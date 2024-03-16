«Я свой выбор сделал»: Тимур Нагуманов пришел на избирательный участок с семьей

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов проголосовал на выборах Президента России. На 797 участок руководитель муниципального образования пришел вместе со своей семьей.

«Исполнил свой гражданский долг и проголосовал за будущее нашей страны. Участие в выборах — это ответственное событие», — отметил Нагуманов.

Также он поделился наблюдением, что многие альметьевцы также приходят на участки вместе с детьми.

«Фотографируются, улыбаются. Много участников фотомарафона „Всей семьей на выборы“. И сама Россия — это как одна большая семья», — поделился руководитель района.

«Участие в выборах — это проявление нашей гражданской ответственности и патриотических чувств. От нас зависит дальнейшее развитие нашего города, республики, страны. Мы призываем вас, уважаемые жители, присоединиться к этому важному событию. Я свой выбор сделал. Прошу и вас, дорогие альметьевцы, прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию! Вместе только вперед!», — прокомментировал событие глава района.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента России состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).