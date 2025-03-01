«Я работаю не для того, чтобы нравиться»: топ ярких фраз Минниханова последних лет

Фото: © «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня, 1 марта, отмечает свой день рождения. Минниханов известен не только своими достижениями в социально-экономическом и культурном развитии Татарстана, но и острыми, порой неординарными высказываниями. Портал «Татарстан – республика достижений» собрал самые яркие и запоминающиеся фразы лидера республики.

В 2016 году во время коллегии госкомитета РТ по закупкам директор департамента казначейства Татарстана Марат Файзрахманов выступил с речью, которую решил закончить фразой: «Несмотря на нестабильную ситуацию, не терять присутствия духа и с учетом того, что год обещает быть напряженным...». В ответ на пессимистичные прогнозы Минниханов призвал не бояться трудностей, а искать возможности для роста. «Мозгами шевелите, думайте, чтобы на той стороне остаться, где деньги приходят!» – заявил он.

Вопрос привлечения резидентов в промышленные парки обсуждали на коллегии Минэкономики РТ в 2023 году. Обращаясь к на тот момент директору инвестиционно-венчурного фонда Айнуру Айдельдинову, Минниханов произнес на татарском языке: «Сөйләгәнеңне эшләп күрсәт!» («Сказанное делом докажи», – прим. Т-и.). Этот призыв к действию мгновенно разлетелся по сети.

Фото: © «Татар-информ»

На форуме «Вызовы и возможности городских агломераций в XXI веке» в 2024 году татарстанский лидер высказался о важности человеческого капитала для республики. «Мы думаем, что самое главное — деньги, но оказывается, что самое главное — люди», – сказал Раис Татарстана.

Еще одну, ставшую популярной, фразу Рустам Минниханов произнес во время выставки продукции татарстанских бизнесменов. «Если кто-то хочет сказать, что татары любят деньги, — мы зарабатываем деньги!», – отметил он. Татарстанский лидер также заметил, что республика – один из крупнейших плательщиков в федеральный бюджет и выразил благодарность руководителям предприятий.

В 2017 году на совещании в Доме правительства Минниханов потребовал усилить контроль за работой дорожных компаний и тщательно проверять качество работ, включая федеральные трассы.

«Ну разве так асфальт кладут? Слепому видно это. Я не дорожник, проехал, сразу говорю: «Что это такое?!» Тяп-ляп не делайте!», – заявил Минниханов.

Фото: © «Татар-информ»

Во время большой пресс-конференции, где подводили итоги 2020 года, Минниханов обозначил свою позицию так: «Я же не для этого работаю, чтобы кому-то понравиться, а для того, чтобы потом был результат, за который не стыдно».

На форуме «Мост Москва – Татарстан» в 2024 году Раис Татарстана отметил, что Россия переживает непростое время, но именно в такие моменты народ объединяется. Он отметил героизм участников СВО, назвав их примером для молодежи, и призвал молодых людей брать с них пример патриотизма и служения Отечеству. Завершил выступление Раис запомнившейся многим шуткой: «Вы, наверное, сразу поняли, что имя Рустам – уже большой шанс стать успешным».