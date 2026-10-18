Я побывала на могиле Равиля Бухараева. После Казани мой путь лежал в Амман

Сколько несказанного может заключаться в простом «навести его» Любовь Балагова-Кандур Поэт, эссеист, кинодеятель. Президент кинофестиваля SIFFA в Лондоне

Недавно в Лондоне состоялась виртуальная литературная встреча, где речь шла о книге Лидии Григорьевой «Космос любви».

Лидия - один из самых значительных поэтов русского зарубежья, и мне выпала высокая честь написать послесловие к ее книге.

Нас с Лидией связывает не только поэтическое родство, но и множество удивительных, порой мистических пересечений наших судеб.

Поэтому я и написала это эссе.

Золотые розы от Лидии

В Казань меня привело приглашение в жюри документального кино XXII Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар».

Среди фестивальных встреч и просмотров я помнила еще об одном деле. Лидия Григорьева - удивительный поэт, в котором меня поражает невероятная сила и смелость выживания, попросила меня навестить могилу Равиля Бухараева. После его ухода ей пришлось жить с той частью себя, которая все еще принадлежит их общей жизни, и находить в себе дыхание для новых стихов. Я чувствую, какого мужества требует эта верность: любить ушедшего всей собой и все-таки оставаться среди живых.

Лидия отправила меня к нему посланником. Я знала, что для нее значит эта просьба. Когда любимый человек похоронен далеко, всякий, кто может прийти к нему, на короткое время преодолевает и твое собственное расстояние.

После Казани мой путь лежал в Амман - к могиле моего супруга, Мухадина Кандура, писателя, режиссера, продюсера, и к делам благотворительности в его память. В ноябре исполнится три года, как его нет. Я произношу «три года», но до сих пор не могу соотнести эту меру времени с его отсутствием: календарь отсчитывает месяцы, а во мне многое остается в том дне, когда оборвалась наша совместная жизнь.

Мне показалось удивительным совпадением, что в одном пути соединились эти два посещения. Из Лондона я ехала к Равилю с поручением Лидии, а затем - к Мохи, уже со всем тем, что никто не мог передать ему вместо меня. Я понимала ее просьбу изнутри. Знала, сколько несказанного может заключаться в простом «навести его», сколько доверия нужно, чтобы поручить другому такое посещение.

Перед поездкой на кладбище я зашла за розами. Именно за розами - потому что этот цветок принадлежал истории Равиля и Лидии. Он дарил ей золотую розу, вновь и вновь возвращая ее образ в подарках: в кулоне, браслете, украшении на одежде. Роза стала узнаваемым знаком их любви, частью ее собственного языка.

В магазине продавец растерялся, когда я попыталась объяснить, какие цветы мне нужны. А я уже увидела их - розы теплого золотисто-оранжевого оттенка. Образ, который Равиль когда-то выбирал для Лидии, теперь возвращался к нему живыми цветами.

Исполнительный директор фестиваля Миляуша Айтуганова предоставила мне свою машину; со мной поехала ее студентка. Благодаря ее заботе в плотном фестивальном расписании нашлось место для этого личного пути.

На Ново-Татарском мусульманском кладбище могилу Равиля мы нашли не сразу. Нам помогали люди, ухаживавшие за захоронениями своих близких. Я запомнила их доброжелательность: моя просьба входила в их собственную заботу о памяти, и они откликались на нее без лишних слов.

В этом некрополе покоятся люди, чьи имена принадлежат истории татарской мысли, науки, поэзии. Их наследие продолжает жить далеко за пределами Казани. Равиль вернулся в эту землю, возле родителей, неподалеку от Габдуллы Тукая, чью поэзию переводил. В таком соседстве есть глубокая внутренняя связь: он столько сделал, чтобы слово его народа услышали на других языках.

Признанный государством, любимый читателями, он оставался человеком редкой духовной и творческой свободы. Татарская культура, русская речь, другие языки, исламская мысль - все это сходилось в одной судьбе, становилось его собственным голосом. И все же сейчас я искала среди надгробий прежде всего Равиля, к которому Лидия отправила меня посланником.

Когда мы наконец нашли могилу, я остановилась перед памятником. Две темные каменные плоскости показались мне крыльями ангела. В их изгибах еще сохранялось движение полета, но тяжесть камня удерживала их у земли. Между ними проходила белоснежная вертикаль с арабской вязью - свет, которому не требовались крылья, чтобы подняться к Создателю.

Я смотрела на нее, и памятник постепенно раскрывался для меня как образ перехода. Внизу оставались земля, опавшие листья, принесенные нами розы; выше - лицо Равиля, его имя, годы жизни. А светлая вертикаль проходила сквозь эту земную завершенность и продолжалась в зелени деревьев, словно для души здесь было оставлено пространство выхода. Камень обозначал предел, но внутри самого камня уже присутствовало то, что предела не признавало.

