«Я пытался их свести, но не смог»: за татуировки с символикой А.У.Е.* казанцу грозит срок

Приволжский суд Казани начал рассматривать дело 25-летнего казанца Владислава Косова

Фото: Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Демонстрировал экстремистские татуировки сотрудникам ИК и соседям по тюремной больнице»

Приволжский суд Казани начал рассматривать дело 25-летнего казанца Владислава Косова. Его обвиняют в неоднократном публичном демонстрировании атрибутики и символики экстремистской организации.

Владислав Косов – житель Казани, у него среднее образование, женат, детей нет. Еще будучи несовершеннолетним, он попал в детскую колонию, тогда суд признал его виновным в нанесении побоев. Отсидев срок, Косов вышел на свободу и где-то в 2018 году набил себе татуировки с лозунгами А.У.Е.* – организации, которая в августе 2020 года была признана в России экстремистской. К примеру, на коленях у него изображены восьмиконечные звезды – символ А.У.Е.*, имеющий свою трактовку.

В 2022 году Косов снова попал за решетку, его признали виновным в разбое и приговорили к 11 годам лишения свободы. Он попал в ИК-19, а в декабре 2023 года после операции находился в больнице при исправительной колонии.

«На его теле: на груди слева и справа, с наружной стороны колена левой ноги, на колене правой ноги – имеется нанесенная татуировка в виде восьмиконечной звезды, а также надпись «А.У.Е.»*, надпись на запястье правой руки с тыльной стороны, надпись на спине в области левой лопатки. Все они относятся к экстремистской символике. У него возник преступный умысел, направленный на повторное публичное демонстрирование экстремистской символики в виде вышеуказанных татуировок. Хотя он осознавал, что публичное демонстрирование указанной символики запрещено законодательством РФ, в том числе Конституцией РФ», – озвучила версию следствия помощник прокурора Приволжского района Казани Гузель Шакирова.

По информации Гузель Шакировой, Владислава Косова уже штрафовали за наличие этих татуировок по административной статье.

«Косов, действуя умышленно, находясь в вышеуказанном месте с голым торсом и не реагируя на замечания сотрудников ИК-19 и других осужденных прекратить противоправные действия, например надеть футболку, штаны и не демонстрировать нанесенные на его тело татуировки, осуществил публичное демонстрирование находящимся рядом в палате осужденным нанесенных на его тело татуировок», – подытожила она.

В 2022 году Косов снова попал за решетку, его признали виновным в разбое и приговорили к 11 годам лишения свободы Фото: © «Татар-информ»

«В чем я виноват?»

Вины за собой Владислав Косов не чувствует. Его адвокат и он сам считают дело абсурдным – в тот момент, когда в больничную палату зашли сотрудники колонии, он, по его словам, вышел из душа в нижнем белье. Его супруга рассказала «Татар-информу», что татуировки супруг набил еще будучи подростком.

«Вину не признаю, обвинение понятно, но в чем я виноват? Что после душа вытирался полотенцем в палате?» – спросил мужчина.

Владислав объяснил суду, что пытался избавиться от этих татуировок еще до начала уголовного дела.

«Я хочу подать ходатайство о том, что я пытался свести эти татуировки. Нескольких сеансов, которые я прошел, было недостаточно, чтобы свести их до конца», – объяснил он.

По словам Владислава Косова, раньше в колонию приходил мужчина из организации «Благое дело», он занимался сведением подобных татуировок. Однако в какой-то момент ему запретили приходить. Поэтому, объяснил Владислав, свести татуировки до конца он не смог.

Основная претензия защиты по этому делу состоит в том, что осмотр тела и татуировок, которые сейчас находятся в уголовном деле, был перенесен следователем из административного дела. То есть, по словам адвоката, следователь не стал устраивать повторный осмотр татуировок Косова и выдал заключение, ссылаясь на осмотр старых фотографий.

На следующее заседание судья постановил пригласить эксперта, а также свидетелей. Если вина Косова будет доказана, то за татуировки ему грозит еще до четырех лет колонии.

* Организация, признанная Верховным судом РФ экстремистской