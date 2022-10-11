«Для меня наступает бескиношное время»: Хабенский привез в Казань два спектакля МХТ

В Казань прибыла труппа Московского художественного театра имени Чехова во главе с худруком Константином Хабенским. Театр предполагает провести в Казани почти неделю и занять сразу несколько театральных площадок – Камаловский театр, Театр оперы и балета им. М. Джалиля и театр «Сдвиг».

В Казань прибыла труппа МХТ им. Чехова во главе с худруком Константином Хабенским Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы почувствуете кожей, что такое, когда многовековой материал даже слишком актуален сегодня»

Татарстан вошел в гастрольный тур, приуроченный к 125-летию МХТ имени Чехова, а Казань стала первым городом, куда выехал театр. Надо сказать, что с гастролями в Казани театр был в последний раз восемь лет назад.

Уже сегодня и завтра в стенах Камаловского театра пройдут показы «Сирано де Бержерака» режиссера Егора Перегудова.

Это пьеса в стихах про поэта и поэзию, про поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть такие слова: «Он был поэтом, но поэм не создал!.. Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!» Сам режиссер уверен: это принципиально важная тема спектакля – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире. Мире, который наполнен страхом эпидемии, ежеминутного проявления несправедливости или агрессии. «Сирано де Бержерак» – это пьеса, в которой люди решают свои проблемы при помощи шпаги.

«К сожалению, это стало сегодня очень актуальной историей. Вы почувствуете кожей, что это такое, когда материал, написанный много веков назад, остается настолько актуальным и жизненным сегодня. Пожалуй, даже слишком. Причем преподносится это ненавязчиво, а очень тонко, деликатно», – рассказал о концепции Константин Хабенский.



На его взгляд, постановка – весьма театральный в хорошем смысле спектакль. Спектакль для тех, кто, с одной стороны, любит лаконичность, с другой – масштабность декораций. «И, конечно, это прекрасный текст, который был, есть и будет будоражить людей, не разучившихся читать и понимать поэзию», – заявил руководитель театра.

«Для того чтобы оставаться в рассудке, нужно выдумывать собственные миры»

16 и 17 октября на сцену Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля выйдет и сам Хабенский вместе с труппой. МХТ представит премьеру прошлого сезона – «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена», где Константин Хабенский выступает не только в качестве актера, но и драматурга.

«Всеядность мне присуща. Мой мастер Фильштинский учил не замыкаться только на своей профессиональной деятельности. Нужно расширять свой кругозор, в том числе и режиссурой, и писательством… Поэтому, выйдя в театральное и киношное пространство, я так или иначе занимался сочинительством. И вот когда Виктор Крамер пробовал на мне эскизы своего текста, я не мог не фантазировать вместе с ним, высказывать свое мнение, что-то редактировать. Так в авторах пьесы рядом с его фамилией появилась и моя», – рассказал Хабенский.



История Барона Мюнхгаузена не требует презентации. Это человек, для которого не бывает безвыходных ситуаций. Выход из любых самых невероятных историй он находит с помощью своего живого ума, юмора, самоиронии. Он может помочь обрести веру в то, что безвыходных положений не бывает.

«Моя роль в спектакле мне близка, ведь наша профессия подразумевает копаться и изучать человеческие души, понимать их, создавать собственные миры, будь то на театральной или на киноплощадке. Да даже во время разговора за кулисами. Барон Мюнхгаузен также много фантазирует и втягивает других в свои миры. Другое дело, что с Виктором мы попытались расшифровать некоторые его приключения. Мы пришли к выводу, что для того, чтобы оставаться в рассудке, нужно выдумывать собственные миры», – объяснил концепцию спектакля худрук театра.

«Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» – знаменательное событие на сцене еще и потому, что это первый спектакль с участием Хабенского после его восьмилетней театральной паузы.

«Я никогда не терял вкуса к театру. Именно поэтому я и не набирал ничего нового, чтобы сохранить ощущение желания выйти на сцену. Это дело полюбовное, весёленькое, и его нельзя превращать в конвейер. Теперь может быть для меня наступает бескиношное время, слишком много я снимался за последнее время, уже привык к съемочной площадке. И тот и другой процесс для меня в радость, главное, не захлебнуться в этой радости», – смеется Хабенский.

2 и 17 октября Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы в Казанском камерном театре «Сдвиг» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Гастроли – это проверка и спектаклей, и нас самих»

Кроме того, возможность встретиться с известными актерами получат студенты старших курсов Казанского театрального училища и Казанского государственного института культуры. Так, 12 и 17 октября Константин Хабенский и Игорь Золотовицкий проведут мастер-классы в Казанском камерном театре «Сдвиг».

«Посыл простой, не всегда есть возможность позадавать вопросы и всему научиться у своего мастера. Когда учились мы, наш мастер периодически приводил к нам людей, с которыми мы хотели бы поговорить, задать вопросы, поработать. И благодаря такой работе всегда находилось немного другое понимание театра, которое не шло в противоречии, но давало что-то еще», – заметил он.

Что касается гастролей, после Казани театр отправится покорять Красноярск, Пермь, Петрозаводск, Саратов и Ельцы. Хабенский уверен: гастроли – неотъемлемая часть любого живого театра. «В стены того или иного театра ходит в основном свой зритель. Так вот, гастроли – своеобразная продувка материала, который нам важно показывать. Это проверка и спектаклей, и нас самих», – отметил Хабенский.

Он уверил, что спектакли никоим образом не были урезаны и будут представлены точно в том же виде, что идут и на родной сцене. В конце концов, не зря же декорации и бутафорию к обоим спектаклям доставят в столицу на пяти фурах и двух грузовиках.

Константина Хабенского с Татарстаном связывают тесные творческие связи Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У меня не осталось никакого негатива ни в душе, ни в памяти о Казани»

Примечательно, что гастроли стартуют именно с Казани. «Время показало, что в Татарстане люди, которые занимаются своим делом, – это люди, которые работают для своего народа и, прежде всего, для своих детей. Они заинтересованы в том, чтобы здесь было хорошо. Отсюда не хочется уезжать, мы хотим здесь жить и творить», – признается сам Хабенский.

Константина Хабенского с Татарстаном связывают тесные творческие связи. Именно здесь, в Казани, по инициативе Хабенского появилась первая творческий студия «Оперение» – огромное движение, которое в дальнейшем развивалось по всей стране. Здесь прошел первый благотворительный проект «Поколение Маугли», который в этом году вошел в репертуар МХТ имени Чехова. Именно в Казани была придумана концепция АртХаб, где любой желающий может предложить собственный проект по одному из трех направлений: театр, киноискусство и оригинальный жанр – и стать одним из резидентов пространства.

«Когда началась моя новая жизнь в качестве руководителя МХТ, я подумал, что художественный театр и его зарождение произошло на стыке разных искусств, в том числе новой драматургии. Он объединил силы художников, музыкантов, драматургов. Таким образом, идею АртХаба, которую мы придумали здесь, мы начали реализовывать. Сейчас она отлично прижилась в стенах театра. Поэтому с Казанью у меня связано очень много человеческого и профессионального, и, что главное, у меня не осталось никакого негатива ни в душе, ни в памяти от этого города», – признается Хабенский.

Он уверен: Казань имеет огромный творческий потенциал, а главное, неравнодушных людей, которые готовы самоотверженно творить нечто новое на благо общества и подрастающего поколения.