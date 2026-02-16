«Я посмотрел в глаза собаке»: Мюнхенская конференция показала неадекватность Европы

Закончилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. Она предсказуемо показала полную политическую импотенцию европейских лидеров не только перед Россией, но и перед своим главным союзником – Америкой. О чем говорили на конференции и каковы ее итоги – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Закончилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности

Фото: securityconference.org

Что такое Мюнхенская конференция

Ежегодно в феврале в Мюнхене проходит международная конференция, на которой политики, военные, представители бизнеса, неправительственных организаций и эксперты в области безопасности обсуждают актуальные вопросы вне рамок дипломатических и протокольных требований. Основная цель конференции – обсуждение актуальных вопросов внешней политики, политики безопасности и обороны. Это крупнейшая в мире конференция такого рода.

Форум проводится в отеле «Байеришер Хоф» (нем. Hotel Bayerischer Hof). Организатором является Фонд Мюнхенской конференции по безопасности – некоммерческая организация (die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH).

Конференция проводится с 1963 года (свыше 60 лет!) и благодаря такой длительной истории стала по-настоящему традиционной. Поэтому к мероприятию приковано внимание мировых СМИ, а результаты каждой встречи дают пищу для размышлений многочисленным экспертам и аналитикам.

На 43-й Мюнхенской конференции в 2007 году Президент России выступил со знаменитой Мюнхенской речью Фото: kremlin.ru

Россия и Мюнхенская конференция

Безусловно, год от года конференции различаются по резонансу. Так, например, на 43-й Мюнхенской конференции в 2007 году Президент России выступил со знаменитой Мюнхенской речью, которая стала не только громким политическим заявлением о готовности России защищать свои интересы, но и во многом предсказала то, что сегодня происходит в мире.

Выступление 2007 года было первым и единственным случаем личного присутствия Владимира Путина на этом форуме в качестве главы государства. В последующие годы президент либо не участвовал в конференции вовсе, либо Россия была представлена на уровне премьер-министра (например, Дмитрия Медведева в 2016 году) или министра иностранных дел.

С 2022 года Россия официально отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за антироссийской позиции ряда ее участников.

Глава евродипломатии Кая Каллас возомнила себя Капитаном Америкой и процитировала героя киновселенной Marvel Фото: securityconference.org

Уровень конференции мельчает на глазах

После отказа России от участия конференция не только потеряла значительную часть своего содержания (какая мировая безопасность без участия России?), но и, по сути, скатилась в откровенную русофобию и политическую невменяемость.

США – один из ключевых игроков в архитектуре международной безопасности – также почувствовали растущий градус неадекватности и стали фактически игнорировать форум на уровне первых лиц. Дональд Трамп ни разу лично не посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности – ни в ходе своего первого президентского срока (2017–2021), ни после возвращения в Белый дом в 2025 году.

В 2025 году делегацию США возглавил вице-президент Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, а в 2026 году в работе конференции принял участие госсекретарь США Марко Рубио.

В 2025 году вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей программной речи на 61-й конференции устроил европейским лидерам настоящую выволочку Фото: securityconference.org

Америка выговаривает европейцам

В 2025 году вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей программной речи на 61-й конференции устроил европейским лидерам настоящую выволочку: он открыто и резко раскритиковал руководство европейских стран, заявив, что они отказываются от принципов свободы слова и демократии, традиционно считавшихся краеугольными камнями западного мира. По его мнению, такая тенденция угрожает внутренней стабильности европейских государств и ставит под сомнение основы трансатлантического партнерства.

Поэтому речь госсекретаря США Марко Рубио стала ключевым событием нынешней конференции, и европейские политики ждали ее с заметной тревогой.

В этот раз Рубио выбрал компромиссный вариант: сказал фактически то же самое, что Вэнс, только мягче и дипломатичнее.

Рубио много говорил о том, что Европа и Америка принадлежат одной западной цивилизации, но при этом подчеркнул: Америка заинтересована в сильной Европе, а в слабой – нет. Очень прозрачный намек на раздираемый противоречиями континент.

Фридрих Мерц заявил, что Германия готова стать лидером Европы, но только вместе со своими партнерами по ЕС Фото: securityconference.org

Европейцы снова расписались в собственной импотенции

После такого политического троллинга от Рубио выступления других политиков, особенно европейских, выглядели бледно. Пышно цвело пустословие и привычное переливание из пустого в порожнее.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить эффект от речи Рубио и выразил уверенность, что США остаются союзником Европы. В то же время он заявил, что Германия готова стать лидером Европы, но только вместе со своими партнерами по ЕС. На собственную гегемонию в регионе Берлин, по его словам, не претендует.

Примерно в том же ключе высказался генсек НАТО Марк Рютте: альянс постепенно станет более европейски управляемым при сохранении участия США.

«Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он мне сказал, что мы никогда не сдадимся», – зачем-то раскрыл детали разговора с украинской собакой Рютте.

Владимир Зеленский выступал не только на самой конференции, но и раздавал многочисленные интервью Фото: securityconference.org

Конференция превратилась в цирк

Не обошлось и без откровенно клоунских реприз. В этот раз клоунады было особенно много.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц унизили президента Франции Эммануэля Макрона прямо во время мероприятия: на глазах у всех они вели увлеченную беседу, полностью игнорируя стоявшего рядом французского лидера.

Глава евродипломатии Кая Каллас возомнила себя Капитаном Америкой и процитировала героя киновселенной Marvel:

«Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены».

Апофеозом неадеквата традиционно стал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он выступал не только на самой конференции, но и раздавал многочисленные интервью – складывалось впечатление, что буквально преследовал журналистов.

В своих выступлениях он привычно клянчил у Европы и США оружие и деньги. Обрушился на Иран с требованием смены власти, мотивируя это поставками беспилотников России (хотя Россия давно уже их импортозаместила, но Зеленскому, видимо, об этом не докладывают). Жалобно говорил о разрушенной энергетике, умалчивая о ежедневных налетах Украины на российские города и села. Бахвалился, что украинская армия – самая сильная в Европе. При этом дал понять, что никакого прекращения огня не будет, как и выборов на Украине.

«Просроченный президент» Зеленский так просто власть никому не отдаст.

В целом Мюнхенская конференция выглядит печальным зрелищем. Из русофобского шабаша форум постепенно превратился в площадку выступлений комиков разного уровня и калибра.