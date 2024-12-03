«Я пацанам всегда говорил: «Вы – русские бойцы»: как РТ помогла вернуть спорт в Рубежное

Андрей Кузнецов: «Мы в прошлом году только основались, в этом уже привезли первых чемпионов ЛНР, разрядников. В короткие сроки подготовили несколько чемпионов республики, которые будут выезжать на российские соревнования, представлять ЛНР»

Фото: Юлия Черепнина

«Что бы ни происходило на свете, задача взрослых – дать детям все, что им необходимо»

Приметы возвращения жизни в Рубежное – не только восстановление жилых домов, работа муниципальных предприятий, благоустройство улиц… Сейчас вы справедливо прервете меня и скажете: «Знаем-знаем, это еще очень многое, и перечислять можно долго». Несомненно. Но мне кажется особенно важным подчеркнуть: это еще и возвращение условий нормального детства. Много раз за последние годы мы говорили: что бы ни происходило на свете, задача взрослых – дать детям все, что им необходимо, и сверх того.

Потому что нельзя подождать того времени, когда уже можно будет заниматься музыкой, рисованием, спортом… Все нужно здесь и сейчас, пока человек растет, пока формируются его ум, интересы, будущая жизненная позиция. Конечно, никогда не поздно заняться чем-то интересным, развивающим. Но все-таки лучше начинать вовремя. Это точно знает директор Рубежанской спортивной школы Андрей Кузнецов.

«У нас есть бокс, дзюдо, панкратион, пауэрлифтинг – тут три тренера работают, заслуженные тренеры ЛНР. Они показывают большие результаты, как взрослых, так и детей возят уже на соревнования» Фото: Юлия Черепнина

Номер школы можно не уточнять – сейчас она в городе единственная. И восемь тренеров, здесь работающих, очень хорошо знают, как они нужны.

Да, это маленькое здание пытается вместить восемь тренеров, – рассказывает Андрей Кузнецов. – У нас есть бокс, дзюдо, панкратион, пауэрлифтинг – тут три тренера работают, заслуженные тренеры ЛНР. Они показывают большие результаты, как взрослых, так и детей возят уже на соревнования. Мы в прошлом году только основались, в этом уже привезли первых чемпионов ЛНР, разрядников. В короткие сроки подготовили несколько чемпионов республики, которые будут выезжать на российские соревнования, представлять ЛНР. Им большое спасибо за их работу, ребята молодцы. Они даже дистанционно умудряются работать: их ученик Николай Баранник, мастер спорта международного класса, уехал из города. Его тренируют заочно, пишут для него программы, по интернету передают, Николай четвертый раз стал чемпионом мира по пауэрлифтингу.

Ради того, чтобы не растерять хороших специалистов, Кузнецов дает работу тренеру по плаванию Галине Коваленко Фото: Юлия Черепнина

Такой коллектив грех не сохранить

Андрей Алексеевич очень дорожит своим коллективом. Он рад, что опытнейший тренер по боксу Евгений Михайлович Ефимченко в свои 77 еще полон сил и энергии, работает с полной отдачей. Еще в прошлом году Михалыч неутомимо бегал в поисках желающих заниматься боксом, а теперь так же неутомимо работает с большим количеством учеников – и маленьких, и взрослых. Пошли люди в спорт!

Ради того, чтобы не растерять хороших специалистов, Кузнецов дает работу тренеру по плаванию Галине Коваленко. Раньше она работала в одном из дворцов спорта, там была секция плавания. Многих чемпионов воспитала Галина Николаевна. Сейчас она, благо образование позволяет, занимается спортивной гимнастикой с самыми маленькими. Если бы ей сделать бассейн! – мечтает директор.

Есть тренеры по баскетболу и волейболу: раньше, вспоминает Андрей Алексеевич, активно развивали игровые виды спорта. Пока было тепло, еще могли заниматься на улице. Сейчас – все, места нет. Занимаются пока сухим плаванием, общей физической подготовкой. Могли бы привлекать намного больше детей, говорит директор, ведь игровой спорт всегда массовый, но нет базы для занятий.

Не хватает ни места, ни тренерского состава, а количество желающих заниматься спортом растет, – констатирует он.

Чтобы в этом убедиться, достаточно несколько минут постоять возле спортивной школы. Родители ведут сияющую улыбками детвору – видно, что с радостью спешат на тренировки. Приходят и взрослые, в том числе военнослужащие, сотрудники МВД, МЧС. И пусть здесь тесно, неудобно, пусть школа и изначально-то была не слишком приспособленной – главное, что она есть.

