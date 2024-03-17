«Я никогда не пропускал выборы»: 96-летний ветеран проголосовал с супругой в Бизяках

Участник Великой Отечественной войны, проживающий в деревне Бизяки Менделеевкого района, Зайнак Аглиев вместе с супругой проголосовал на избирательном участке №1918.

Ветеран отметил, что отдал свой голос в поддержку достойного кандидата, заложив фундамент для светлого и устойчивого будущего России.

«Я никогда не пропускал выборы. Сделать свой выбор — это гражданский долг каждого взрослого человека, кому небезразлична судьба страны», — сказал ветеран.

«Вот настоящий пример для всех нас. Низкий поклон таким людям. Благодаря им наша Отчизна выстояла в годы немецко-фашистской агрессии. И сегодня они остаются примером того, как надо относиться к своей Родине», — прокомментировал глава Менделеевского района Радмир Беляев.

4 мая ветерану войны, труда и учительства, аксакалу села Бизяки Зайнаку Аглиеву исполнится 97 лет.

В 1944 году его призвали на военные сборы, которые длились полтора месяца, а в ноябре он ушел в армию. В январе 1945-го прошли масштабные полевые учения, ими командовал полководец Георгий Жуков.

Зайнак Аглиев к тому времени возглавил радиовзвод отдельного батальона связи. День Победы встретил в Литве. Не успел поменяться с караула, когда боевые товарищи сообщили о Победе.

«Там нас никто не делил на опытных и неопытных: какую команду дали, ту и выполняли, и подвиги совершали во имя мира и любви», — поделился Аглиев.

Напомним, что 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах, санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

В выборах, напомним, участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).