«Я не собираюсь меняться»: Приключения Курбана Бердыева в иранском «Тракторе»

Шесть лет назад «Ростов» под руководством Курбана Бердыева брал серебро чемпионата России, играл на равных с «МЮ» и «Баварией». Тогда казалось, впереди у тренера большие перспективы и победы. Но реальность оказалась иной – неудача в Казани, сложности в Казахстане и отъезд в Иран. Чем живет сейчас экс-тренер «Рубина» - в материале «Татар-информ».

Вот уже четвертый месяц Бердыев возглавляет иранский «Трактор Сази» Фото: tractor-club.com

Освобождение заключенных, цены на билеты и звездный трансфер

Кроме выступлений на футбольном поле, в иранском «Тракторе» не забывают набрасывать и вне него. Эпохальным можно назвать одну из очередных акций клуба. В Тебризе решили пойти на радикальные меры для увеличения побед команды и обещали выделять специальные гранты. Теперь за каждый успешный матч «Трактор» будет выделять деньги на выкуп одного заключенного из тюрьмы. Видимо, в Иране это возможно. Одного уже должны были освободить, ведь команда Бердыева обыграла «Санат Нафт» со счетом 1:0. Есть ощущение, что такие освобожденные навеки станут фанатами «Трактора» после подобной акции.

К тому же, руководство клуба добилось значительного сокращения стоимости билетов на матчи команды. В Иране принято назначать цены на вход в стадион централизованно федерацией. Одно из последних повышений вызвало бурю возмущения, после чего фанаты «Трактора» устроили бунт. В итоге цены снизили, а на матч с «Алюминием» пришли 35 тысяч человек. Примечательно, что в Иране действуют коронавирусные ограничения и арены разрешают заполнять лишь на 60% от вместимости.

Не забывает «Трактор» будоражить общественность и яркими слухами о трансферах. Последний из таких – попытка подписать экс-форварда «Ливерпуля Энди Кэрролла. Англичанину предлагали контракт на сумму 20 тысяч стерлингов в неделю, но звездный нападающий отказался переезжать в Иран из-за семьи.

Техническим директором Бердыев проявил себя тоже. Например, отдал на откуп Ивану Данильянцу академию и весь молодежный футбол «Трактора». Неожиданное назначение, правда?

Бердыев пообещал сделать игру команды узнаваемой еще через 5-6 недель Фото: tractor-club.com

«Мы пытаемся создать команду, которая боролась бы за высокие места»

Но вернемся к футболу. Вот уже четвертый месяц Курбан Бердыев возглавляет иранский «Трактор Сази», занимая сразу два поста. Кроме тренерской работы на специалиста возложили функции технического директора. Фактически, Курбан Бекиевич добился своего, получил необходимые полномочия для полноценного управления большей частью структуры клуба.А еще привел в клуб многолетних друзей - Дмитрия Кириченко, которого натаскивает по работе тренером, и Ивана Данильянца, занимающегося молодежным футболом.

Доверие со стороны руководства «Трактора» Бердыев получает неимоверно большое. Иной клуб с такими амбициями и возможностями, как у коллектива из Тебриза, давно бы расстался с тренером, чья команда набрала всего 2 очка после 4-х сыгранных туров. Но в Иране уважительно относятся к опытному специалисту, ссылаясь на его былые заслуги с «Рубином» и «Ростовом». Тем более сам Бердыев уверяет, что совсем скоро результаты пойдут по нарастающей.

«Мы пытаемся создать команду, которая боролась бы за высокие места. Безусловно, для этого нужно время.Увидим ли результат уже в этом чемпионате? Думаю, что да», - такие слова произнес Курбан Бердыев перед матчем 4-го тура Иранской Про лиги, имея в активе 2 поражения и всего 1 очко.

С тех самых слов на пресс-конференции, «Трактор» не проиграл и не пропустил ни разу в 3-х турах, добыв 2 победы и 7 очков. Сам тренер пообещал сделать игру команды узнаваемой еще через 5-6 недель.

Знаменитые 5-3-2 и альтернатива «рубиновской» связки Натхо-Нобоа

Бердыев в Иране практически не отступает от верных себе установок. По крайней мере, внешне. Он не отступил от давшей сбой еще в «Рубине» и «Кайрате» тактической схемы 5-3-2, играя в 3 центральных защитника, бортовиками по флангам и тройкой полузащитников в центре поля. Проведя полноценную предсезонную подготовку, Бердыев серьезно перетряхнул состав, закупив в команду более 10 новых игроков. Двое из них подписаны на самом флажке трансферного окна, строго по заказу тренера – защитник и нападающий.