«Сейчас Галина Коваленко, благо образование позволяет, занимается спортивной гимнастикой с самыми маленькими. Если бы ей сделать бассейн!» Фото: Юлия Черепнина

«Своими руками восстановили, Татарстан нам помогал материалами»

А есть она благодаря энтузиазму небольшого, но дружного коллектива, поддержке города и помощи региона-шефа – Республики Татарстан. Прилет был прямо во двор школы со всеми вытекающими последствиями: вылетевшие окна, посеченный фасад, пострадавшая кровля…

Своими руками восстановили, Татарстан нам помогал материалами, спасибо шефам, – рассказывает Андрей Алексеевич. – Есть рабочие, есть тренеры – восстанавливали. Потом меценат нам поставил окна. Директора муниципальных предприятий пришли, воду нам восстановили, свет, весь город помогал детскому спорту. Я всегда своих детей учил: занимайтесь спортом – он объединяет людей. Мы ведь сейчас вершим историю Рубежного: раньше город был богат спортивными талантами, хотим все возродить.

Да, желающих заниматься становится все больше, маленькая школа не рассчитана на такое количество. Но, исповедуя принцип «в тесноте, да не в обиде», тренеры стараются оборачиваться так, чтобы никому не отказывать. Уступают друг другу зал – к сожалению, за счет сокращения времени занятий. Работают и с детьми, и со взрослыми.

Раньше же много секций было по городу, а сейчас все сюда, – объясняет Кузнецов. – Город потихоньку восстанавливается, люди съезжаются. Самый главный момент, что взрослые занимаются. Я веду для взрослых секцию бокса, для женщин – фитнес. Все бесплатно, свое время трачу, мне приятен сам момент, что делаю добро маленькое, чтобы город жил. Тренерам по пауэрлифтингу очень благодарен: они с детворой до пяти отзанимались, а потом идут взрослые, они не отказывают никому, тренируют безвозмездно. Большой плюс, что я не один такой. Тренеры участвуют в жизни, хотят, чтобы у людей была возможность заниматься спортом. Никому не отказываем, чтобы город чувствовал, что он живет, дышит. Поэтому нам нужно сделать отдельно зал для взрослых. Надо расширяться.

Здание, куда расширяться, на примете у директора есть. Это бывший двухэтажный детский сад. Андрей Алексеевич уже представляет, где что можно разместить. Отремонтировать бы его, обустроить… Ведь совсем скоро, отчетливо понимает Кузнецов, будет не хватать тренеров, потребуются новые специалисты. Город, по утверждению администрации, готов предоставить им жилье, а вот базы для занятий нет. Между тем необходимость решать эти вопросы диктует сама жизнь.

«Что вложим в детей сейчас, такие потом будем пожинать плоды. Мы ведь не только спортом занимаемся, мы патриотизм на тренировках воспитываем» Фото: Юлия Черепнина

«Не столько спортсменов важно воспитать, важно, чтобы человек из школы вышел человеком»

Что вложим в детей сейчас, такие потом будем пожинать плоды, – убежден Андрей Кузнецов. – Мы ведь не только спортом занимаемся, мы патриотизм на тренировках воспитываем. Я своим пацанам еще при Украине говорил: “Вы русские бойцы!” Они пищат: “Мы украинцы…” А я им про воинов, про Александра Невского, про Пересвета... Родители пугались таких рассказов – так я еще и им лекцию прочитаю. Как не посадили меня в те времена… Надеюсь, что прорастут маленькие зернышки, которые посеял: что они – русские, у них история есть, Русский мир непобедим и самый лучший. Мне не столько спортсменов важно воспитать, сколько чтобы человек из школы вышел человеком. И тренерам говорю – делайте из них людей, чтобы человек вышел и вспоминал вас всеми хорошими словами, чтобы это все росло, как дерево. Это самая главная моя задача, чтобы люди были добрыми и хорошими.

В личной жизни эту задачу Андрей Кузнецов выполнил и перевыполнил: у него, как объясняет с улыбкой, три сына и лапочка-дочка. В общем, много раз выполнил и на работе. Но все лучшее ведь еще впереди! В этом он совершенно уверен.

Материал подготовлен при участии и помощи Юлии Черепниной