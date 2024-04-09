«Я переосмыслил жизнь»: волонтер из Нижнекамска рассказал о своей работе в Лисичанске

Нижнекамец Рустем Салахутдинов рассказал о своей волонтерской работе в составе регионального штаба «Молодая гвардия» в Лисичанске. Волонтеры оказывают помощь мирному населению, организуя раздачу горячего питания и чистой питьевой воды.

«Тюбетей взял, наш головной убор. Всем показывал, что я татарин. Как раз подшефный город Лисичанск. У меня был позывной „Татарин“», — приводит слова Салахутдинова «НТР 24».

Главным направлением волонтерской работы нижнекамца была работа с детьми. Помимо активностей с местными ребятами, он также развозил чистую воду, стоял на раздаче горячего питания. Татарстанец признается, что этот опыт он запомнит на всю жизнь.

«Рустем до Лисичанска и после — это разные люди. Я переосмыслил жизнь. Насколько нужно ценить ее. Тут на какие-то ценности не обращаешь внимание. А там обращаешь! Там люди реально нуждаются. У нас всё есть, а у них большинство вещей нет. Даже элементарно интернет ценишь», — рассказал молодой человек.

Он отметил, что всё, чем занимался во время командировки, делал от всего сердца, и благодарные глаза местных жителей будет помнить всю жизнь. Также он будет помнить и своих подопечных — местных мальчишек, с которыми он перетягивал канат, играл в шахматы, спортивные игры, выходил на субботники.

«Когда мы уезжали, они оставили нам открытки, записки. Связь держим. Они выезжают в соседние города, где есть интернет и пишут нам», — поделился Салахутдинов.

С начала спецоперации штаб «Молодой гвардии» Татарстана постоянно обучает добровольцев волонтерской работе в местах, которые находятся недалеко от линии фронта. Салахутдинов отметил, что местные жители очень это ценят.