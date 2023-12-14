«Я свидетель»: Кадыров рассказал о стремлении Путина к межнациональной гармонии

Президент России Владимир Путин делает все для сохранения межконфессионального и межнационального согласия в стране. Поэтому на фоне роста националистических настроений в мире 96% россиян считают согласие между представителями всех наций и религий преимуществом, сильной стороной нашего государства. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя слова Президента во время прямой линии.

«Я с этим полностью согласен. И как живой свидетель политики нашего Президента отмечу, что сегодня мусульмане в России имеют все права и возможности исповедовать свою религию свободно в отличие от „демократических“ государств, где соблюдаются права любого человека, но не религиозного», — подчеркнул он в своем телеграм-канале.

В качестве примера Кадыров вспомнил начало 00-х годов, когда именно внутриконфессиональное согласие помогло стабилизации обстановки внутри республики. Первым восстановленным объектом тогда стал православный храм в центре Грозного.

«Это имеет огромное значение для общества, и Владимир Владимирович делает все для достижения этой гармонии. Как правильно отметил наш Президент, говоря о националистических настроениях, все это результат политики определенных элит», — уверен глава региона.