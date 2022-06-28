Ирада Аюпова: «Я против, чтобы искусство было в пионерских шортиках»

В художественном училище имени Фешина провела сегодня летнюю пресс-конференцию министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Во сколько обойдется реставрация Фешинского училища, найдется ли место национальным операм в театре имени Джалиля и будут ли в республике регулировать татарскую эстраду – в обзоре «Татар-информа».

Перед началом пресс-конференции Ирада Аюпова провела для представителей СМИ экскурсию по художественному училищу им. Фешина Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Чудес не бывает. Будет решен вопрос с финансированием – будем двигаться дальше»

Перед началом пресс-конференции Ирада Аюпова провела для представителей СМИ экскурсию по учебному учреждению. Напомним, что в его южной части в прошлом году были завершены реконструкционные работы. Министр рассказала об истории создании училища и деятелях культуры, внесших вклад в становление и развитие художественного образования в республике.

Здание училища трехэтажное, если считать цокольный этаж и чердак. Его общая площадь составляет 7,7 тыс. квадратных метров. Изначально ремонтно-реставрационные работы были разделены на этапы. В очереди на реставрацию – северная и центральная части здания. Первый этап ремонта и реставрации был противоаварийным: в южном крыле провели работы по усилению фундамента, ремонту кровли. Были заменены окна и двери. Большое внимание уделили сохранению исторических элементов входной группы, балкам под крышей, плитке. Также был отреставрирован деревянный потолок – его удалось восстановить, хотя половину площади работы реставраторы воссоздали заново.

«Бюджет следующего этапа – более 600 млн рублей. Сейчас идет поиск источника финансирования. Проект недешевый, но дорогу осилит идущий. Чудес не бывает. Будет решен вопрос с финансированием – будем двигаться дальше. Пока обозначить сроки завершения работ не представляется возможным», – заметила Аюпова.

Но в уже отреставрированной части здания нашлось место для нововведений. Впервые в этом году на базе Казанского художественного училища имени Фешина откроется Школа креативных индустрий, площадка для которой уже готова. Это новое пространство предназначено для получения подростками от 12 до 17 лет дополнительного образования, направленного на развитие творческих способностей, дизайн-мышления, активацию личностных ресурсов подростка. Обучение будет проходить на бюджетной основе. На создание школы училище выиграло грант Президентского фонда культурных инициатив в размере 58 млн рублей.

В южной части здания в прошлом году были завершены реконструкционные работы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«У нас практически уже есть наработки и есть понимание, как нужно преподавать и работать с дизайнерами. И мы сотрудничаем с большим количеством дизайнеров буквально по всей России. Наши ребята после окончания училища часто уезжают в Москву и Санкт-Петербург, и, как правило, они возвращаются в Казань делать какие-то свои проекты», – заметила директор учебного учреждения Ольга Гильмутдинова.

Для того чтобы попасть в школу, проходить творческие испытания кандидату будет не нужно. «Как только мы объявим, что Школа креативных индустрий открывается, мы наберем учащихся по принципу «кто первый подал заявление, тот и попадет», – добавила Гильмутдинова.

Всего мест будет 80, учащиеся будут разделены на четыре группы по 20 человек. Всего будет доступно четыре направления обучения: виртуальной реальности, дизайна, анимации и мультипликации, а также фото- и видеопродукции.

По словам директора училища, со временем будет добавлено еще две студии, которых нет в России, – студия фэшн-дизайна и декоративно-прикладного искусства.

Ольга Гильмутдинова: «Как только мы объявим, что Школа креативных индустрий открывается, мы наберем учащихся по принципу «кто первый подал заявление, тот и попадет» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Традиция – это самая инновационная и быстро адаптирующаяся к изменениям среды обитания культурная особенность»

После экскурсии у журналистов появилась возможность задать вопросы и внести предложения по поводу развития культуры в Татарстане.

К примеру, журналисты были обеспокоены, что в Татарстане есть только один проект, посвященный продвижению фэшн-индустрии с национальным компонентом, – это фестиваль «Культурный код», впервые проведенный в прошлом году.

«Несколько последних лет мы активно занимаемся вопросами изучения истории национального костюма, не только татарского, но и других народов, проживающих в республике. У нас в прошлом году впервые прошел конкурс “Алтын Хэситэ”, который позволил создать пять коллекций костюмов, построенных на традициях. Это направление будет развиваться. У нас буквально в начале августа планируется проведение второго фестиваля “Культурный код – стиль жизни”. Он объединил всех тех, кто интегрирует традиционную культуру в свою среду», – ответила министр культуры.

Она напомнила, что в Фешинском училище ведется подготовка специалистов по кожаной мозаике – технике, являющейся уникальным брендом Татарстана. Компания «Сахтиян» была первой компанией, вошедшей в федеральный реестр народно-художественных промыслов, являющихся национальным достоянием РФ. Это направление активно поддерживается. К примеру, на базе Фешинского училища студенты экспериментируют, применяя эту технологию не только при изготовлении культовых ичигов, подушек, но и предметов интерьера.

«И это очень оригинально смотрится. Креативный подход очень интересен. Многие считают, что традиция – это всегда консервативно. Я с этим категорически не согласна. Традиция – это самая инновационная и быстро адаптирующаяся к изменениям среды обитания культурная особенность. И если бы мы ее просто законсервировали, мы бы ничего не сохранили», – подчеркнула Аюпова.

