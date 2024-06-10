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«Я не привыкла проигрывать»: контрактница Магра о тяжелых моментах на СВО
Военнослужащая из Альметьевска Магра, в гражданской жизни Малика, сейчас находится в отпуске — в санатории поправляет здоровье. Направление Малики — военно-полевая медицина. За две свои командировки успела и побывать под обстрелами, и оказать помощь в самых суровых условиях.
«Я просто хочу помочь нашим ребятам, нашим солдатам», — такие слова татарстанка произнесла год назад, уходя на службу. Эта простая мотивация и привела женщину в военкомат, в пункт набора контрактников.
Желание помочь еще до установления официальных отношений с Минобороны приводило ее в зону спецоперации два раза. Получалось проезжать через друзей, с их же помощью быстро удалось найти работу. Первая командировка пришлась на самое начало боевых действий в феврале. Вторая ее ротация была летом 2022-го.
«Были, конечно, моменты, когда я жалела, что поехала служить. Были тяжелые моменты. Но сегодня я понимаю, что не зря, я сделала правильный шаг, что поехала туда. Тяжело возвращаться после отдыха, но я не привыкла проигрывать», — заметила Магра.
Официально в ряды ВС РФ Магра вступила в начале июля прошлого года. Боевое слаживание и обучение тактической медицине она проходила в Тоцком. Сейчас Малика служит под Луганском и говорит, что до сих пор это направление — одно из «горячих». Но, по ее словам, даже в суровых условиях окопов и блиндажей военные находят время на благие дела.
«Сейчас ребята уже заканчивают строительство церкви и мечети. В одном блиндаже два религиозных учреждения и плюс комната психологической разгрузки», — рассказала она.
Время отпуска Малика просто так не потратила. Встречалась с семьей, близкими, друзьями. Еще она навестила несколько волонтерских организаций. Подкинула добровольцам информацию, что нужно сейчас на передовой. Помимо стандартного набора (чистая одежда и белье, средства гигиены), в это время года нужна вода. Это в общем, а в частности медики никогда не откажутся даже от самых простых медикаментов, бинтов и пластырей. Всё это можно передать в штаб «Своих не бросаем» в Молодежном центре.
В этом году в Татарстане увеличили размер региональных выплат контрактникам. Теперь сумма единоразового платежа доходит до миллиона рублей. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее – по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Тимура Туманова.
Фотографии из личного архива военнослужащей.
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