«Я Рыбы и Кабан. Но астрология для ислама – пустая тема»

Почему люди доверяют астрологам? Верить ли «казенному дому», выпавшему на картах? Существуют ли халяльные гадания? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» «Татар-информу» ответил имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.





Рустам хазрат Хайруллин: «Для меня знаки и планеты, под которыми я родился, ничего не значат. Когда я открываю гороскоп, я всегда улыбаюсь»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Всевышний разделил нас на психотипы»

— Рустам хазрат, знаете ли вы свой знак зодиака?

— Мы дети 90-х, которые росли и учились здесь. Конечно, мы контактировали со светским обществом, поэтому да, свой знак зодиака я знаю – Рыбы. Тут же многие скажут, что Рыбы – это водный знак. Мало того, что я [знаю, что я] Рыбы, – по году рождения я Кабан.

Но как мы в это верим? Для меня знаки и планеты, под которыми я родился, ничего не значат. Когда я открываю гороскоп, я всегда улыбаюсь. Обратите внимание, те, кто в это верит, ищет свой знак, обращаются [на самом деле] к психологам – те, кто составляет гороскопы, хорошие психологи. Эти люди так подбирают слова, что они подойдут Рыбам, Весам, Льву. Здесь нужно быть осторожнее – вся наша судьба от Всевышнего. Он дает нам судьбу, и не потому что вы Рыбы, Весы или Скорпион.

Кто-то скажет: «У Скорпиона вот такой характер». Я знаю множество Скорпионов с разными характерами. Все люди похожи друг на друга. В психологии есть психотипы. Эти психотипы более понятны. Всевышний разделил нас на психотипы: кто-то активный лидер, кто-то пассивен и боится изменений. Это психотипы, а гороскоп — не наша тема.

— Запрещает ли шариат астрологию?

— Астрология для ислама – пустая тема. Мусульмане ни в коем случае не должны верить в астрологию, она не относится к исламу и не влияет на него. Наоборот, иногда она заблуждает человека. Например, он хотел сегодня купить квартиру, а кто-то написал: «Лучше отказаться от серьезных покупок». Человек не купил квартиру сегодня, а завтра дефолт, взлетели цены, процентная ставка поднялась.

Часто ко мне приходят: «Ходил к астрологу: он все правильно сказал и все сбывается». Но наша психология работает так, что мы запоминаем то, что сбылось. Нам сказали десять вещей, из них одна сбылась – мы ее запомнили. Я же не скажу, что девять раз обманули?

Например, вам сказали выйти из дома попозже. Вы вышли попозже, и у вас такой хороший день. Потому что вы выспались, попили чай или кофе, поцеловали жену и детей, развезли их по школам – поэтому у вас прекрасный день. А не потому, что астролог написал выйти попозже.

«Всевышний разделил нас на психотипы, а гороскоп — не наша тема» Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Вроде благо, но — запрещенными средствами»

— Может ли Всевышний подсказывать выбор через карты таро?

— Гадания на картах, кофейной гуще, стрелах – все это запретно в исламе. В самом слове «гадание» нет чего-то конкретного. Выпала такая карта – ждет «казенный дом». Ни в коем случае [не надо верить] – человек гадает, не отвечает за информацию, не несет за нее ответственности. Поэтому ислам говорит: если это неясно, непонятно, тогда зачем это нужно? Если у тебя есть выбор, обратись к тому, кто отвечает за эту информацию. А отвечает за нее Всевышний, а не карты или тот, кто их раскладывает.

Есть халяльный и допустимый способ – помолись, попроси, и Всевышний покажет [верный путь].

— Что такое колдовство?

— Понятие «сихр». Всевышний в Коране говорит, что колдовство есть. Мало того, что есть малое колдовство (например, те же гадания или сглаз), есть большое колдовство, когда человек входит в связь с потусторонним миром, бесами, духами. Оно существует, оно, к большому сожалению, есть.

Наверняка вы помните про заговоры. Приходят к бабке: «Муж загулял – что делать?» Такую-то травку дать, молитву почитать, под подушку положить – и муж не будет гулять. Вроде бы благо, но запрещенными средствами. Колдовство в исламе запрещено. Обращаться к колдунам – грех.

Сейчас новые понятия, и колдуна, колдунью мы называем экстрасенсом. Поводит по тебе рукой, увидит все болячки лучше, чем УЗИ? Экстрасенс – это колдун.

«Тот же экстрасенс – это бизнесмен или бизнесвумен, который делает на этом деньги» Фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

«Сейчас порчу превратили в бизнес»

— Что такое порча в исламе?

— Понятие порчи в исламе есть, но сейчас все превратили в бизнес. Тот же экстрасенс – это бизнесмен или бизнесвумен, который делает на этом деньги. Давно я не смотрел телевизор, но на днях увидел бегущую строку: «Экстрасенс, номер телефона». Вот мы дожили.

Иногда вы вдруг чувствуете, что на вас навели порчу, или вы думаете, что на вас навели порчу. Она есть. Ее могут сделать на еде, на одежде, могут оставить у вас дома какие-то вещи, поэтому чаще убирайтесь дома. Если нашли подозрительные иголки или кости, ни в коем разе не трогайте руками – есть веник или ковшик. Со всеми молитвами, которые знаете, выбросьте их из дома.

Но не всегда сваливайте все на порчу. Она может быть, но больше ее, наверное, где-то у нас в сердце. Нужно ее оттуда убрать. Сесть со своим соседом, другом, родственником, попить чай, просто поговорить и найти точки соприкосновения.

— Вы верите в приметы?

— Как к ним относился первоисточник, сам пророк Мухаммад (мир ему)? Он говорил: «Мы верим в благие приметы, в дурные – не верим». Не черный кот, который дорогу перебежал. При чем здесь черный кот? Ему нет до нас дела. Наша судьба от Всевышнего. Если человек боится или остерегается, пусть попросит Всевышнего защитить его – и вперед!

В плохие приметы мы не верим, но верим в благие. Например, человек с полными ведрами прошел – значит, будет хороший день. От ведер ничего не зависит, но для нас эта капля [действует как самовнушение]. Сейчас многие вешают вокруг себя разные фразы, например: «Сегодня будет хороший день!»

Мы перестали говорить благое друг другу: «доброе утро», «хорошего дня». Но эти слова и пожелания заряжают нас. Когда мы говорим что-то хорошее, оно сбывается. Мы начали концентрироваться на негативе, но давайте улыбнемся и будем видеть позитив.

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Оставляйте в окне под текстом свои вопросы на тему ислама – Рустам хазрат даст на них подробные ответы, и мы покажем их в следующих подкастах.

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