По ее мнению, показывать свою национальную идентичность человек стесняется. Она уверена, что бесперспективно призывать общественность одеваться лишь в традиционное. Она призвала общественность формировать среду, в которой, сохраняя традиции, можно было бы создавать что-то совершенно новое. «И эта задача сегодня перед нами стоит», – отметила министр культуры.

Озабочены журналисты и дальнейшей судьбой пострадавшего при пожаре здания арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык».

«Арт-резиденция находится в ведении Министерства молодежи РТ. Тем не менее на совещании Министерства культуры РТ, куда мы пригласили директоров наших театров и Управление культуры города Казани, мы обсудили возможность предоставления площадки для артистов Алафузовского театра на время восстановления здания. Сейчас формируется передвижная концепция – они будут играть на разных сценах. Мы друзья, партнеры, и мы не можем бросить в беде коллег, и мы постараемся поддержать их в трудную минуту», – заметила она.

Ирада Аюпова призвала общественность формировать среду, в которой, сохраняя традиции, можно было бы создавать что-то совершенно новое Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Я не считаю, что миссия фестиваля мусульманского кино – показывать духовные картинки»

На пресс-конференции был поднят и вопрос о смене состава отборочной комиссии Казанского международного кинофестиваля мусульманского кино этого года. Новым председателем отборочной комиссии стала историк, культуролог, директор Нового института культурологии, научный сотрудник ВГИКа Нина Кочеляева. Также среди членов отборочной комиссии – доктор философии и искусствоведения, киновед, гендиректор агентства «Евразия Глобал Коннектинг» Светлана Слапке (Германия). Состав пополнил доктор филологических наук, завкафедрой филологии и страноведения Российского исламского института Тимур Шайхуллин.

«Говорят ли изменения о том, что организаторами фестиваля проведена работа над ошибками после того, как в прошлом году победу одержал фильм «18 килогерц» режиссера Фархата Шарипова?» – задали вопрос из зала. Напомним, что алкоголь, наркотики и рок-н-ролл – лейтмотивы как ушедшей эпохи, так и самой кинокартины.

«Я не считаю ошибкой победу казахского фильма в мусульманском кинофестивале прошлого года. Более того, я не считаю, что искусство должно быть прилизано и причесано. Потому что для того, чтобы что-то лечить, нужно поставить диагноз. Я вчера пешочком прошлась по центру города – у нас столько зданий изуродовано матом. К сожалению, это не только среда Казахстана, но и наша. Послушайте, как люди общаются между собой в очередях», – заметила министр.

Она подчеркнула, что ислам – это не прилизанная религия. «Более того, именно в исламе прописано, что ключевой позицией человека должно стать искреннее раскаяние в грехах. И тогда у человека появится шанс двигаться дальше. Я против, чтобы искусство было в пионерских шортиках. Проблема современного общества – кризис доверия. В искусство, создающее иллюзорную картинку, никто не верит. Я не считаю, что миссия фестиваля мусульманского кино – показывать духовные картинки. Наоборот – вскрывать пороки общества», – заявила Аюпова.

Смену состава отборочной комиссии министр определила так: в составе экспертов должны быть люди, которые хорошо знают ислам. Для того, чтобы комиссия не допустила ошибок в толкованиях.

Журналистами был задан вопрос и по поводу отсутствия регулирования современной татарской эстрады.

«Дело не в том, чтобы все зарегулировать. Бизнес есть бизнес, нигде в мире нет системы, которая бы регулировала шоу-бизнес. Вопрос в том, чтобы существовала государственная система, которая позволит действительно талантливым людям доходить до теле- и физических площадок», – поделилась мнением министр.

Она пояснила, что на базе одного из методических учреждений уже создано структурное подразделение, которое займется этим вопросом.

На пресс-конференции горячо обсуждалась тема развития национальной музыкальной культуры в театре оперы и балета имени Джалиля, который является единственным в республике Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Оперы могут писаться, но это не значит, что все они должны быть поставлены»

На пресс-конференции горячо обсуждалась и тема развития национальной музыкальной культуры в театре оперы и балета имени Джалиля, который является единственным в республике. «Ирада Хафизяновна, нормально ли, на ваш взгляд, что в единственном музыкальном театре Татарстана за сезон было дано только 11 национальных спектаклей?» – прозвучал вопрос.

По мнению министра культуры, вопрос был поставлен не совсем корректно.

«Нельзя сужать вопрос до того, сколько раз показывали национальные спектакли в одном театре. Нельзя сохранить национальную культуру, закрывшись ото всех. Ее можно сохранить только очень активно продвигая. К примеру, мы хотели показать национальную оперу на сцене Большого театра. Вот о чем должна идти речь. Это не должно быть локальной историей, иначе в этом нет никакого смысла. Оперы могут писаться, но это не значит, что все они должны быть поставлены. А найти певцов, которые споют партии на татарском языке, в мире будет сложно», – уверена она.

Тем не менее она заметила, что сегодня в Татарском театре оперы и балета готовится премьера оперы молодого композитора Миляуши Хайруллиной – победительницы конкурса «Партитура».

Кроме того, министр культуры рассказала, что Татарстаном продвигается новая активность – «Тукаевская карта», идею которой инициировала общественность.

«Хотелось бы благодаря карте вывести новые целевые аудитории. Но нужно понимать, что за “Пушкинской картой” стоит финансирование. По каждому билету, купленному по “Пушкинской карте”, учреждению приходят деньги. По “Тукаевской карте” мы нашли промежуточное решение. В рамках госзадания для наших госучреждений планируем с будущего года доводить определенную квоту, которую они будут выставлять для определенного социально защищенного слоя общества», – резюмировала министр.