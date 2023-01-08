«Я стала настоящим бойцом»: как девушка из Татарстана работала спасателем в зоне СВО

Алена Афонина – руководитель татарстанского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. В зону спецоперации она отправилась в командировку с группой спасателей. Что пришлось пережить девушке во время миссии в Мариуполе и Донецке - в материале «Татар-информ».

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«Говорили, что мы такие молодые, но выполняем важную миссию»

Изначально командировка должна была ограничиться работой в штабе гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ в Ростове-на-Дону, но неожиданно через пару дней группу отправили с гуманитарным грузом в Мариуполь. Они передали местной жительнице холодильник и диван.

«Мы передвигались внутри автомобильной колонны. Первой в ней шла аварийно-спасательная машина, затем КамАЗ темно-зеленого цвета и грузовик с вещами добровольцев. Всего нас было шесть человек. Только я была из Татарстана, остальные были из других регионов России», - рассказала Алена Афонина.

По ее словам, когда они приехали в Мариуполь, не успели они заехать во двор, как их окружили местные жители и благодарили за работу.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«Никогда не забуду как они на нас смотрели, как на ангелов. Мы привезли им еду и воду. Нас встретила женщина, которая сказала, что мы их надежда и опора. Я эту цитату навсегда запомню. Местные нам говорили, что мы такие молодые, но уже выполняем важную миссию», - поделилась Алена.

В Мариуполе в то время было сложно найти целое здание. Все обстрелянные и обгоревшие. Особенно нашу героиню впечатлил местный лицей, который оказался в полной разрухе.

«Был лицей и нет его. На стенах написано "Дети, в убежище", на дороге валяются мины», - сказала девушка.

Во время пути им строго настрого запретили выходить их машины, чтобы случайно не наступить на мины «лепестки», которые сливаются с листвой и землей.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«Нужно было ходить обязательно по два человека, нельзя было садиться в чужие машины и принимать подарки от местных жителей. Никто не знает, с какими мотивами могут подходить люди. Визуально Мариуполь тронул меня больше всего», - заключила собеседница.

К командировке родители Алены отнеслись с опаской, но все же постоянно поддерживали свою дочь.

«Я помню, что звонила маме и сказала, что еду в Мариуполь. Затем молчание в трубке. Родители очень переживали, плакали», - подчеркнула девушка.

«Раненых заносили почти каждую минуту»

Следующей точкой миссии стал Донецк, где молодым добровольцам нужно было помочь в местном госпитале. На это было выделено час времени.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«У нас была небольшая комнатка, куда почти каждую минуту заносили раненых. Необходимо было делать перевязки. Нужно было уметь пользоваться жгутом и бинтами. Все прошло очень успешно, меня даже отдавать не хотели, просили остаться в госпитале», - отметила Афонина.

Во время работы в лечебном учреждении она сдала плазму крови для солдат. Нужна была именно ее группа. Алена успела оказать первую медицинскую помощь около 20 военнослужащим.

«С некоторыми мы даже успели познакомиться. Договорились, что они вернуться домой живыми, их очень ждут дома. Мне особенно запомнилась девушка-военный медик из Санкт-Петербурга. Она рассказала историю, как их землянку полностью накрыло снарядом. Она получила перелом ноги и руки одновременно», - вспомнила Алена.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«Просыпались и засыпали под звуки вертолетов»

После госпиталя группа спасателей вместе с Аленой Афониной оказалась в Армянске, где строили лагерь для вынужденных переселенцев.

«Мы устанавливали мобильный полигон-лагерь для вынужденных переселенцев, снабжали их всем необходимым, - рассказала Афонина. - Просыпались и засыпали под звуки вертолетов. Мы видели пролетающие ракеты, когда Россия наносила удар по военным объектам Украины. Нам сразу дали команду прятаться в укрытие, поскольку была опасность ответного удара».

Так и произошло. Часть ракет противника упала в Джанкое. Группа сразу выдвинулась туда для разбора завалов. Пострадал 11-летний ребенок, которому нужно было оказать необходимую медицинскую и психологическую помощь.

«У той девочки был перелом шейных позвонков и малого таза после падения ракеты. До приезда волонтеров мы оказывали ей психологическую помощь. Я не знаю, что дальше было с этой девочкой, но она точно осталась жива», - считает волонтёр.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

Обустройство лагеря в Херсоне

Следующим пунктом работы группы волонтеров-спасателей стал Херсон, где они также обустраивали лагерь для местных жителей. Некоторым из них оказывали и психологическую помощь.

