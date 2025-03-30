Трамп допустил, что пойдет на третий срок: «Я не шучу»

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: пресс-служба Белого дома

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп допустил, что попробует выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, что запрещено 22-й поправкой к Конституции США. Политик рассказал об этом в интервью телеканалу NBC News.

«Многие хотят, чтобы я это сделал. Но я говорю им, что у нас еще впереди долгий путь, мы находимся на ранней стадии работы администрации», – заметил американский лидер, уточнив, что «сосредоточен на текущем моменте».

На вопрос о готовности остаться на посту главы государства еще на одну каденцию действующий Президент США пояснил, что ему «нравится работать».

«Я не шучу. Но нет – еще слишком рано об этом думать», – подчеркнул он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп также подтвердил, что существуют способы, которые могли бы позволить ему стать Президентом в третий раз. Он согласился, что один из таких сценарием предполагает выдвижение нынешнего вице-президента США Джей Ди Вэнса с последующей отставкой того после победы. Другие методы политик раскрывать не стал, несмотря на просьбу журналиста.

Чтобы разрешить претендентам на пост Президента баллотироваться в третий раз, потребуется отменить 22-ю поправку. Для этого понадобится либо две трети голосов в Конгрессе, либо созыв двумя третями штатов (34 из 50) конституционного конвента. В любом случае поправки в Конституцию затем должны будут ратифицировать как минимум 38 из 50 штатов.

22-я поправка к Конституции США была принята Конгрессом 21 марта 1947 года и ратифицирована необходимым числом штатов 27 февраля 1951 года. До этого единственным Президентом, который избирался на этот пост более двух сроков, был Франклин Делано Рузвельт, скончавшийся во время своей четвертой каденции.