На одной стороне - его портрет, на другой - обложки книг. Лицо и слово, два способа остаться среди живых. И рядом - стихи:

«Когда вернусь в казанские снега,

мы разглядим друг друга

в свете Бога…»

У могилы эти строки звучали иначе. Равиль написал их из жизни, где возвращение еще могло означать поездку домой, встречу, снег за окном. Теперь они были высечены на камне, и в них открывалось другое возвращение. Особенно поразило меня это «разглядим». Будто земная близость, даже самая глубокая, оставляет в любимом человеке что-то неувиденное; будто лишь в свете Бога нам будет дано узнать друг друга до конца.

Фото предоставлено Л. Григорьевой

Я думала о Лидии. О том, как она живет рядом с его стихами, продолжает вслушиваться в них и, возможно, находит теперь то, что при нем слышалось иначе. Я знала это мучительное изменение слуха. После смерти Мохи его слова стали доходить до меня из такой глубины, которой я прежде не могла предположить. Иногда память возвращает обычную фразу… и ты вдруг понимаешь, что все еще продолжается ваш разговор. Только ответить ему уже невозможно привычным голосом, в привычной комнате, обернувшись к нему.

У его отсутствия нет возраста. Оно умеет быть сегодняшним: внезапно открыть ту же бездну, перед которой я оказалась в первый день. И все же через нее до меня доходит он сам - в музыке, в движении памяти, которое невозможно вызвать по собственной воле.

Здесь, перед могилой Равиля, я особенно остро почувствовала, что мой предстоящий путь в Амман уже начался. Эти два посещения соединились прежде, чем я успела осмыслить их связь. Лидия отправила меня посланником к своему мужу, а затем я должна была идти к моему. Между Казанью и Амманом, между двумя могилами пролегала дорога, которую я проезжала одна, но одиночной она мне уже не казалась.

Равиль и Мухадин - два писателя-мусульманина, две неповторимые судьбы, рядом с которыми прошли наши с Лидией жизни. Теперь мы обе остались хранить их слово, завершать начатое, различать их присутствие в мире, который продолжает существовать без них. Иногда мне кажется, что именно наши супруги приблизили нас друг к другу уже из той дали, куда мы не можем за ними последовать. Я не умею объяснить эту связь. Но у могилы Равиля она ощущалась почти физически: словно, исполняя просьбу Лидии, я одновременно приближалась к Мохи Кандуру.

В Аммане мне необходимо было, чтобы любовь к нему продолжала действовать здесь, среди живых: становилась помощью, достигала того, кому сейчас тяжело. Там, где мои руки уже не могли коснуться его, они еще могли что-то сделать во имя него.

Я положила розы у подножия памятника. Золотая роза, которую Равиль дарил Лидии в разных воплощениях, вернулась к нему живым цветком. Ее любовь достигла этого места через мои руки. И в этот миг моя собственная тоска по Мохи отозвалась так сильно, будто я принесла сюда и ее.

Над розами темнели сломанные крылья. Между ними поднималась белоснежная вертикаль. Я стояла перед ней и думала: быть может, так и выглядит то, чего мы не умеем увидеть в смерти, - тяжесть, оставшаяся на земле, и свет, уносящий душу к Создателю.

Мы с Лидией давно пишем в диалоге. Посвященные друг другу стихи порой знают о нас больше, чем мы успеваем сказать при встрече. В них проступает связь, которую я не могу объяснить одним лишь родством наших судеб. Бывает, я слышу в этом разговоре отзвук еще двух голосов - Равиля и Мохи, словно наше слово достигает той дали, откуда они отвечают нам каждый своим молчанием.

Поэтому я завершу выступление посвящением Лидии - «Золотистая верблюдица». Эти стихи я написала уже в Аммане, до посещения могилы Равиля.

Теперь мне кажется, что дорога между двумя могилами продолжилась в них: я привезла к Мохи невысказанное у Равиля, а из Аммана обратилась к Лидии.

***

Посвящение Лидии Григорьевой

Золотистая верблюдица с гордо поднятой головой,

по дороге идет важным шагом, возможно, к себе домой.

Только где он, дом этот наш святой, что остался теперь за спиной,

там опущены шторы - окропим порог его святой водой.

А вода эта - с Иордана, из самого древнего русла реки,

где ступал когда-то Иса, принимая крещенье с руки.

Я зачерпну ее бережно, в ладонях своих понесу,

и на камни родного порога, как память живую, плесну.

Давай сядем с тобой в песке, помолчим до вечерней звезды,

ты ведь тоже, верблюдица, знаешь: разлука - другая сущность любви.

Наши тени сольются, пока не погаснет закат над землей,

а потом ты поднимешься первой и снова пойдешь за судьбой.

Я останусь смотреть, как песок заметает неспешно следы,

как уходит дорога туда, где уже не кончаемся мы...

Может, дом - это вовсе не стены, не двери, не свет за окном,

может, дом - это тот, с кем однажды навеки осталась вдвоем...

Люба Балагова-Кандур

Поэт, эссеист, кинодеятель. Президент кинофестиваля SIFFA в Лондоне