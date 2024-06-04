«Я сделал правильный выбор»: сразу после защиты диплома боец уедет на СВО

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Служба по контракту стала приоритетом для многих жителей республики. Все чаще молодые люди выбирают для себя этот путь. Большинство к этому шагу приводит дух патриотизма, любовь к отчизне. А единовременные выплаты — для них это некий бонус. Всем кто пойдет служить по контракту в июне и июле месяце, полагаются повышенные выплаты. Больше половины выплачивает республика.

«Почему выбрали контрактную службу, а не срочную? Я считаю, что я там должен быть», — рассказал Инсаф — военнослужащий по контракту.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

19-летний Инсаф сделал выбор настоящего мужчины еще 2 года назад. Но не позволял возраст, да и обещание, которое он дал своему отцу, — получить образование.

Буквально вчера Инсаф свое слово сдержал — защитил диплом и сразу же пришел в военкомат, чтобы заключить контракт. Ехать на фронт он не боится, тем более просит распределить его в подразделение, где служит его друг. Хочет быть стрелком в ВДВ. Товарищ его уже награжден орденом Мужества, служит уже два года и о таком наставнике можно только мечтать, говорит молодой человек.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

На вопрос, какие слова сказал бы он, чтобы как-то успокоить своих родных, будущий боец отвечает: «Не провожать со слезами, а провожать как героя, все будет хорошо! Вернусь с победой».

«Я считаю, что это лично мне Родина выдала приказ, ведь я вровень стою со своими предками, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане и воевали за нашу Родину. Очищали мир от фашизма, и с ними я стою вровень», — рассуждает юноша.

Он добавил, что сейчас идет отличная поддержка от государства, которой не было еще ни с каких времен, и это очень помогает и человеку, как ему самому, так и его семье.

«Вот сейчас жду единовременную выплату — это 195 тысяч, а также 505 тысяч от Татарстана», — продолжает военный.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Получать поддержку от Раиса республики будут все, кто подпишет контракт в июне и июле. В сумме всех выплат контрактник получит 1 млн рублей. В военный комиссариат Нижнекамска каждый день приходят желающие встать на защиту Родины.

Есть и те, кто приезжает с других регионов страны. С начала года контракт подписали также 6 иностранных граждан.

«По ним указом Президента предоставляется право принятия гражданства России в упрощенном порядке в течении месяца. После принятия присяги РФ все члены семьи данных граждан автоматически будут признаваться гражданами РФ», — рассказал военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.

В Нижнекамске контрактники могут получить шефскую помощь в пункте на Химиков, 72Б. Сюда после подписания контракта сразу же направился и Инсаф. Ему выдали все необходимое на первое время: берцы, резиновые сапоги, термобелье, фонарики, часы, термос, продукты и другие нужные вещи.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Все контрактники сначала прибывают в Казань, уже после их распределяют в воинские части и подразделения. Там они проходят спецподготовку. Инсаф по плану должен отправится на фронт уже в этот четверг. Провожать его будут родители, младший брат и его девушка. Защитник уверен, что он сделал правильный выбор.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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