгиях и болях», – рассказали медики.

Миф №4: Эффект от антидепрессантов наступает сразу

Залог успешного лечения – правильно подобранный препарат и его дозировка, отмечают медики. Иногда на подбор курса уходит немало времени. Пациенту могут предложить несколько препаратов, это нужно для того, чтобы определить, какой из них будет самым эффективным. Иногда подходящий антидепрессант подбирают, к примеру, только с третьего раза.

«Подбор препарата всегда необходимо проводить под наблюдением врача», – подчеркнула психиатр.

В среднем курс приема антидепрессантов может длиться больше полугода. За это время у пациентов практически исчезают перепады настроения, врач снижает дозировку препарата вплоть до полной отмены.

«При этом антидепрессанты имеют накопительный эффект. Нельзя надеяться, что вы выпьете таблетку и вам сразу станет хорошо. Организм после приема антидепрессантов перестраивается, на это уходит немало времени», – подчеркнул врач Республиканского наркодиспансера.

По его словам, есть препараты, которые начинают работать спустя неделю приема, а есть те, которые раскрывают свой эффект спустя месяц терапии.

Малышу нужна здоровая и счастливая мама Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Здоровая мама – здоровый малыш: как вылечить депрессию после родов

Первую беременность 30-летняя женщина выносила тяжело. Это был долгожданный малыш в семье. Вплоть до родов будущая мама практически все время была под наблюдением врачей. Ребенок появился на свет здоровым.

Первые признаки депрессии у молодой мамы появились после выписки из роддома. Женщину начала мучить бессонница, состояние было подавлено – малыш чувствовал беспокойное состояние матери и постоянно капризничал.

«Молодую маму постоянно преследовали тревожные опасения за ребенка и его здоровье, за себя. Она переживала, сможет ли полноценно восстановиться и выполнять материнские обязанности», – рассказала психиатр Ольга Башмакова.

Молодая мама начала себя постоянно накручивать: боялась, что заболеет и умрет, винила себя, что она плохая мать. Доставалось и супругу – женщину буквально съедали навязчивые мысли о том, что она больше не привлекает мужа после того, как пережила тяжелые роды. Спустя несколько месяцев женщина все-таки обратилась за помощью к специалистам.

Положение пациентки, отметила Башмакова, было непростое. Молодой маме пришлось выбирать между тем, чтобы сохранить кормление грудью и отложить лечение, либо начать принимать антидепрессанты, тогда ребенка от груди придется отнять.

Врачи проделали колоссальную работу, убедили пациентку, что малышу нужна здоровая и счастливая мама, и назначили ей курс антидепрессантов. Полгода женщина принимала под наблюдением врачей препараты. К ней вернулся здоровый сон, ушла тревога, она начала наслаждаться материнством.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Миф №5: Антидепрессанты можно всем и каждому

Психиатры отмечают неприятную тенденцию: все чаще они сталкиваются с тем, что пациенты назначают лечение сами себе.

«Чаще всего самолечением антидепрессантами занимаются подростки в возрасте от 15 до 18 лет. Причины такого поведения просты – высокая социальная активность и стремление к новым впечатлениям. Они читают в интернете материалы, находят на себе симптомы и убеждают себя, что больны. А потом, "проконсультировавшись" с Яндексом или Гуглом, они ставят себе диагноз и начинают сами себе назначать лечение», – отметила психотерапевт.

Ольга Башмакова подчеркнула, что по советам из интернета невозможно правильно определить заболевание, а тем более грамотно подобрать препарат и его дозу.

Эти препараты может назначить психотерапевт, нарколог, невролог или терапевт при определенной симптоматике.

Нарколог напомнил, что совмещать алкоголь с антидепрессантами не стоит.

«Прием антидепрессантов – это очень серьезное и ответственное дело», – подчеркнул Джавид Сайфуддинов.

Если здоровый человек примет антидепрессант, таблетка не принесет ему никаких положительных изменений. Разве что могут возникнуть побочные эффекты. Например: вялость, слабость, нарушение сна или другие побочные действия. Гормоны, на которые влияют антидепрессанты, здоровый организм и так вырабатывает в нужном объеме.

«Если у вас все хорошо и ничего не беспокоит, не надо ничего искать. Организм и так все вам дает», – заключил психиатр-нарколог.