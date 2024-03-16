«Я отдаю голос за мир и благополучие»: в Ютазах проголосовала 105-летняя участница войны

Фото: © Юлия Давлетбаева

Старейший житель Ютазинского района Мухтарама Хайртдинова проголосовала на дому. В апреле она встретит свою 105-ю весну. Долгожительница с нетерпением ждала членов УИК Ё2811, чтобы отдать голос за самого достойного кандидата, который сможет руководить страной.

«Я отдаю свой голос за мир и благополучие», — сказала ветеран.

Мухтарама Хайртдинова родилась 2 апреля 1919 года в деревне Какре-Елга Азнакаевского района. Здесь прошли ее детские годы, здесь она окончила семилетку. Затем работале в Азнакаево лаборанткой, а потом и заведующей семенной лабораторией.

Еще совсем молоденькой Мухтарама слыла расторопной, смышленой девушкой в любом деле. Может, это и поспособствовало тому, что во время Великой Отечественной войны ее мобилизовали.

«Десятого января 1943 года меня призвали на фронт, — рассказывает она. — Последний вечер провели с подружками в деревне. Несколько раз прошлись по деревне. Всё ходили, всё наговориться не могли...»

Она воевала в противотанковом артиллерийском полку в составе 4-го Украинского фронта. Осенью 1943 года шли жесточайшие бои под Киевом.

«Очень много наших ребят полегло в тех боях, погиб и командир нашего полка. У меня, помню, поднялась высокая температура — я сильно заболела. Меня оставили в одной хате у украинской женщины, а сами бойцы ушли копать окопы. На рассвете я пошла к своим. Завидев их, побежала в их сторону. А они из окопов машут мне рукой, мол, не иди сюда. Уже налетели самолеты и начали сбрасывать бомбы. Я припала к земле и доползла до окопов. И головы не поднять — над окопами пули свистели, что град из небес», — поделилась своей историей ветеран.

«Наши успели запустить всего несколько снарядов, как немецкие войска нас окружили, — добавила участница Великой Отечественной войны. — Оглянуться не успели, как отовсюду на нас шли немецкие танки. Так мы попали в окружение. От силы, наверное, десять человек уцелело».

Фото: © Юлия Давлетбаева

Так девушка оказалась в плену. У немцев Мухтарама Хайртдинова пробыла до победного мая, затем ее освободили, и она вернулась на родину.

Окружение женщины убеждено, что ее история — это напоминание о силе духа российского народа и его способности преодолевать трудности.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).