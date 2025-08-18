«Я реально смотрю на вещи»: «Рубин» победил «Ростов», но Рахимов не превозносит команду

«Рубин» с минимальным преимуществом победил «Ростов» (1:0) в пятом туре РПЛ. Единственный гол во встрече забил защитник казанцев Дмитрий Кабутов. «Рубин» продлил домашнюю серию без поражений, и как Рашид Рахимов отреагировал на высокое место команды в таблице по итогам четырех туров – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-информ"

«Рубин» победил. Кто-то ожидал другого результата в матче с «Ростовом»?

Наверное, впервые за три года работы Рашида Рахимова в «Рубине» казанская команда начала сезон в РПЛ не в статусе темной лошадки, а вполне крепким коллективом, обязанным побеждать на своем поле ряд клубов чемпионата. Не возникало сомнений, что «Рубин» возьмет верх над «Сочи» (2:1) двумя неделями ранее. Аналогичное настроение было и в преддверии вчерашнего матча с «Ростовом» (1:0). Казанцы могли проиграть южанам исключительно по сценарию, если бы сами ни с того ни с сего решили отдать игру.

Рашид Рахимов на послематчевой пресс-конференции старался отречься от формулировок, что победа «Рубина» над «Ростовом» была на классе. Хотя так оно и получилось: у казанцев опытнее и мастеровитее подбор футболистов, плюс, в отличие от команды Джонатана Альбы, «Рубин» более сыгран.

«Хорошая, рабочая победа. Понимали, что нас ждет. «Ростов» всегда отличался бойцовскими качествами, и было важно не проиграть в подборах и единоборствах. Я видел реакцию команды на предыдущие поражения все дни, что готовились. Футболисты горели, ведь к хорошему быстро привыкаешь. Может, надо хоть иногда плохое кушать? Не бывает хорошего без плохого», – отметил Рахимов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта».

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«Рубин» не проигрывает дома 14 матчей

Вчерашний матч был не богат на опасные эпизоды и в принципе не вышел событийным. «Рубин», на удивление для многих, взял под контроль мяч и вел игру. «Ростов» много прессинговал и старался взять свое интенсивностью. Хозяева же пользовались территориальным преимуществом и старались найти для себя подходящий момент для реализации.

Единственный гол в матче был забит на 52-й минуте. Дардан Шабанхаджай подал с углового, Иву немного нерасторопно на отскоке пробил по мячу, который вместо створа ворот удачно полетел в сторону Дмитрия Кабутова. Защитник «Рубина» с нескольких метров на свободном пространстве легко прошил вратаря «Ростова» Рустама Ятимова.

По ходу старта этого сезона Кабутов неоднократно подвергался критике за не самую убедительную игру. В частности, Дмитрий абсолютно провалил недавний гостевой матч с ЦСКА (1:5). Однако вчера именно он принес результат «Рубину». Любопытно, что ранее Кабутов всегда исполнял стандартные положения в команде, но в эпизоде с голом подачу выполнял Шабанхаджай. Случайность, совпадение или очередной фарт Рахимова при домашних трибунах?

К слову, серия без поражений «Рубина» на «Ак Барс Арене» достигла уже 14 матчей. Сложно это объяснить, но кажется, что в родных стенах казанцы способны дать равноценный бой любому по силе сопернику.

Через неделю в столицу Татарстана пожалует Деян Станкович со своим «Спартаком». Скорее всего, именно матч против «Рубина» расставит все точки над «и» в вопросе дальнейшего пребывания сербского специалиста в команде. «Красно-белые» выдали чудовищный старт, набрав в пяти турах всего лишь 5 очков. Ничья с «Зенитом» (2:2) на этих выходных уберегла Станковича от отставки. Однако поражение в Казани руководство «Спартака» сербу, вероятно, уже не простит. Очевидно, что столичная команда выйдет на матч с «Рубином» с целью победить.

Впрочем, Рашид Рахимов довольно спокойно поделился ожиданиями от предстоящей встречи со «Спартаком». Мол, все и так понимают, какого класса футболисты собраны в этой команде и чего можно от них ожидать. «Рубину» будет нелегко противостоять озлобленному «Спартаку». С другой стороны, как уже показывал казанский клуб в марте этого года в игре с «красно-белыми» (2:1), ничего невозможного для них нет. Как бы то ни было, нас будет ожидать интереснейший матч на следующих выходных.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

«Рубин» на четвертом месте в турнирной таблице, но Рахимов просит журналистов не петь дифирамб команде

По итогам минувшего уикенда «Рубин» забрался на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата. В моменте казанцы вообще были вторыми, но за счет вечерних бенефисов ЦСКА и «Краснодара» опустились на четвертую строчку. Безусловно, трудовая и рабочая победа над «Ростовом» должна придать подопечным Рахимова уверенности и психологической стабильности перед матчем со «Спартаком».

Рашид Маматкулович на высокое положение «Рубина» в таблице реагирует без лишней восторженности. По словам тренера, в отношении результатов клуба надо быть реалистами. Да, «Рубин» здорово проводит летнюю часть сезона. Тем не менее команда играет на пределе и выжимает максимум из своих возможностей.

«Мы находимся высоко в таблице? Я не обращаю на это вниманя. Так не будет всегда, мы выжимаем максимум. Нас легко прочитать. Я реально смотрю на вещи, и место в таблице меня не заботит», – подытожил Рахимов на послематчевой пресс-конференции.