«Я работаю в свое удовольствие»: химик лаборатории НКНХ рассказала о любви к профессии

В детстве мечтала быть врачом, а стала химиком

В детстве Алсу Кушаева мечтала стать врачом и лечить людей. Но когда выросла поняла, что больший интерес для нее представляет не строение человека и возможности организма, а свойства химических веществ.

В школе Алсу любила уроки химии. У нее без особого труда получалось решать сложные задачи, а таблицу Менделеева девушка знала на зубок. Когда встал вопрос о том, куда пойти учиться после окончания школы, она без особых колебаний выбрала Нижнекамский технологический колледж. Окончив его в 2014 году, Алсу устроилась работать на ПАО «Нижнекамскнефтехим» лаборантом химического анализа. При трудоустройстве ей присвоили 3 разряд, через 2,5 года работы она повысила его до 4-го. Освоиться и влиться в коллектив девушке помогли опытные наставники.

«Когда я пришла на НКНХ в отдел технического контроля, мне было всего 18 лет. Работать на таком огромном производстве очень серьезно и волнительно. Справиться со всеми трудностями, возникающими в процессе работы, мне помогла мой наставник Заппарова Светлана Алексеевна. Она поделилась своими знаниями и опытом, за что я ей очень благодарна. Сейчас она находится на заслуженном отдыхе, но мы все еще поддерживаем общение», – поделилась Алсу.

После декретного отпуска девушку распределили в лабораторию «Синтетических полиэфирных смол», где наставником ей стала Позднякова Анна Степановна, которая помогла влиться в новый коллектив, освоить навыки приготовления титрованных растворов и реактивов.

Работа с кислотами и щелочами требует аккуратности и ответственности

В настоящее время работа Алсу заключается в приготовлении растворов, реактивов, выполнении испытаний производимой продукции завода органического синтеза второй промзоны. Лаборатория, в которой она работает, анализирует производственные пробы при выпуске отгружаемой химической продукции и контролирует состояние атмосферного воздуха, сточных вод, питьевой воды, количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Самыми важными качествами для химика Алсу считает аккуратность, ответственность и внимательность, так как в лаборатории проводятся работы с кислотами и щелочами, со стеклянной посудой, с нагревательными приборами, при выполнении которых могут возникнуть различные опасности, однако Алсу это не пугает. Девушка ходит на работу с удовольствием, ей интересно реализовывать поставленные цели, внедрять новые методы химического анализа.

Кроме того, с приходом СИБУРа многое поменялось – происходит автоматизация ручного труда. На производство регулярно поступает много современного оборудования, происходит универсализация, как следствие – требуется изучение новых лабораторных методов, различной новой информации.

Помимо работы – уполномоченный по охране труда и участник «Профессионалитет»

Параллельно со своей основной рабочей деятельностью Алсу является еще и старшим уполномоченным по охране труда ЦЗЛ. Ее задача контролировать правильное применение средств индивидуальной защиты на рабочем месте, соблюдение норм, правил и инструкций по охране труда. Главное – чтобы коллеги работали в безопасных условиях.

«Бывает, что работа со мной идет домой, ведь хочется, чтобы и в наше отсутствие на рабочем месте всё было хорошо. Для меня это не в тягость. Я достаточно близко воспринимаю просьбы коллег, когда они звонят с вопросами, хочется всем помочь», – отмечает девушка.

Также Алсу уже второй год участвует в конкурсе профмастерства «Профессионалитет». Пока ей удалось занять только 4 место, но главные победы еще впереди. Помимо этого, девушка является наставником для студентов из колледжа нефтехимии и нефтепереработки, которые проходят производственную практику на ПАО «НКНХ».

Свободное время Алсу с семьей проводит в деревне, где живут ее родители. Там ждут дела «огородные», рыбалка, пикники. Она признается, что чувствует себя счастливой, ведь в ее жизни сейчас гармонично сосуществуют любимые семья и работа. На вопрос, хотелось бы ей что-то поменять, сменить профессиональную деятельность, Алсу отвечает однозначно – нет.

«Спросите даже у моих родителей, у мужа – они скажут: она любит свою работу. Я работаю в свое удовольствие и абсолютно счастлива. Да, работа у меня непростая, бывает действительно сложно, но, в то же время, она очень важная и интересная», – заключила наша собеседница.

Фото: © Руслан Шамуков, пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»