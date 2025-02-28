«Вместе целая страна»: в Казани открыли выставку художников объединения «Мост»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Галерее современного искусства Музея ИЗО Татарстана открылась сборная выставка 17 казанских художников «Я, ты, он, она – вместе целая страна».

Посетители увидят Амура, сидящего на облаках и листающего диалоги мессенджера, розового слона, которого обследуют три слепых мудреца, отпуск в Крыму еще не наступившего лета и охоту булгарских князей далекого Х века – эти и другие сюжеты, реалистичные, исторические, фантазийные и символические.

Название выставки – цитата из известной песни «Родина моя» Давида Тухманова на стихи Роберта Рождественского, а сам проект стал возможен благодаря гранту Министерства культуры России, который получила экспериментальная мастерская «Мост» Творческого союза художников России по Татарстану.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В VR-зале галереи экспонируются 36 работ. Это не только живопись, но и графика, фотография, керамические произведения Андрея Махинина и его учеников.

Участие в выставке художников разных поколений – идея автора проекта, председателя Творческого союза художников России по Татарстану и руководителя экспериментальной творческой мастерской «Мост» Ильгизара Самакаева. Сам он тоже экспонирует несколько своих работ (пейзажей), представлены также картины его дочери Марины Самакаевой.

«Эта выставка действительно экспериментальная. Тема ее, казалось бы, простая. Но собрать ее было очень сложно: авторы все разные, более свободные размеры, материалы свободные. Но собрать ее нужно было воедино так, чтобы было общее настроение – чтобы получилось объединение. Получилось: видно, что каждая работа написана с теплом, с сердцем, с душой – в каждой работе можно увидеть тепло нашей земли, ощущение нашей духовной жизни», – сказал Самакаев.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В одном пространстве собраны произведения Александра Лопаткина, Анатолия Егорова, Равиля Загидуллина, Виталия Скобеева, Ирины Антоновой. А еще – Екатерины Манько, Полины Илюшкиной, Ильгиза Кабирова и других.

Выставка не смогла вместить работы всех участников проекта – но их можно будет увидеть в каталоге, который будет издан по выставке.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Радостно, что эта выставка собрала такую значительную аудиторию заинтересованных людей – на всех лицах сияют улыбки. Значит, выставка не оставила вас равнодушными, все работы нашли отклик в сердцах зрителей. Министерство культуры Российской Федерации проводит большую деятельность по поддержке, по стимулированию творчества художников в столицах и регионах. Практически ежегодно выдаются стипендии, чтобы художники могли работать, не задумываясь о своих зарплатах», – подчеркнула искусствовед, сокуратор проекта Ольга Улемнова.

«Это дает возможность заниматься именно творчеством и фиксировать результаты проектов еще и в каталогах. Будет каталог и этой выставки – это одно из условий выдачи этих стипендий. И это хорошо: в экспозиции сейчас представлены не все работы, которые были подготовлены во время реализации проекта. В каталоге будут все работы, всех художники, которые в проекте участвовали», – отметила она.

Увидеть калейдоскоп творчества экспериментальной мастерской «Мост» для выставки «Я, ты, он, она – вместе целая страна» можно в Галерее современного искусства до 27 марта.