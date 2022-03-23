«Деньги родителям собирал с миру по нитке»: виновник гибели ребенка выслушал приговор

В колонию-поселение отправится водитель водовоза, который насмерть сбил 7-летнего мальчика на Горьковском шоссе в Казани. Несмотря на то что родители погибшего ребенка заявили о готовности к примирению, суд закрывать уголовное дело не стал. Подробности в репортаже «Татар-информа».

В колонию-поселение отправится водитель водовоза, который насмерть сбил 7-летнего мальчика на Горьковском шоссе в Казани. Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«За 45 лет, сколько я за рулем, у меня никогда не было злостных нарушений. Мне сейчас 66. Я искренне раскаиваюсь и прошу прощения у всех», – обратился сегодня к суду водитель водовоза Ильдар Саттаров. Сегодня он выступил с последним словом.

Суду понадобилось несколько заседаний, чтобы вынести приговор виновнику ДТП, решение было принято в кратчайшие сроки. Итог – Саттаров получил два года колонии-поселения, в то время как прокуратура запрашивала для него три года. Еще два с половиной года Саттарову будет запрещено садиться за руль.

Жизнь 7-летнего мальчика оборвалась 24 ноября прошлого года. На перекрестке улицы Можайского и Горьковского шоссе школьник переходил дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора и угодил прямо под колеса «КАМАЗа». Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения, было видно, что шансов выжить у ребенка не было.

После случившегося Саттарова задержали, а в конце февраля уголовное дело было передано в Кировский районный суд Казани. Все это время водитель водовоза находился под домашним арестом.

Роковое стечение обстоятельств или ошибка водителя?

С момента трагедии прошло почти полгода, но Габдульхар Сирукова – мать погибшего ребенка – помнит все до мельчайших деталей. То утро, по ее словам, было холодным. Вместе с младшим сыном женщина провожала старшего в школу. Перед тем как мальчик должен был перейти дорогу, Габдульхар надела на него капюшон, поцеловала и они попрощались. Однако не успела она отойти от пешеходного перехода, как на ее глазах «КАМАЗ» сбил ребенка.

С момента трагедии прошло почти полгода, но Габдульхар Сирукова – мать погибшего ребенка – помнит все до мельчайших деталей Фото: © «Татар-информ»

«Я видела, как ехал водовоз. Он, когда поворачивал, даже не сбавил скорость, а ведь он видел, что впереди пешеходный переход. Я видела, как “КАМАЗ” сначала задел моего ребенка кабиной, а затем он упал под заднее колесо. Хочу отметить, что мой сын хорошо знал правила дорожного движения», – рассказывала мать погибшего мальчика.

В том, что водитель мог вовремя заметить мальчика и остановиться, уверен и супруг Габдульхар Ильшат. Версия, что ребенок попал в «мертвую» зону, родителям показалась неубедительной.

«Он мог все видеть, по крайней мере предвидеть ситуацию, когда он подъезжал к пешеходному переходу. С другой стороны тоже шли люди, получается, что он и их едва не задел», – рассказал свою версию случившегося отец погибшего мальчика.

Родители согласились пойти на примирение

Несмотря на то что изначально родители погибшего мальчика уверенно заявляли, что будут добиваться самого максимального наказания для виновника ДТП, к концу судебных разбирательств они все-таки решились на примирение.

В том, что водитель мог вовремя заметить мальчика и остановиться, уверен и отец погибшего мальчика Фото: © «Татар-информ»

«Где твоя совесть? Где твоя жена? Она как женщина должна меня понять. От моего ребенка, от моей кровинушки, почти ничего не осталось, только пара ног! А ты еще снисхождения просишь?» – возмущалась перед стартом процесса мать погибшего мальчика.

Но перед тем как судья ушел в совещательную комнату, родители заявили, что согласны ограничиться возмещением морального ущерба. Сумма иска, который они подали против Саттарова, составила два миллиона рублей – на четверть больше того, что подсудимый готов был им выплатить.

«Я отдал на похороны сто тысяч рублей, на поминки – сто тысяч. Я же пенсионер, вот кредит взял. Я помогал, прощения просил, заходил к ним домой. Конечно же, я сильно переживаю», – рассказывал журналистам Ильдар Саттаров.

Сегодня Саттаров рассказал журналистам, что деньги родителям он уже выплатил.

«Собирал с миру по нитке – где занимал, где кредит брал…» – уточнил подсудимый.

Будут ли они с адвокатом обжаловать приговор, пока неизвестно, решение будет принято после изучения решения суда.