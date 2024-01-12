«Я не Жириновский»: Фарид Мухаметшин о новом парламенте, преемнике и СВО

Большую пресс-конференцию дал сегодня Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Республика экзамен выдержала»

Прошедший год был непростым не только для Татарстана, но и в целом для России, а также для многих других государств. Однако республика экзамен выдержала, заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, открывая пресс-конференцию.

«Трудности пережили, и наша экономика работает успешно. Фиксируем рост по итогам прошлого года. Если кто-то думает, что это легко далось, то ошибается. Было принято много превентивных мер, что позволило преодолеть сложности. Во всяком случае, минимизировать трудности, которые недружественные страны создают России. Год мы прожили в мире, дружбе и согласии», – сказал он.

Глава парламента подчеркнул, что бюджет Татарстан на 2024 год принят бездефицитным. Его проект долго обсуждало руководство республики. «И не оставили возможности, чтобы рассчитывать на какое-то увеличение доходов. С одной стороны, это наша осторожность, с другой — уверенность. Если дополнительные доходы не получишь, то какой-то проект нужно будет рубить или резать», – пояснил он.

В результате, по словам Мухаметшина, бюджет сформирован сбалансированный по программам и мерам, которые предварительно обсуждались с федеральным центром. «Нас уверили, что этот бюджет будет реальным, но над ним нужно очень кропотливо работать», – заметил он.

«Мы поддержали кандидатуру действующего Президента России Владимира Путина. Считаем, что так правильно на этом историческом этапе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Не так, что принял закон, умыл руки и пишешь другой»

Глава парламента напомнил, что в марте состоятся выборы Президента России, а в сентябре – депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва. По его словам, сейчас идет работа над тем, чтобы избирательная кампания прошла «честно, чисто и без замечаний».

«Мы поддержали кандидатуру действующего Президента России Владимира Путина. Считаем, что так правильно на этом историческом этапе, испытывая давление и сложности. Этот человек очень работоспособный, пользующийся доверием, имеющий авторитет не только у большинства россиян, но и среди руководителей различных стран. Они понимают, что Путин подготовленный, очень преданный своей стране человек», – заявил Мухаметшин.

Всего на пост главы государства претендуют 11 кандидатов: три самовыдвиженца и восемь представителей политических партий. Официально зарегистрированы в качестве кандидатов в Президенты РФ также Владислав Даванков от «Новых людей», Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ.

Говоря о предстоящих выборах депутатов Госсовета Татарстана, спикер оценил работу парламента шестого созыва. «За многие годы наработана своя практика. Законодательным регулированием жизни людей и деятельности предприятий, решением задач, пополнением бюджета стали заниматься более профессионально и подготовленно. Кворум и дисциплина были обеспечены», – поделился он.

При этом Председатель Госсовета подчеркнул, что миссия парламентариев принятием закона не ограничивается. «Не так, что принял закон, умыл руки и пишешь другой. Закон приняли и должны контролировать, как он выполняется, как он востребован. Может, что-то нужно дальше регулировать. И вот эта работа в шестом созыве стала превалирующей», – уточнил он.

Еще одно направление, которое, по мнению Мухаметшина, потребует продолжения, – встречи с избирателями. «Нужно держать с ними связь, раз в месяц встречаться, рассказывать о новациях, слушать их проблемы. Может, у них разумные предложения есть», – убежден он.

В Татарстане не планируют менять избирательную систему на выборах депутатов Государственного Совета Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Депутат же избран не для того, чтобы все критиковать»

В Татарстане не планируют менять избирательную систему на выборах депутатов Государственного Совета. Сейчас 50 депутатов избираются по партийным спискам и 50 – по одномандатным избирательным округам, рассказал глава парламента.

«Если мы серьезно встали на путь демократии, многопартийности, лишать возможности партий участвовать в избирательных кампаниях, выдвигать своих представителей было бы неправильно. Считаю, что такая форма, когда одномандатники могут выдвинуться в своих избирательных округах и партии активно участвуют в избирательной кампании, неплохая», – заявил Мухаметшин.

