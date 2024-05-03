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«Я очень волнуюсь за тебя, солдат»: школьники Альметьевска написали письма бойцам СВО
В альметьевской школе №24 среди 1-11-х классов прошли классные часы под названием «Письмо солдату». Ученики разных возрастов собрались, чтобы выразить слова поддержки и благодарности военнослужащим, выполняющим свой долг на передовой.
В начале занятия педагоги провели вводную беседу о значимости и особенностях писем солдатам, каждому ученику был предложен специальный бланк и ручка, чтобы они могли передать свои мысли и пожелания солдатам.
Дети проявили креативность и составили искренние, чувственные письма. Они рассказывали о своей жизни, о том, что происходит в школе, о своих учебных успехах и мечтах. Были и письма, наполненные словами поддержки и благодарности за самоотверженность и храбрость солдат.
«Я очень волнуюсь за тебя, солдат, потому что там, на войне, страшно и можно получить ранение или умереть. Но я верю, что все будет хорошо, ведь ты нас охраняешь. А значит, ты делаешь великое дело! Верю в тебя и жду скорейшего возвращения на родину», — написала Настя из 3 «А».
«Дорогой солдат! Желаю тебе оставаться таким же храбрым. Спасибо тебе и другим солдатам за то, что оберегаете нас и нашу страну. Мы тобою очень гордимся. Поскорее возвращайся домой, к своей семье. Мы тебя ждём!» — поддержала бойцов Ульяна, одноклассница Насти.
Педагоги убеждены, что классные часы стали для детей не только возможностью выразить свои чувства, но и поводом задуматься о серьезных вещах. Ребята обсудили важность службы в армии, значимость защиты родной земли и позаботились о том, чтобы письма достигли своих адресатов.
«Таким образом, классные часы в МБОУ „СОШ № 24“ превратились во вдохновляющий опыт для учащихся. Они научились ценить и осознавать значимость каждого слова, узнали, каким влиянием они могут наделить другого человека. Надеемся, что каждое письмо, написанное в этот день, станет настоящим источником поддержки и вдохновения для наших солдат», — отметили учителя.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.
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