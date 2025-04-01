«Я раскаиваюсь и все верну»: казанца судят за неуплату 12 млн рублей налогов

Сегодня в Ново-Савиновском суде прошло заседание по делу казанца, который незаконно ввозил в страну технику для продажи. Рустем Садыков ввез в Россию из КНР более 4,8 тыс. единиц различной техники. От стилусов и электронных книг до планшетов, телефонов и зарядных устройств.

Он ввозил всю технику через таможню под видом товаров для личного пользования, хотя сам продавал технику в интернете. Он задолжал государству более 12 млн налогов.

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Дело рассмотрели в особом порядке за один день. Садыкова приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей. Помимо этого, Рустем также будет обязан выплатить государству 12 млн за налоги, которые не выплачивал все это время.

«Я выплачу штраф и сумму налогов. Пока я безработный, но найду работу и выплачу. Родственники помогут. Вину свою я признаю и раскаиваюсь», – рассказал Рустем Садыков.

Рустем написал явку с повинной. Он женат. Его жена – педагог, зарабатывает около 40 тыс. рублей. Сам Рустем временно безработный. Ранее у него было ИП, которое он недавно закрыл.

Несмотря на чистосердечное признание и раскаяние, в прениях прокурор потребовал 450 тыс. штрафа, арест имущества и взыскания суммы невыплаченных налогов.

Адвокат, Дмитрий Фролов, заметил – подсудимый вряд ли выплатит такой большой штраф и налоги на 12 млн. Однако отметил, что наказание в виде небольшого, для такой статьи, штрафа в 200 тыс. – справедливо.

«Я согласен с видом предложенного наказания. Государство у нас нуждается в денежных средствах и я уверен, что он выплатит штраф и свой долг. Прошу учесть, что он ранее не судим, вину признал, помогал в раскрытии преступления, наличие у него несовершеннолетних детей и желание выплатить деньги», – сказал суду Дмитрий Фролов.