Журналисты потребовали невозможное – чтобы Бердыев говорил громче Фото: tractor-club.com

Тренерский штаб команды использует различные варианты игры под каждого соперника. Иногда все меняется по ходу встречи, переключаясь, например, от атаки через центр на давление по флангам. По имеющимся хайлайтам, «Трактор» Бердыева это, примерно, то же самое, что было у тренера в Казахстане. Лишь уровень футболистов здесь немного выше и состав подобран уже под настройки Курбана Бекиевича.

Главная сила «Трактора» - центральная зона. В центре поля солирует Рикардо Алвес, которого Бердыев переманил за собой из «Кайрата». Португалец до сих пор остается лучшим ассистентом чемпионата Казахстана, параллельно осваивая аналогичные высоты в Иране. Алвес один из двух футболистов, за которые владельцы «Трактора» заплатили деньги за трансфер. Уже сейчас можно сказать, что он полностью окупил вложенные на него средства.

Его связка с Реза Асади в центре напоминает былую в «Рубине» двойку Бибраса Натхо и Кристиана Нобоа. С одной стороны техничные, с другой достаточно компактные футболисты выполняют основную работу в команде. При Бердыеве Асади сделал огромный шаг вперед в плане игры. 26-летний опорник перешел в клуб летом, забил 3 гола в 5 матчах и получил первый в карьере вызов в сборную Ирана.

Гол в ворота «Алюминия», который позволил одержать команде первую победу яркий пример действия связки Алвес-Асади. Футболисты «Трактора» включили активный прессинг на половине соперника, вынудив того ошибиться. Алвес перехватил мяч в центре поля, отдал на Асади, а тот, промчавшись к воротам, отправил мяч в ворота.

Еще один за кого были заплачены деньги – Густаво. Бразилец, купленный из чемпионата Румынии, пока не очень хорошо себя проявляет. Бердыев пробовал его на разных позициях, в том числе выдвигал в атаку нападающим, ставил на фланг, но все без особого толка. После покупки нападающего Кава Резаи на острие Густаво уже не выходил, переместившись в центр поля к Асади и Алвесу.

Бразилец, купленный из чемпионата Румынии, пока не очень хорошо себя проявляет Фото: sanatenaft.com

Конфликты в клубе и с иранскими журналистами

Тренер ищет позицию для Густаво, при этом всячески игнорируя одного из прошлогодних лидеров команды Шахина Такби. С 29-летним полузащитником, действительно, происходит что-то странное. За все время управления клубом, Бердыев попробовал в чемпионате различные вариации в центральной оси. Но они никак не касались Такби, который все время остается в запасе и даже не выходит на разминку по ходу матчей.

Эта ситуация сильно нервирует болельщиков, желающих знать истинные причины такого отношения к футболисту, еще недавно забивавшего важные и красивые голы за команду. По итогам последнего матча в чемпионате журналисты, наконец, решились спросить про Такби. Бердыев проявил сдержанность и ответил в уже знакомой для казанской публики риторике.

«Шахин очень хорошо тренируется, и в этом нет никаких сомнений. Шахин обязательно сыграет. Но игры складываются так, что где-то надо усилить атаку, где-то оборону. Поэтому здесь надо либо менять всю систему под Такби, либо делать перестроения», - сказал Бердыев.

СаидВасей–иранский профессиональный футболист, выступающий на позиции полузащитника за "Трактор" Фото: © en.mehrnews.com

Впрочем, гораздо больше проблем команде принес другой игрок. Получивший футболку с 10-м номером Саид Васей провел восхитительную предсезонку, по сути став лидером «Трактора». Однако в чемпионате 27-летний иранец, который выступает в Тебризе третий сезон, совсем потерялся. После поражения от «Фулада» (2:3) в 3-м туре, Васей устроил скандал в раздевалке, поссорившись с одноклубниками, Бердыевым и даже руководством клуба. С тех пор футболист был отстранен от команды и перестал попадать в заявку на матчи.

Последняя победа в чемпионате далась для Бердыева тяжело. И дело не только в единственном забитом мяче на 95-й минуте встречи. После игры на пресс-конференции журналисты буквально атаковали тренера. Бердыев едва сдерживал свой гнев, часто недовольно качал головой, а собравшиеся представители СМИ совсем его не понимали.

Вначале тренера возмутил вопрос про «идеальную команду», который ему задают второй матч подряд. Бердыев даже поговорил на высоких тонах со своим переводчиком, мол, почему они используют это слово, если он его никогда не употреблял в разговоре с ними.

Ближе к концу пресс-конференции обстановка накалилась, и журналисты потребовали невозможное – чтобы Бердыев говорил громче. На что получили четкий ответ: «В России я разговаривал также и не собираюсь меняться».

Фото в анонсе: tractor-club.com