Он добавил, что мнение политических партий можно узнать как раз в период избирательной кампании. «В условиях демократизации общества через политическую структуру голос каждого гражданина, который разделяет мнение партии, должен быть услышан. Вот мой подход», – подчеркнул Председатель Госсовета.

При этом Мухаметшин не исключил, что фракционный состав в Госсовете после выборов может измениться – это «зависит от народа и активности политических партий». «Это будут решать избиратели – его величество народ Татарстана. Не видим проблем, что “Единой России” придется потесниться. А что значит потесниться? Любая партия стремится захватить большинство. Так построено это дело», – отметил он.

Спикер напомнил, что сегодня представители «Единой России» имеют численное большинство в парламенте республики. «Но нам важно услышать мнение других партийных структур с трибуны Госсовета. И я жду не какие-то лозунги. Представляя политическую партию, напиши проект закона, покажи, как решить задачу. Депутат же избран не для того, чтобы все критиковать, его задача – выработать подход и найти решение проблемы», – заметил он.

Мухаметшин не исключил, что фракционный состав в Госсовете после выборов может измениться – это «зависит от народа и активности политических партий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника сегодня?»

Мухаметшин заверил, что еще не принял решение о выдвижении на пост Председателя Госсовета Татарстана седьмого созыва. «Много раздумий всяких есть у каждого человека. Кто-то из шестого созыва Госсовета вновь хочет пойти в новый состав, кто-то говорит, что не пойдет. Но еще время есть, оно покажет. Я человек ответственный, если потребует ситуация, а она непростая, может быть, поработаю. Еще раз говорю: решение мною не принято», – отметил он.

Летом прошлого года глава парламента заявлял, что посоветуется по этому вопросу с Раисом РТ Рустамом Миннихановым и Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. «Я буду об этом думать ближе к сентябрю. У меня еще полномочия не закончены. Время покажет», – сказал он в этот раз.

При этом Мухаметшин не стал рассуждать, кто может стать новым руководителем парламента, если он откажется от этой работы. «Вы за кого меня принимаете, чтобы я назвал своего преемника сегодня? Не буду называть, даже если бы был», – заявил он, смеясь, журналистам.

В то же время спикер ответил на вопрос о возможной кандидатуре на этот пост зампредседателя Госсовета Марата Ахметова. «Отличная [кандидатура]. И таких много. В Татарстане много подготовленных людей, которые с удовольствием бы продолжили… Но даже подготовленных людей для парламентской работы нужно готовить. Для этого надо пройти школу. Жизнь требует подготовки. Если выйти неподготовленным, будучи на какой-то должности, то люди это сразу почувствуют. Нужны подготовленные люди, любящие свой народ, свою республику и страну», – подчеркнул он.

«Конечно, я тоже среди тех, кто хочет, чтобы СВО быстрее закончилась. Но это же не от нас с вами зависит» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Жириновский бы сказал конкретно: в марте, феврале и так далее что-то случится»

На пресс-конференции журналисты попросили Мухаметшина поделиться прогнозом относительно ожиданий от этого года и окончания спецоперации.

«Я не Жириновский. Трудно ответить на этот вопрос. Жириновский бы сказал конкретно: в марте, феврале и так далее что-то случится. Наша задача – сохранить темпы развития экономики, мир и согласие в многонациональной республике», – ответил Председатель Госсовета.

По его словам, предпринимаются все возможные меры для развития экономики. Так, в прошлом году удалось достичь роста на 2,8% «в трудных санкционных условиях, в условиях скукожившегося рынка сбыта нашей продукции». «Это была непростая задача, но мы ее решили», – подчеркнул глава парламента.

«Конечно, я тоже среди тех, кто хочет, чтобы СВО быстрее закончилась. Но это же не от нас с вами зависит, это зависит от того, как мировое сообщество наконец-то вразумеет, что гибнет столько людей, предприятия имеют трудности. Я думаю, что прозреет общество. Так без конца продолжаться не может», – добавил он.

По мнению спикера, нужно выполнять все поставленные задачи, чтобы татарстанцы почувствовали, что в регионе все благополучно и уровень жизни только улучшается. «А плохое никто никогда не прогнозирует. Я тоже не прогнозирую, не нужно», – заключил он.