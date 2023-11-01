«Я участвую в съемке ради сына»: в Казани прошла фотосессия для матерей погибших солдат

Участники проекта «Жены героев» завершили серию фотосессий для фотоальбома с участием матерей и жен героев СВО.

«На самом деле, это очень тяжелый проект, но после многочисленных бесед с женщинами, мы убеждаемся, что все делаем правильно. Многие женщины после потери сына или мужа хотят выйти из тени и показать, что их близкий человек – настоящий герой. Сейчас мы готовим масштабный проект – книгу "Жены героев"», – поделилась куратор проекта в РТ Оксана Бородина.

Всего провели три съемки. Сегодня фотографировали матерей пятерых погибших героев, также приняли участие в сессии и две супруги погибших солдат. В студию пригласили стилистов и визажистов, которые, к слову, уже не первый раз работают с героинями этого проекта на благотворительной основе. Пока мастера создавали образы, женщины смогли поближе познакомиться друг с другом и поделиться своими историями.

«Сегодня я здесь ради своего сына, чтобы его знали не только в Кукморе. Я хочу сохранить память о нем и благодаря этому проекту мы с такими же мамами, как и я, смогли найти поддержку друг в друге. Мы каждый день общаемся, созваниваемся. Беда одной мамы – наша общая беда. Благодаря этой съемке все узнают о наших героях. А я считаю, что это долг», – поделилась мама погибшего Ильмира Кошакова.

Тамара Кошакова пришла на фотосессию с женой своего сына – общее горе сблизило их с невесткой, теперь они главная поддержка друг для друга.

«Первый раз Ильмир уехал в апреле 2022 года, он ремонтировал танки и очень любил свою работу. 25 июня уехал туда второй раз и уже не вернулся. Он звонил каждый день, потому что знал, что мы с дочками переживаем и не спим ночами. Это были для нас очень важные звонки, последний раз он позвонил 16 августа. Он вышел из двух боев достойно, в третьем бою спас своих четверых ребят, а сам погиб. Он так любил жизнь и детей… Я горжусь своим мужем, он настоящий герой», – последние слова супруга погибшего бойца договаривала со слезами на глазах.

Не все могут сдержать слезы, впрочем, никто этого и не требует – здесь каждая чувствует чужую боль, как свою.

Главная задумка съемки – сделать фото, накинув китель сына или мужа. Так вышло, что после отъезда мужей на СВО, единственное, что осталось у жен – это их парадные кители.

Матерей погибших бойцов попросили написать письмо сыну, которое потом в книге напечатают рядом с фотографией.

По словам Оксаны Бородиной, через письма жены передают боль ожидания, любовь и надежду.

«Для многих это способ справиться со своим горем. Одна из мам сегодня мне рассказала, что пишет письма своему сыну каждый день и сейчас у нее их более ста. Ей помогает это успокоиться и представить, будто бы ее сын все еще жив», – рассказала Оксана Бородина.

Фотографом проекта стал Сергей Красиков. Он предоставил для съемок проекта небольшую студию. Первой задачей было отснять жен героев для выставки, идея создания фотокниги появилась позже. Сейчас уже готово оглавление и закончены съемки.

«Я сам служил и у меня военное образование, но ощущаю, что не совсем отдал долг Родине, поэтому решил помогать в этом проекте. Я переживаю за наших ребят и за их жен и матерей», – рассказал Сергей Красиков.

Дальнейшими планами поделилась организатор проекта.

«Чем больше я общаюсь с женщинами из проекта, тем больше я понимаю, что на начальных этапах им нужен не психолог. Они морально не готовы к нему. После пережитого шока они не могут разобраться, где правда. Через проект я сближаюсь с этими женщинами и уверена, что сначала им нужно поработать над пониманием себя. Я за интересные практики, например, йога или стояние на гвоздях. Наш проект ждет специалистов, которые готовы работать с нашими женщинами, помогать им в такой сложной ситуации на благотворительной основе», – рассказала Оксана Бородина.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что этот проект жены героев СВО создали вместе с Министерством культуры Татарстана. Сегодня его уже смело называют всероссийским. Фотокнига задумывалась, чтобы увековечить память героев, и рассказать людям об их подвигах.

Фотографии Альбины Шафеевой / «Татар-информ»