«Я не привыкла проигрывать»: контрактница Магра о тяжелых моментах на СВО

Фотография из личного архива военнослужащей

Военнослужащая из Альметьевска Магра, в гражданской жизни Малика, сейчас находится в отпуске — в санатории поправляет здоровье. Направление Малики — военно-полевая медицина. За две свои командировки успела и побывать под обстрелами, и оказать помощь в самых суровых условиях.

«Я просто хочу помочь нашим ребятам, нашим солдатам», — такие слова татарстанка произнесла год назад, уходя на службу. Эта простая мотивация и привела женщину в военкомат, в пункт набора контрактников.

Желание помочь еще до установления официальных отношений с Минобороны приводило ее в зону спецоперации два раза. Получалось проезжать через друзей, с их же помощью быстро удалось найти работу. Первая командировка пришлась на самое начало боевых действий в феврале. Вторая ее ротация была летом 2022-го.

«Были, конечно, моменты, когда я жалела, что поехала служить. Были тяжелые моменты. Но сегодня я понимаю, что не зря, я сделала правильный шаг, что поехала туда. Тяжело возвращаться после отдыха, но я не привыкла проигрывать», — заметила Магра.

Официально в ряды ВС РФ Магра вступила в начале июля прошлого года. Боевое слаживание и обучение тактической медицине она проходила в Тоцком. Сейчас Малика служит под Луганском и говорит, что до сих пор это направление — одно из «горячих». Но, по ее словам, даже в суровых условиях окопов и блиндажей военные находят время на благие дела.

«Сейчас ребята уже заканчивают строительство церкви и мечети. В одном блиндаже два религиозных учреждения и плюс комната психологической разгрузки», — рассказала она.

Время отпуска Малика просто так не потратила. Встречалась с семьей, близкими, друзьями. Еще она навестила несколько волонтерских организаций. Подкинула добровольцам информацию, что нужно сейчас на передовой. Помимо стандартного набора (чистая одежда и белье, средства гигиены), в это время года нужна вода. Это в общем, а в частности медики никогда не откажутся даже от самых простых медикаментов, бинтов и пластырей. Всё это можно передать в штаб «Своих не бросаем» в Молодежном центре.

В этом году в Татарстане увеличили размер региональных выплат контрактникам. Теперь сумма единоразового платежа доходит до миллиона рублей. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Тимура Туманова.