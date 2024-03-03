«Я решила, что обязательно должна помочь»: как поддерживают бойцов волонтеры из Бавлов

Фото: Айгуль Габдрафикова

Центры сбора гуманитарной помощи для участников специальной военной операции есть в каждом районе Татарстана. Волонтеры плетут маскировочные сети, собирают денежные средства на закупку медикаментов и других нужных вещей для фронта, а также выполняют различные запросы, поступившие от бойцов в зоне СВО. Есть такой центр и в Бавлах, который возглавляет индивидуальный предприниматель Елена Гадельшина.

Каждый день, когда есть необходимые материалы, в большом помещении одного из торговых центров в Бавлах кипит работа — женщины плетут маскировочные сети, шьют необходимые вещи. Обстановка более чем домашняя, за то время, пока существует центр гуманитарной помощи, волонтёры успели подружиться.

Энергичную и неравнодушную женщину Елену знают многие бавлинцы, особенно те, кто не остался в стороне и также старается внести свою лепту в оказании помощи для солдат. Именно она с началом СВО решила открыть центр гуманитарной помощи.

«Когда началась СВО, люди растерянные были, в панике, было же непонятно, что происходит, — говорит Елена. — Они начали обращаться, у всех нервозное состояние, хотят чем-то помочь и мне пришла в голову идея. Было свободно помещение 40 квадратных метров, и я решила открыть пункт гуманитарной помощи, чтобы люди смогли помочь. Люди откликнулись, вы просто не представляете, с каким трепетом они приходили, приносили деньги, вещи — со слезами на глазах. В ответ мы их всех обнимали, успокаивали и говорили: „Наша задача — молиться, чтобы всё было хорошо“. Мы решили напрямую с населением работать, даже не сколько собрать гуманитарку, а сказать людям, что всё будет хорошо».

Вот так, сначала по «крупицам», а потом — всё больше и больше люди начали помогать. В центр приносили вещи, лекарства, продукты, деньги и многое другое. Но позже оказалось, что собрать гуманитарную помощь — полдела, ведь всё это ещё нужно доставить до адресата.

«Собралась гуманитарная помощь, я не знала, куда её девать, — воспоминает женщина. — Центр открыли в октябре 2022 года и уже в течение месяца по списку помощь набралась, так как люди действительно откликнулись. Я вышла на нижнекамских гуманитарщиков, там есть боевое братство, начала на своей машине возить всю гуманитарную помощь туда, а они уже потом отправляли её в зону СВО. Один, два, три раза я вот так возила».

Фото: Айгуль Габдрафикова

Чуть позже активистка решила расширить функции центра гуманитарной помощи, выделив помещение для плетения маскировочных сетей.

«Душа ведь болит, думаю, как ещё можно помочь, — рассказывает волонтёр. — И вот мне пришла идея плести маскировочные сети, выделила 150 квадратных метров торгового центра на цокольном этаже, собрался народ и пошла работа. Сегодня посмотрите, сколько уже людей, это мои девочки, люблю их. Потом организовала в телеграмме группу „Масксети Бавлы“ и на первых порах добавляли всех знакомых, сейчас там около 600 человек».

В этой же группе обсуждаются не только важные вопросы, связанные с посильной помощью солдатом СВО, но и многое другое: выражают благодарность, высылают видео с бойцами, получивших посылки от бавлинцев, размещают актуальные новости и многое другое.

«Душу греет осознание, что их помощь может спасти кому-то жизнь и подарить лучик света, чувство, что их любят и ждут дома, пока они там, на передовой, — говорит Елена Гадельшина. — Им это очень нужно, люди хотят принести пользу».

Фото: Айгуль Габдрафикова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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