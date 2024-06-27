«Я одинок и никому не нужен»: почему дети сводят счеты с жизнью и как их спасти?

Самым опасным у подростков писхологи называют возраст в 14 лет, однако попытки суицида совершают и дети более младшего возраста

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Почти каждый ребенок, пытавшийся свести счеты с жизнью, сталкивался с травлей»

Самым опасным у подростков психологи называют возраст в 14 лет, однако попытки суицида совершают и дети более младшего возраста.

«К нам приводят детей 8-9 лет. Психологи пишут направления из школ: суицидальные мысли, суицидальные попытки. В этом возрасте дети еще не понимают, что такое “не хочу жить” и что такое “умереть”. Им плохо, одиноко, никто их не понимает. Страшно то, что до десяти лет дети не понимают, что оттуда уже не вернешься. А они всегда говорят: “Я потом приду, посмотрю, как они будут за меня переживать, или они не заметят и я действительно в семье лишний”», – рассказала клинический психолог Республиканской психиатрической больницы Людмила Невоструева.

Проблема детских суицидов в Татарстане, к сожалению, довольно актуальна. Однако в республике серьезно борются с этой проблемой – есть специальные программы, отработана схема работы с ребятами, которые совершают попытку суицида или обращаются за помощью с суицидальными мыслями.

По словам Людмилы Невоструевой, почти каждый ребенок из тех, с кем она работала после их попытки совершить суицид, сталкивался с буллингом. Увы, насмешки и издевательства одноклассников – это не отголоски 90-х, это реальная ситуация, которая есть в сегодняшних школах, подчеркнула специалист.

«Дети рассказывают, что они – особенные, не такие, как все: кто-то полненький, кто-то хуже учится, кто-то беднее, кто-то богаче. Эти моменты сейчас ярко прослеживаются, и дети желали бы, чтобы их сверстники были эмоционально теплее. Но это мы – родители – такими их воспитали. Сейчас приходится заставлять кого-то любить, каждый любит сам себя», – подчеркнула психолог.

Людмила Невоструева: «Дети рассказывают, что они – особенные, не такие, как все: кто-то полненький, кто-то хуже учится, кто-то беднее, кто-то богаче. Эти моменты сейчас ярко прослеживаются, и дети желали бы, чтобы их сверстники были эмоционально теплее» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня тенденция такова, что современные родители нередко, а то и по несколько раз меняют школы, где учатся их дети, – переводят их в более элитное место или к определенному учителю. Однако в этой ситуации, по словам специалиста, взрослые необъективно оценивают способности своего ребенка, а ему самому довольно сложно адаптироваться в новом коллективе.

Еще одна проблема нынешних реалий, по оценкам специалистов, что в школах дети чаще всего не дружат, а конкурируют, не умеют радоваться за пятерку одноклассника, и это приводит к конфликтам. А причина всему – зависть. Людмила Невоструева подчеркнула, что эту черту дети чаще всего копируют с родителей.

Следующая проблема – доступ к неограниченному ресурсу интернета. Несмотря на блокировку, все равно работают сайты, где подробно рассказывают о способах самоубийства. Работают и форумы, где дети с суицидальными наклонностями общаются, дают друг другу советы.

По данным психологов, самая частая причина детского суицида – одиночество Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Я одинок»

По данным психологов, самая частая причина детского суицида – одиночество.

«Почему он суицидальную попытку совершает? Он одинок. Он может быть среди людей, но быть одиноким, никому не нужным. Чаще всего это прослеживается в семье. Хотя мама и говорит, что интересуется оценками, контролирует, покупает все, что ребенок хочет. Но все это – материальный достаток, а душевное тепло? Ответ у родителей один: “Нам некогда”», – подчеркнула психолог.

Мама и папа зачастую даже не слышат, что ребенку плохо. Родители должны говорить со своим ребенком. Если малыш не хочет разговаривать, то нужно набраться терпения. Ведь дети априори любят своих родителей. Нередко к суицидальным попыткам приводит детская депрессия. Ее тоже частенько родители не замечают.

«Иногда у детей при депрессии появляется девиантное поведение. Учителя и родители говорят: “Да какая у него депрессия, он на уроки не ходит, обзывается, хулиганит, из дома убегает”. Но никто не догадывается понять, почему», – отметила психолог.

В этих случаях эксперт советует обратиться к эндокринологу, чтобы проверить щитовидную железу. Если отклонений нет, то следующим специалистом, которому обязательно нужно показать ребенка, должен быть психотерапевт. Только он может поставить какой-либо диагноз и назначить терапию. По совету знакомых начинать прием таблеток категорически запрещено.

«В моей практике была девочка, которая завела двух котов. Мама была против. Она потом легла в больницу с депрессией. Потом вернулась домой. Хорошо, что коты умные, так в подъезде и жили, никуда не ушли. Она начала говорить, что теперь она не должна ложиться в больницу, ради них должна жить. Этой девочке уже 20 лет, она уже защитила диплом. От депрессии она лечилась четыре года», – рассказала Людмила Невоструева.

Если наблюдается нежелание идти в школу, родителям надо выяснить, что там – его травят одноклассники или что-то другое Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Опасно нежелание идти в школу и ухудшение успеваемости

Людмила Невоструева объяснила, по каким признакам можно понять, что с ребенком что-то не так.

Нежелание идти в школу. В этом случае родителям надо выяснить, что там – его травят одноклассники или что-то другое. Нередко ребенку становится плохо, когда приходит время идти в школу. Его тошнит, рвет, болят ноги и руки – это, по словам психолога, может быть проявлением психосоматики.

Потеря интереса к вещам, которые раньше доставляли удовольствие. Например, ребенка перестали интересовать кружки. Раньше он, например, собирал марки, а теперь это его не интересует.

Общение с друзьями неинтересно, ребенок начинает замыкаться в себе. Уходит в интернет.

Раньше ребенок хорошо учился, но резко ухудшилась успеваемость.

Ребенок может ходить в одной и той же рубашке днями, не моет голову.

Многие дети просто лежат, это чаще всего подростки 15-16 лет, им ничего не интересно, даже сил ходить уже нет.

Клинический психолог подчеркнула, что в последнем случае это четкое показание к немедленному обращению к психотерапевту или психиатру.

«Совет родителям – быть внимательными к своему ребенку, а не сваливать все на возраст. Родители должны подчеркивать, что ребенок им нужен, что его любят: “Даже с плохими оценками люблю тебя таким, какой ты есть. Я тебя люблю, но твои поступки меня огорчают”. Дети же любят своих родителей, надо говорить ребенку, что из-за его поступков вы расстраиваетесь, вам больно», – отметила Людмила Невоструева.

Нужно обратить внимание если ребенок начинает замыкаться в себе. Уходит в интернет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кому позвонить, если плохо?

Если у подростка появляются суицидальные мысли, ему необходимо с кем-то поговорить. Довольно редко в этих случаях они открываются родителям, можно поговорить с надежным родственником или верным другом.

Или позвонить по телефону доверия. Единый общероссийский телефон доверия для детей, подростков и их родителей: 8-800-2000-122. А еще работает казанская служба психологической помощи «Сердэш», им можно позвонить по номерам 1377, (843) 279-55-80, 222-00-24.

Кроме того, сегодня в каждой школе или в медицинской организации тоже есть свой психолог. Самое главное для подростка – не замыкаться в себе, а родителям – не пускать ситуацию на самотек.