«Я помню и горжусь»: Фарид Мухаметшин принял участие в «Диктанте Победы»

В Татарстане сегодня, в день окончания Второй мировой войны, прошел всероссийский «Диктант Победы». Более тысячи человек стали участниками патриотической акции, среди них и Фарид Мухаметшин. Председатель Государственного Совета Татарстана отдал дань уважения участникам войны, а также проверил знания в казанском Музее-мемориале Отечественной войны.

«В 42 странах более 1,5 млн человек на 17,5 тыс. площадках — одновременно столько человек примут участие в международном „Диктанте Победы“. Этой акцией мы отдаем дань уважения не только победителям страшной войны, но и труженикам тыла, которые делали все для Победы. Живых участников остается все меньше и поэтому в сегодняшней обстановке диктант очень востребован», — подчеркнул Мухаметшин.

Председатель Госсовета республики также напомнил, что долг каждого члена акции — это сохранение памяти о годах войны и подвигах солдат и тружеников тыла, отстаивание незыблемости исторической правды, продвижение значимости Победы советского народа над фашисткой Германией. «Я помню и я горжусь — вот что мы говорим, участвуя в диктанте», — добавил Фарид Мухаметшин.

В Татарстане для проведения диктанта были задействованы 167 площадок, в том числе Суворовское училище, Казанский юридический институт, Военный комиссариат РТ, Казанский пороховой завод и ряд других предприятий трудовой доблести, которые внесли большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне.

«Хочется сказать, что эта акция не какое-то принуждение — это наш позыв души. Мы очень рады, что в этом году к участию присоединились и закрытые площадки, в том числе и Росгвардия. Ответив на все 25 вопросов, вы, участники, подтвердите, что вы помните и гордитесь, а это самое главное на сегодняшний день», — сказала председатель Государственного комитета республики по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

В международной акции также приняли участие росгвардейцы из РТ. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Татарстану.

Диктант проводится в формате тестирования. В течение 45 минут его участники должны выполнить 25 заданий, связанных с историей и героями Великой Отечественной войны. Участникам запрещено пользоваться средствами связи и справочными материалами или выносить бланки ответов и заданий. Также нельзя разговаривать и пересаживаться. В случае нарушения условий результаты будут аннулированы.

«С одной стороны, это диктант, а с другой стороны, тест, где мы должны проверить свои знания. Конечно, такое событие объединяет — миллионы людей сегодня участвуют в диктанте. Это не столько о знаниях и эрудии, сколько о небезразличии и неравнодушии людей к нашей истории», — отметил заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Александр Александров.

Ежегодно число участников увеличивается. Так, в 2019 году к акции присоединились около 105 тыс. человек из 24 стран, в 2021 — 1,5 млн человек из 80 стран.

«Диктант Победы» проходит в России и за рубежом с 2019 года. Акция организована комитетом «Наша Победа» партии «Единая Россия» совместно с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».