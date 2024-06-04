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«Я сделал правильный выбор»: сразу после защиты диплома боец уедет на СВО
Служба по контракту стала приоритетом для многих жителей республики. Все чаще молодые люди выбирают для себя этот путь. Большинство к этому шагу приводит дух патриотизма, любовь к отчизне. А единовременные выплаты — для них это некий бонус. Всем кто пойдет служить по контракту в июне и июле месяце, полагаются повышенные выплаты. Больше половины выплачивает республика.
«Почему выбрали контрактную службу, а не срочную? Я считаю, что я там должен быть», — рассказал Инсаф — военнослужащий по контракту.
19-летний Инсаф сделал выбор настоящего мужчины еще 2 года назад. Но не позволял возраст, да и обещание, которое он дал своему отцу, — получить образование.
Буквально вчера Инсаф свое слово сдержал — защитил диплом и сразу же пришел в военкомат, чтобы заключить контракт. Ехать на фронт он не боится, тем более просит распределить его в подразделение, где служит его друг. Хочет быть стрелком в ВДВ. Товарищ его уже награжден орденом Мужества, служит уже два года и о таком наставнике можно только мечтать, говорит молодой человек.
На вопрос, какие слова сказал бы он, чтобы как-то успокоить своих родных, будущий боец отвечает: «Не провожать со слезами, а провожать как героя, все будет хорошо! Вернусь с победой».
«Я считаю, что это лично мне Родина выдала приказ, ведь я вровень стою со своими предками, которые выполняли интернациональный долг в Афганистане и воевали за нашу Родину. Очищали мир от фашизма, и с ними я стою вровень», — рассуждает юноша.
Он добавил, что сейчас идет отличная поддержка от государства, которой не было еще ни с каких времен, и это очень помогает и человеку, как ему самому, так и его семье.
«Вот сейчас жду единовременную выплату — это 195 тысяч, а также 505 тысяч от Татарстана», — продолжает военный.
Получать поддержку от Раиса республики будут все, кто подпишет контракт в июне и июле. В сумме всех выплат контрактник получит 1 млн рублей. В военный комиссариат Нижнекамска каждый день приходят желающие встать на защиту Родины.
Есть и те, кто приезжает с других регионов страны. С начала года контракт подписали также 6 иностранных граждан.
«По ним указом Президента предоставляется право принятия гражданства России в упрощенном порядке в течении месяца. После принятия присяги РФ все члены семьи данных граждан автоматически будут признаваться гражданами РФ», — рассказал военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Ситдиков.
В Нижнекамске контрактники могут получить шефскую помощь в пункте на Химиков, 72Б. Сюда после подписания контракта сразу же направился и Инсаф. Ему выдали все необходимое на первое время: берцы, резиновые сапоги, термобелье, фонарики, часы, термос, продукты и другие нужные вещи.
Все контрактники сначала прибывают в Казань, уже после их распределяют в воинские части и подразделения. Там они проходят спецподготовку. Инсаф по плану должен отправится на фронт уже в этот четверг. Провожать его будут родители, младший брат и его девушка. Защитник уверен, что он сделал правильный выбор.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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