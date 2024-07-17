«Я тоже жертва!»: в Казани курьера аферистов судят за обман бабушки на 5 млн

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Финансируешь ВСУ – плати «полиции» за молчание»

В Советском районном суде Казани сегодня началось слушание дела о мошенничестве. На скамье подсудимых — 38-летний Евгений Вакуров, которого обвиняют в двух эпизодах крупного обмана. По версии следствия, Вакуров был частью хорошо организованной преступной схемы.

Как рассказала государственный обвинитель Лилия Суркова, история началась прошлым летом. Вакуров связался с неизвестным, который нашел «золотую жилу» — звонки доверчивым гражданам от имени полиции.

«Схема была проста: звонивший пугал людей угрозой их банковским счетам и требовал срочно передать деньги курьеру. Тут-то и появлялся Вакуров, забирая у напуганных жертв наличные», – рассказала гособвинитель.

За свои «услуги» Вакуров получал от 1 до 10 процентов суммы, но не больше 100 тысяч рублей за доставку. Интересно, что работу эту он нашел через популярный мессенджер. Дальше деньги шли некоему Шабанову, который, возможно, сам того не зная, отмывал их через криптовалюту USDT. Затем средства исчезали на неизвестном электронном кошельке.

Первой жертвой аферистов стала пожилая женщина с проспекта Победы. У нее мошенники за несколько заходов выманили больше 5 миллионов рублей. Сейчас интересы пострадавшей представляет ее 49-летний сын — по неподтвержденным данным, сама женщина либо умерла, либо признана недееспособной.

Во втором случае аферисты позвонили казанцу и обвинили его в переводе 300 тысяч рублей украинской армии. Перепуганному мужчине предложили «решить вопрос» за 60 тысяч рублей. Для убедительности Вакуров даже принес фальшивый документ о якобы совершенном переводе ВСУ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Я жертва, работал по указке, что делал – не знаю»

Сам Вакуров, сидящий сейчас под домашним арестом, считает себя скорее жертвой, чем преступником.

«Я не был соучастником, я такая же жертва мошенников. Устроился курьером по объявлению. Если бы я был в деле, зачем мне указания по телефону?» — заявил он в суде.

Вакуров признает вину частично и жалуется, что из-за домашнего ареста не может работать и возмещать ущерб пострадавшим. Дело передано в Приволжский районный суд Казани, так как крупное мошенничество произошло именно в этом районе.

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