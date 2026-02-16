«Я посмотрел в глаза собаке»: Мюнхенская конференция показала неадекватность Европы
Что обсуждали на Мюнхенской конференции по безопасности в 2026 году
Закончилась 62-я Мюнхенская конференция по безопасности. Она предсказуемо показала полную политическую импотенцию европейских лидеров не только перед Россией, но и перед своим главным союзником – Америкой. О чем говорили на конференции и каковы ее итоги – в материале обозревателя Альберта Бикбова.
Что такое Мюнхенская конференция
Ежегодно в феврале в Мюнхене проходит международная конференция, на которой политики, военные, представители бизнеса, неправительственных организаций и эксперты в области безопасности обсуждают актуальные вопросы вне рамок дипломатических и протокольных требований. Основная цель конференции – обсуждение актуальных вопросов внешней политики, политики безопасности и обороны. Это крупнейшая в мире конференция такого рода.
Форум проводится в отеле «Байеришер Хоф» (нем. Hotel Bayerischer Hof). Организатором является Фонд Мюнхенской конференции по безопасности – некоммерческая организация (die Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH).
Конференция проводится с 1963 года (свыше 60 лет!) и благодаря такой длительной истории стала по-настоящему традиционной. Поэтому к мероприятию приковано внимание мировых СМИ, а результаты каждой встречи дают пищу для размышлений многочисленным экспертам и аналитикам.
Россия и Мюнхенская конференция
Безусловно, год от года конференции различаются по резонансу. Так, например, на 43-й Мюнхенской конференции в 2007 году Президент России выступил со знаменитой Мюнхенской речью, которая стала не только громким политическим заявлением о готовности России защищать свои интересы, но и во многом предсказала то, что сегодня происходит в мире.
Выступление 2007 года было первым и единственным случаем личного присутствия Владимира Путина на этом форуме в качестве главы государства. В последующие годы президент либо не участвовал в конференции вовсе, либо Россия была представлена на уровне премьер-министра (например, Дмитрия Медведева в 2016 году) или министра иностранных дел.
С 2022 года Россия официально отказалась от участия в Мюнхенской конференции из-за антироссийской позиции ряда ее участников.
Уровень конференции мельчает на глазах
После отказа России от участия конференция не только потеряла значительную часть своего содержания (какая мировая безопасность без участия России?), но и, по сути, скатилась в откровенную русофобию и политическую невменяемость.
США – один из ключевых игроков в архитектуре международной безопасности – также почувствовали растущий градус неадекватности и стали фактически игнорировать форум на уровне первых лиц. Дональд Трамп ни разу лично не посещал Мюнхенскую конференцию по безопасности – ни в ходе своего первого президентского срока (2017–2021), ни после возвращения в Белый дом в 2025 году.
В 2025 году делегацию США возглавил вице-президент Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, а в 2026 году в работе конференции принял участие госсекретарь США Марко Рубио.
Америка выговаривает европейцам
В 2025 году вице-президент США Джей Ди Вэнс в своей программной речи на 61-й конференции устроил европейским лидерам настоящую выволочку: он открыто и резко раскритиковал руководство европейских стран, заявив, что они отказываются от принципов свободы слова и демократии, традиционно считавшихся краеугольными камнями западного мира. По его мнению, такая тенденция угрожает внутренней стабильности европейских государств и ставит под сомнение основы трансатлантического партнерства.
Поэтому речь госсекретаря США Марко Рубио стала ключевым событием нынешней конференции, и европейские политики ждали ее с заметной тревогой.
В этот раз Рубио выбрал компромиссный вариант: сказал фактически то же самое, что Вэнс, только мягче и дипломатичнее.
Рубио много говорил о том, что Европа и Америка принадлежат одной западной цивилизации, но при этом подчеркнул: Америка заинтересована в сильной Европе, а в слабой – нет. Очень прозрачный намек на раздираемый противоречиями континент.
Европейцы снова расписались в собственной импотенции
После такого политического троллинга от Рубио выступления других политиков, особенно европейских, выглядели бледно. Пышно цвело пустословие и привычное переливание из пустого в порожнее.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц попытался смягчить эффект от речи Рубио и выразил уверенность, что США остаются союзником Европы. В то же время он заявил, что Германия готова стать лидером Европы, но только вместе со своими партнерами по ЕС. На собственную гегемонию в регионе Берлин, по его словам, не претендует.
Примерно в том же ключе высказался генсек НАТО Марк Рютте: альянс постепенно станет более европейски управляемым при сохранении участия США.
«Я посмотрел псу Патрону в глаза, и он мне сказал, что мы никогда не сдадимся», – зачем-то раскрыл детали разговора с украинской собакой Рютте.
Конференция превратилась в цирк
Не обошлось и без откровенно клоунских реприз. В этот раз клоунады было особенно много.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц унизили президента Франции Эммануэля Макрона прямо во время мероприятия: на глазах у всех они вели увлеченную беседу, полностью игнорируя стоявшего рядом французского лидера.
Глава евродипломатии Кая Каллас возомнила себя Капитаном Америкой и процитировала героя киновселенной Marvel:
«Европейцы, общий сбор! И позвольте мне еще раз почерпнуть вдохновение из вселенной Marvel. Героев делают пути, которые они выбирают, а не силы, которыми они наделены».
Апофеозом неадеквата традиционно стал глава киевского режима Владимир Зеленский. Он выступал не только на самой конференции, но и раздавал многочисленные интервью – складывалось впечатление, что буквально преследовал журналистов.
В своих выступлениях он привычно клянчил у Европы и США оружие и деньги. Обрушился на Иран с требованием смены власти, мотивируя это поставками беспилотников России (хотя Россия давно уже их импортозаместила, но Зеленскому, видимо, об этом не докладывают). Жалобно говорил о разрушенной энергетике, умалчивая о ежедневных налетах Украины на российские города и села. Бахвалился, что украинская армия – самая сильная в Европе. При этом дал понять, что никакого прекращения огня не будет, как и выборов на Украине.
«Просроченный президент» Зеленский так просто власть никому не отдаст.
В целом Мюнхенская конференция выглядит печальным зрелищем. Из русофобского шабаша форум постепенно превратился в площадку выступлений комиков разного уровня и калибра.