Пожилая пособница аферистов в суде: «Я не заставляла, сами инвалидность покупали»

Сегодня в Вахитовском районном суде Казани судья выслушал последние слова подсудимых по делу о мошенничестве с выплатами страховых пенсий. Зал был забит. Не считая секретарей, прокурора, адвокатов и судьи, на процесс пришло несколько десятков человек. Все они – люди с тяжелой инвалидностью, подозреваемые в том, что статус этот получили, воспользовавшись услугами аферистов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По версии следствия, одной из ключевых подсудимых является Наталья Алешкина. Пенсионерка сначала сама воспользовалась помощью неустановленных лиц и обманом получила первую группу инвалидности, а уже после вступила с ними в сговор и начала заманивать людей, предлагая за определенную сумму оформить более тяжелую форму инвалидности, чтобы получать более высокую пенсию. Выступая своебразным промоутером, она подбивала людей на совершение преступлений. Известно, что сама Наталья неоднокртано была судима ранее.

Следствие считает, что она выступала так же и в роли курьера. Периодически она завышала цену на получение той или иной справки, привозила их «клиентам» и забирала разницу в цене себе.

Адвокат одной из подсудимых, Нурии Каримовой, заявил, что подсудимая раскаивается в содеянном и даже выплатила ущерб почти в 600 тысяч рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Вы прекрасно видите, я больной человек», – сквозь слезы поделилась Нурия Каримова, которая вошла в зал суда опираясь сразу и на костыль, и на трость.

Самый молодой из участников процесса свою вину тоже признал сразу, пообещав, что возместит государству ущерб и больше не станет нарушать закон. Однако нашлись и те, кто утверждал, что не виноват ни в чем.

«Я, участник боевых действий в Афганистане, был госпитализирован по болезни и был уволен в запас. Есть осложнения. Врачами было подтверждено мое заболевание. Медицинскому персоналу я денег не платил. Надеюсь на справедливое решение суда», – рассказал подсудимый Юсупов.

Почти в самом конце заседания последнее слово предоставили Наталье Алешкиной.

«Вину свою признаю частично, никого инвалидность оформлять не заставляла. Раскаиваюсь, конечно, но вину свою признаю только в пособничестве», – поделилась Алешкина.

По подсчетам следствия суммарно незаконными действиями подудимых, оформляющих справки об инвалидности, и подсудимых, решивших воспользоваться их услугами, был нанес ущерб свыше 15 миллионов рублей. На следующем заседании суда будет оглашен приговор по этому делу.