«Мы встретили женщину, у которой погиб внук. Она нам рассказала, что немного отошла от горя и продолжает жить вместе со своей внучкой. От них отреклись родственники из Киева, назвав их предателями. Мы оказали ей необходимую помощь, накормили и напоили», - отметила Афонина.

По ее словам, местные жители были очень рады видеть российскую делегацию. Они подходили и делились радостью, что стали частью России.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«У вас есть пять минут, чтобы собрать вещи. Вы выезжаете на Крымский мост»

Во время командировки команды прогремел взрыв на Крымском мосту. Группу в срочном порядке направили туда для оказания необходимой помощи тем, кто оказался отрезанным на полуострове. Спасатели прибыли туда на паромной переправе.

«Мы не успели вернуться в Ростов-на-Дону, как нам сказали: «У вас пять минут, собирайте вещи. Вы выезжаете на Крымский мост. Пять дней будете находиться там». Мы быстро загрузили гуманитарную помощь и выдвинулись туда», – сообщила она.

Их задачей было снабжать людей, которые не смогли проехать, едой, водой и другими необходимыми вещами. Там образовалась многокилометровая пробка. Спасатели ходили между машинами и спрашивали, какая помощь нужна людям.

«Жили в машине, умывались на заправках. Но мы люди подготовленные, для нас нормально, что нет возможности поспать на теплой кровати или нормально воспользоваться душем», - поделилась Алена.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

Людей в пробке на Крымском мосту больше всего интересовал вопрос, когда это закончится, и они смогут проехать.

Затем Алена Афонина попала на сам Крымский мост, к месту теракта.

«Дорожное полотно лежало в море. Обратили внимание на товарный поезд, который сильно обгорел», - рассказала героиня.

По ее наблюдениям, пробка на мосту достигала до 15 километров. На горизонте не было видно, где она заканчивается. Причем среди пассажиров были не только туристы, но и те, кто ездит из Крыма на работу на другой берег.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«Приехала домой и удивилась: как же тут тихо»

После оказания помощи на Крымском мосту, командировка Алены Афониной подошла к концу. По переправе ее группа добралась до Ростова-на-Дону, затем на поезде до Адлера и оттуда в Казань.

«Я по сей день не отошла от той командировки, но было чувство выполненного долга. Что в моих силах, я сделала. Приехав домой, я удивилась, как здесь тихо и безопасно. Там было очень шумно, где-то вдалеке все время что-то взрывается, ездила военная техника, летали самолеты», - поделилась впечатлениями девушка-спасатель.

Во время дороги домой в Адлере ей встретилась группа подростков, которые выпивали и веселились.

«Я стою и думаю, что ребята не осознают, что мирная жизнь - это огромная ценность. У нас есть еда, тепло, вода и свети мы должны помогать тем, кто нуждается в этом. В такое тяжелое время особенно важно быть вместе», - заявила Алена.

Она планирует повторить свою миссию в начале наступившего года, чтобы также оказывать необходимую помощь.

Фото: предоставлено Аленой Афониной

«Я росла в патриотичной семье, желание помогать людям воспитывали еще с детства»

Особенность Всероссийского студенческого корпуса спасателей в том, что ее члены – не профессиональные спасатели. Это обычные студенты, которые хотят помогать людям и уметь оказывать помощь в сложных ситуациях. Алена считает, что не могла остаться в стороне во время проведения спецоперации, потому что ей с детства заложили чувство патриотизма.

«Стремление помогать людям у меня было с самого раннего возраста. Хотела обучать людей навыкам первой помощи. Кроме того, я росла в патриотичной семье. Моя бабушка была руководителем музея боевой славы в Нижнем Тагиле. С малых лет я ходила в этот музей, меня привлекала эта тематика, я даже проводила экскурсии школьникам», - поделилась она. А мой прадед участвовал в разработке танков, в том числе - легендарного Т-34».

В 2019 году она переехала в Казань и поступила в Казанский кооперативный университет. Но желание помогать людям никуда не делось. Тогда она вступила в ряды Всероссийского студенческого корпуса спасателей, возглавила региональное отделение в Татарстане. На сегодняшний день в республиканском корпусе состоит около 20 студентов, которые обучаются основам навыков спасателей.

Фото: president.tatarstan.ru

За свои заслуги в направлении добровольчества Алена Афонина была признана лучшим волонтером года в Татарстане по направлению чрезвычайных происшествий, а также вошла в состав нового созыва Молодежного парламента республики.