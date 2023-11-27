«Я очень хотел здесь побывать»: школьники из ЛНР приехали в Казань на экскурсию

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

На железнодорожный вокзал столицы Татарстана сегодня прибыл поезд с 16 школьниками из Луганской народной республики. Их ждет недельная экскурсионная программа по Казани. Поезд с ребятами встречала заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

Дети прибыли в Татарстан благодаря специальному проекту «День региона» на телеканале «Общественное телевидение России». Именно там они высказали желание посетить Казань.

«Мы услышали, что дети из ЛНР изъявили желание посетить наш Татарстан, и за счет поддержки Раиса РТ Рустама Минниханова реализация этой мечты стала возможна. Сегодня мы встречаем их в сопровождении педагога. Для них подготовлена насыщенная программа, благодаря которой пребывание в республике для них будет заполнено яркими впечатлениями. Дети смогут познакомиться с татарской кулинарией, с культурами разных народов, проживающих в Татарстане, а также с главными историческими объектами и интересными местами», — рассказала Айгуль Сабирова.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Планируется, что для школьников с Луганщины проведут насыщенную обзорную экскурсию по городу с пешей прогулкой. Дети заглянут в Национальную библиотеку Татарстана, пройдут по историческим местам музея-заповедника «Казанский Кремль», посетят экстрим-парк «УРАМ». Помимо этого, гости побывают в инновационном городе Иннополисе и на острове-граде Свияжск.

Кроме того, для гостей проведут экскурсии по самому крупному медиахолдингу Татарстана — АО «Татмедиа» и по IT-парку имени Башира Рамеева. Напоследок они посетят лицей Казанского федерального университета.

«Я очень хотел здесь побывать, в Татарстане очень красиво, много достопримечательностей и привлекательных мест. Особенно всегда хотелось отведать татарскую кухню, посетить известные музеи и изучить историю Татарстана», — заметил один из школьников по имени Антон.