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На главную ТИ-Спорт 28 июля 2025 10:06

«Я сказал ему получать удовольствие» – Иванов о мотивации Даку в игре с «Зенитом»

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Полузащитник «Рубина» Олег Иванов рассказал о том, была ли особенной вчерашняя игра против «Зенита» для нападающего казанской команды Мирлинда Даку.

«После первого тура чувствовалось, что он жаждет этого. Он даже на тренировках торопился, чтобы быстрее завершать моменты. Мы разговаривали с ним об этом, и я сказал ему получать удовольствие и не думать об этом. Хорошо, что забил. Думаю, что он сейчас выдохнет и будет чуть спокойнее», – цитирует Иванова корреспондент «ТИ-Спорта».

Во вчерашней игре с «Зенитом» Даку отличился забитым мясом в концовке встречи и помог «Рубину» добыть ничью (2:2).

#фк рубин #футбол
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