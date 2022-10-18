«Я не хотел трагедии»: суд назначил виновнику гибели Айрата Хайруллина условный срок

Сегодня суд поставил точку в деле о крушении вертолета, в котором погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин. На скамье подсудимых – пилот вертолета. Извинения перед родными, как оплатить ущерб за разбитый вертолет и решение суда – в репортаже «Татар-информа».

Жавдат Сулейманов полностью признал вину и еще раз извинился перед родственниками погибшего депутата Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Приговор пилоту вертолета вынесли сегодня в Лаишевском районном суде РТ, на скамье подсудимых – Жавдат Сулейманов. Он полностью признал вину, еще раз извинился перед родственниками погибшего депутата и предложил свою квартиру для погашения части ущерба от стоимости вертолета.

Дело о крушении вертолета Bell 407, в котором погиб депутат Госдумы Айрат Хайруллин, стартовало 30 мая этого года в Лаишевском районном суде Татарстана. 63-летнего пилота вертолета Жавдата Сулейманова обвинили в нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека. Сегодня в зале суда его признали виновным в этом.

Неработающий пенсионер родился в Кемеровской области, сейчас прописан в Набережных Челнах, женат, вырастил двух дочерей. Со старта дела Сулейманов на вопросы судьи отвечал всегда коротко и четко, старался держаться от прессы в стороне.

«Прежде всего, я хотел бы принести извинения семье погибшего. Я сделал тогда все, что смог, чтобы предотвратить трагедию, но мне не удалось. Свое единственное жилье я до сих пор готов отдать в счет возмещения ущерба, но потерпевшую сторону это не устроило. Вину я полностью признаю и раскаиваюсь», – выступил с последним словом Жавдат Сулейманов.

Прокуратура запрашивала для Сулейманова 1 год в колонии-поселении Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В суд сегодня не пришел сын погибшего депутата Адель Хайруллин и собственник вертолета АО «Эдельвейс Корпорейшен». Его интересы представлял адвокат.

«21 миллион 215 тысяч рублей – сумма ущерба за разбитый вертолет. Мы подали гражданский иск против Сулейманова», – рассказал сегодня адвокат потерпевшего.

Лаишевский районный суд РТ приговорил пилота к двум с половиной годам условно. Напомним, прокуратура запрашивала для него 1 год в колонии-поселении.

Лаишевский районный суд РТ приговорил пилота к двум с половиной годам условно Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Двадцать лет стажа против плохой видимости

Более двадцати лет Жавдат Сулейманов отдал профессии пилота. За это время он, будучи пилотом, преодолел множество препятствий, но 7 февраля 2020 года его самоуверенность подвела пассажиров.

Айрат Хайруллин вместе со своим помощником должен был добраться на вертолете Bell 407 из села Левашово до Лаишево. Маршрут полета лежал над акваторией Камы. Сильная метель, плохая видимость – казалось бы, полет должны были отложить. Однако в районе шести часов вечера вертолет все-таки взлетел и спустя полчаса исчез с радаров.

Позже стало известно, что воздушное судно рухнуло на лед Камы недалеко от Лаишево.

Когда это случилось, информация о пострадавших в СМИ начала разниться. И только ближе к восьми часам вечера стало известно, что пилот и помощник депутата получили серьезные травмы и были доставлены в больницу. Айрату Хайруллину выжить не удалось. Свидетелями той авиакатастрофы стали два человека – отец и сын. Они рассказали, что видели, как вертолет с серьезным креном и скрежетом летел над Камой, а затем с грохотом упал.



В тот же день Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге Айрата Хайруллина. Тогда он отметил, что депутат запомнится татарстанцам как активный благотворитель.

«Сочувствую Вашему горю, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни», — заключил Рустам Минниханов и попросил передать слова поддержки всем родным и близким погибшего депутата.

Кто такой Айрат Хайруллин?

Депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин был одним из ярких и заметных бизнесменов, политиков и экономистов Татарстана и России. Он родился 1 августа 1970 года в Казани в семье преподавателей. Его мама – заслуженный агроном РТ.

Свой бизнес Хайруллин начал в 90-е годы. С 1992 по 2004 год он был директором ИЧП «Эдельвейс», с 1994 по 1996 год — генеральным директором ТОО «Эдельвейс», с 1996 по 2003 год — гендиректором «Пивоваренной компании „Красный Восток“».

Айрат Хайруллин был одним из ярких и заметных бизнесменов, политиков и экономистов Татарстана и России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В политику Хайруллин пришел в 1995 году, став депутатом Казанского городского совета. В 1999 году его избрали депутатом Государственного Совета Татарстана.

В 2003 году Хайруллин стал депутатом Госдумы РФ четвертого созыва. Затем избрался в состав нижней палаты парламента V, VI и VII созывов, где он занимал должность первого заместителя председателя Комитета по аграрным вопросам.

Деятельность Айрата Хайруллина уже в скором времени вышла за пределы Татарстана. Он занимался вопросами развития сельского хозяйства в масштабах всей страны.