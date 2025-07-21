«Я очень благодарен» - Марко Николич об отношении к ЦСКА

Фото: pfc-cska.com

Экс главный тренер ЦСКА, а ныне наставник греческого АЕКа Марко Николич рассказал о своем отношении к «армейскому» клубу.

«С ноября мы не проиграли ни одного матча в чемпионате, заняли третье место с самой молодой командой в лиге. В Кубке прошли весь путь без поражений в матчах на вылет, значит, по праву стали чемпионами. Мы продвинули множество молодых игроков из академии, которые теперь вызываются в сборную России, как в молодежку, так и в основную: Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Хлебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев… Конечно, при поддержке более опытных: Акинфеева, Дивеева, Кругового, Пьянича… Едва ли не каждый день кто-то из них пишет мне с пожеланиями. Особенно дорог контакт с болельщиками, во время контрольного матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали мое имя. Это нечасто бывает, и я очень благодарен», – цитирует Николича Mozzart Sport.

Вместе с ЦСКА Марко Николич в прошлом сезоне выиграл Кубок России. Столичный клуб специалист покинул летом 2025 года.